Chi 50.000 đồng mua ốc lạ ở Việt Nam, khách Tây ăn vài tiếng mới xong

Mới đây, khi đang đi dạo trên các tuyến đường ở Đà Nẵng, chị Sha Sha, một du khách quốc tịch Ma Rốc nhìn thấy các hàng quán bày bán loại ốc lạ. Cô gái cho biết, đây là loại ốc nhỏ nhất từng nhìn thấy nên khá tò mò.

Thấy khá đông khách mua ốc về ăn, chị cũng muốn mua thử để trải nghiệm ẩm thực địa phương. Với giá tiền 50.000 đồng, chị được người bán hàng cho một phần ốc khá đầy đặn.

Một phần ốc lễ có kèm sẵn các loại gia vị để khách mang về tự trộn với giá từ 35.000 đồng (Ảnh: Trung Hiếu).

Đó là túi ốc được trộn sẵn các gia vị và kèm thêm vài chiếc gai bưởi. Theo người bán hàng, đó là dụng cụ để khêu ốc. Khi mở túi, mùi thơm đặc trưng của ốc lẫn với mùi sả và lá chanh tỏa ra, khiến vị khách rất háo hức.

Lần đầu tiên nếm thử món ốc lạ, cô gái người Ma Rốc cho biết hương vị khá đặc biệt. Cô cảm nhận được vị ốc tươi mát kèm theo chút cay nhẹ từ gia vị được chủ tiệm trộn sẵn. Tuy nhiên, vị khách thừa nhận đây là món ốc dành cho người kiên nhẫn bởi phải mất hàng tiếng mới xử lý xong.

"Lần đầu ăn ốc cũng là cách cho tôi rèn luyện tính kiên nhẫn", Sha Sha nói vui.

Được biết, món ốc bé xíu như những chiếc cúc áo mà vị khách thưởng thức còn gọi là ốc lễ hay ốc gạo, được coi là đặc sản ở một số tỉnh thành ven biển như Đà Nẵng.

Ốc lễ là đặc sản của các tỉnh miền trung (Ảnh: Ốc lễ cô Hồng).

Những con ốc đủ màu sắc nằm trong các chậu nhỏ, bày bán la liệt hai bên đường mỗi khi vào mùa khiến bất cứ người dân địa phương hay du khách tới chơi đều muốn dừng lại hỏi mua.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chủ một tiệm ốc lễ nằm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Đà Nẵng) cho biết, mùa ốc lễ hàng năm thường bắt đầu từ tháng Giêng và kết thúc vào tháng 4 Âm lịch hàng năm.

Ốc được người dân lấy trực tiếp từ vùng nước khá sâu ở biển. Sau khi sàng lọc, phân loại những con có kích thước to nhất, ốc được rửa nhiều lần bằng nước biển rồi tiếp tục ngâm thêm nhiều giờ để nhả hết cát.

Trước khi bán, ốc lễ được luộc sẵn chứ không để sống như nhiều loại khác. Người bán hàng sẽ cho thêm sả, ớt, lá chanh khi luộc ốc để khử tanh, dậy mùi thơm. Do ốc bé và nhanh chín nên người bán hàng cần có kinh nghiệm để luộc sao cho vẫn giữ được độ ngọt, béo bên trong con ốc, không để phần thịt ốc bị teo, giảm độ giòn ngon ngọt tự nhiên.

Sau khi ốc chín sẽ được bày sẵn ra các chậu. Khi có khách hỏi mua, người bán hàng nhanh tay pha chế thêm gia vị. Những nguyên liệu vốn quen thuộc như nước mắm gừng pha sẵn, bột ớt, chút muối ớt, hạt nêm, hành phi... Tiếp đó, ốc được trộn cùng những gia vị này để đánh đều cho ngấm.

Ốc được luộc chín tới, khi có khách tới mua, chủ quán mới trộn thêm gia vị cho ngấm (Ảnh: Ốc lễ cô Hồng).

Khi thưởng thức, khách sẽ được tặng kèm gai bưởi hay gai chanh để khêu ốc. Món ăn đòi hỏi sự tỷ mỉ và kiên nhẫn bởi kích thước của ốc khá nhỏ. Mỗi con ốc chỉ khêu được chút thịt nhưng thấm vị cay của ớt, hơi nồng ấm từ gừng, chút the mát từ lá chanh, mặn mòi của nước mắm tạo ra hương vị tổng hòa khoái khẩu.

Cô Bê, chủ sạp ốc ở khu vực Chợ Mới, phường Hải Châu cho biết, thời điểm này, ốc lễ ở giai đoạn đầu mùa nên kích thước còn nhỏ. Tuy nhiên ốc vẫn giữ được độ thơm, béo.

Giá mỗi suất ốc có chênh lệch tùy theo độ to nhỏ của ốc. Ốc lễ to bán giá 60.000 đồng/lon, ốc lễ Hội An (kích thước nhỏ hơn) giá 35.000 đồng/lon. Một số cửa tiệm có hút chân không để gửi hàng đi các tỉnh thành trên toàn quốc.