Lynntimes Thanh Thuỷ: Nghỉ dưỡng từ cảm xúc đến thể chất

Tại Lynntimes Thanh Thuỷ, âm thanh của khoáng nóng tự nhiên, nhạc thiền nhẹ nhàng, tiếng chuông ngân tại chùa Vàng,... đưa du khách bắt đầu vào hành trình cân bằng tâm - thân - trí,... Những trải nghiệm âm thanh chân thật giúp du khách được thả mình tìm về với chính mình đầy xúc cảm,... Bên cạnh những trải nghiệm âm thanh, trải nghiệm thị giác - kiến trúc Nhật - Việt cùng cảnh quan tiện ích sẽ đưa du khách lạc vào một Nhật Bản thu nhỏ…

Tận hưởng âm thanh của khoáng nóng tự nhiên, nhạc thiền nhẹ nhàng, tiếng chuông ngân tại chùa Vàng (Ảnh: Lynntimes Thanh Thuỷ).

Một ngày nghỉ hiếm hoi, không cần vội vã, gửi lại mọi tất bật cuộc sống, bạn sẽ được bắt đầu hành trình chăm sóc bản thân tại Ohayo Onsen & Spa – Công viên khoáng nóng 2ha - công trình tiện ích cộng đồng tốt nhất Việt Nam do Dot Property Awards bình chọn. Đây là nơi du khách sẽ được trải nghiệm hơn 50 tiện ích trị liệu đang chờ đón.

Ngâm mình trong làn khoáng nóng nguyên bản – giàu dưỡng chất, ôn hòa và ấm áp, du khách sẽ được cảm nhận cơ thể thả lỏng, từng suy nghĩ trở nên trong trẻo. Bạn sẽ được trải nghiệm xúc giác, cảm nhận nguồn khoáng nóng ấm áp với nước khoáng nóng Radon, liệu pháp massage đá nóng, bùn khoáng cao cấp...

Thăng hoa cảm xúc cùng trải nghiệm tắm khoáng nóng và chăm sóc sức khỏe (Ảnh: Lynntimes Thanh Thuỷ).

Tắm khoáng nóng được xem là liệu pháp chăm sóc sức khỏe tự nhiên, mang lại nhiều lợi ích cho cả thể chất lẫn tinh thần. Nhiệt độ ấm nóng của nước khoáng giúp cơ thể thư giãn, giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Hàm lượng khoáng chất trong nước có tác dụng hỗ trợ lưu thông máu, giảm đau nhức cơ và khớp, đồng thời góp phần tăng cường sức khỏe xương khớp.

Đặc biệt, mỏ khoáng nóng Lynntimes Thanh Thuỷ được biết đến có giá trị cho sức khỏe thể chất và tinh thần với tinh chất Radon quý. Hoạt tính sinh học và tác dụng dược lý của nước khoáng Radon Thanh Thủy được tạo thành qua tổ hợp ion sulfat, calci, magnesi, độ tổng khoáng hóa và nhiệt độ cao, giúp điều tiết nhịp nhàng hoạt động của hệ thần kinh, tim mạch, sinh lý và khả năng miễn dịch.

Bên cạnh đó, khoáng nóng Radon Thanh Thủy còn sở hữu các đặc tính vượt trội: không màu, không mùi, nhiệt độ lý tưởng từ 37 – 53 độ C có thể tắm quanh năm và tắm trực tiếp dòng khoáng nguyên bản không qua pha chế. Liệu pháp ngâm cho phép hiệu quả của khoáng nóng Radon được tối ưu hóa thông qua sự kết hợp “3 trong 1”: thủy - nhiệt - khoáng trị liệu.

Sau khi trải nghiệm dịch vụ tắm khoáng, du khách có thể di chuyển đến Quảng trường Origami – nơi thường xuyên diễn ra nhiều sự kiện mang đậm dấu ấn văn hóa Nhật Bản, từ lễ hội truyền thống đến các hoạt động nghệ thuật và giải trí. Tại đây, du khách sẽ được mãn nhãn với sắc màu rực rỡ của lễ hội, thoả sức phiêu du cùng những giai điệu âm nhạc từ các chương trình đại nhạc hội, hoạt động được tổ chức định kỳ thường xuyên.

Sau trải nghiệm Onsen và cảnh quan nghỉ dưỡng, ẩm thực tinh hoa Lynntimes Thanh Thuỷ sẽ dẫn bạn đến với thế giới ẩm thực đa sắc màu. Với những thực khách ưa chuộng sự yên tĩnh và đậm chất bản địa, Tinh Hoa Bắc Bộ giới thiệu các món ăn truyền thống được chế biến từ nguyên liệu quen thuộc. Bên cạnh đó, Lynntimes Thanh Thuỷ mang đến không gian ẩm thực phong phú, trong đó nhiều món ăn được trình bày theo phong cách mộc mạc nhưng tinh tế qua hệ thống nhà hàng đa dạng Event Plaza, Chả cá sông Đà, The Rice,...

Đánh thức vị giác cùng tinh ẩm thực tại không gian The Rice Lynntimes Thanh Thuỷ (Ảnh: Lynntimes Thanh Thuỷ).

Vào buổi chiều, hoạt động đọc sách tại Booktown mang đến không gian yên tĩnh, trong khi các workshop thủ công như nặn gốm, vẽ tranh số, làm bánh mochi hoặc trò chơi tại shopgame tạo cơ hội cho du khách trải nghiệm và tương tác nhiều hơn.

Khu vực phố Nhật tái hiện khung cảnh đặc trưng với Cổng Torii, cầu gỗ, hồ cá Koi và hệ thống đèn lồng. Du khách có thể tham quan Bảo tàng Văn hóa Nhật Bản, nơi trưng bày hiện vật, trang phục và nghi lễ truyền thống, giúp người xem có cái nhìn trực quan về lịch sử và văn hóa xứ sở mặt trời mọc…

Hành trình cảm xúc thăng hoa cùng trải nghiệm trọn vẹn 5 giác quan - âm thanh, thị giác, khứu giác, xúc giác, vị giác,... tại Lynntimes Thanh Thuỷ sẽ mang đến cho du khách hơn cả một kỳ nghỉ, là một câu chuyện của cảm xúc bất tận.