Lươn nấu đông nằm trong danh sách "món ăn dở nhất thế giới"

Mới đây, cẩm nang ẩm thực nổi tiếng thế giới Taste Atlas công bố danh sách những món ăn bị đánh giá "dở nhất thế giới". Những cái tên xuất hiện trong danh sách lập tức thu hút sự chú ý của các tín đồ mê ẩm thực.

"Top 10 món ăn bị đánh giá tệ nhất" được tổng hợp từ hơn 483.000 lượt chấm điểm hợp lệ với mức điểm trung bình dưới 2/5. Tuy nhiên, theo chuyên trang này, bảng xếp hạng dựa trên tiêu chí đánh giá của người dùng với mục đích quảng bá món ăn địa phương và không nên coi là kết luận duy nhất về các món ăn.

Món lươn nấu đông của Anh (Ảnh: WK).

Đáng chú ý, ở nhóm 10 món ăn xuất hiện món lươn nấu đông của Anh. Đây vốn là món ăn có tuổi đời hơn 200 năm, nổi bật với mùi tanh nồng.

Được biết, món lươn nấu đông vốn là món ăn truyền thống, xuất hiện từ thế kỷ thứ 18, chủ yếu tại khu East End của London (khu nằm ở phía Đông). M. Manze là một trong những cửa hàng bánh và khoai nghiền nổi tiếng, gắn liền với lịch sử của món ăn này.

Trong quá khứ, lươn là nguồn thực phẩm giá rẻ, giàu dinh dưỡng và rất dễ kiếm đối với người dân London. Lươn châu Âu từng xuất hiện dày đặc ở sông Thames, số lượng nhiều đến mức người ta có thể giăng lưới ngay trong nội thành. Vì vậy, lươn trở thành thực phẩm chủ yếu của tầng lớp lao động nghèo.

Những cửa hàng bán lươn, bánh và khoai nghiền đầu tiên xuất hiện tại London từ thế kỷ 18. Trong đó, cửa hàng lâu đời nhất còn hoạt động là M. Manze mở cửa từ năm 1902.

Sau Thế chiến thứ 2, London từng có khoảng 100 cửa hàng chuyên bán lươn, bánh và khoai nghiền. Đến năm 1995, con số này giảm còn 87. Tính đến năm nay, số lượng cửa hàng kiểu này không còn nhiều.

Món ăn có thể gây khó khăn cho người thưởng thức lần đầu vì có mùi tanh đặc trưng (Ảnh: TasteAtlas).

Tuy nhiên món lươn nấu đông vẫn được bày bán tại một số cửa hàng thực phẩm và siêu thị trong thành phố.

Chất lượng nước sông Thames đã cải thiện đáng kể từ thập niên 1960, giúp lươn quay trở lại sinh sống. Cơ quan môi trường Anh cũng cho phép đánh bắt lươn ở khu vực này, thậm chí có thể đặt lưới đến tận khu vực Cầu Tháp London. Tuy nhiên, lươn châu Âu hiện được xếp vào nhóm loài cực kỳ nguy cấp.

Với món lươn nấu đông của Anh, người ta thường sử dụng lươn châu Âu. Đầu tiên, lươn được làm sạch, cắt thành khúc tròn. Sau đó, người nấu bếp đun với nước và giấm để tạo thành nước dùng, có thể kết hợp với nhục đậu khấu và nước cốt chanh.

Bản thân thịt lươn có đặc tính giàu gelatin (loại protein tự nhiên được chiết xuất từ collagen trong da, xương) tự nhiên. Trong quá trình nấu, các protein như collagen được giải phóng vào nước. Khi nguội, chúng sẽ đông lại thành dạng thạch. Đôi khi người ta có thể bổ sung gelatin để hỗ trợ quá trình đông.

Công thức chế biến thạch lươn thường khác nhau giữa các cửa hàng hoặc người bán rong tại London. Tuy nhiên, các công thức truyền thống thời Victoria nhìn chung giống nhau về nguyên liệu và cách nấu, chỉ khác ở các loại thảo mộc và gia vị dùng để tạo hương.

Món ăn thường được bán kèm với bánh và khoai nghiền. Khi ăn, người ta thường dùng kèm với giấm ớt hoặc giấm mạch nha và rắc thêm tiêu trắng để tăng hương vị.

Với những người lần đầu thưởng thức có thể thấy khó ăn bởi món ăn này có hương vị tanh nồng đặc trưng.

Taste Atlas hiện kết nối với 9.000 nhà hàng trên khắp thế giới, chia sẻ hơn 10.000 món ăn với độc giả toàn cầu. Đây là những kết quả đánh giá từ nghiên cứu của các chuyên gia, đầu bếp thế giới.