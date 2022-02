Loạt biểu tượng mới hứa hẹn đưa du lịch Phú Quốc vươn tầm quốc tế

Nếu như trước kia Phú Quốc vẫn luôn được nhớ đến như một miền thiên nhiên hoang sơ, nằm ẩn mình giữa đại dương xanh, thì nay, hòn đảo với diện tích chưa đầy 600 km2 trong vòng 5 năm đã xuất hiện rất nhiều công trình biểu tượng. Sự chuyển mình mạnh mẽ với tốc độ phát triển đáng kinh ngạc, mang dáng dấp, hình hài của một đô thị hiện đại, thông minh, năng động của Phú Quốc đang được đánh giá cao bởi cả du khách nội địa và quốc tế.

Nhắc đến biểu tượng của Phú Quốc là nhắc tới Cáp treo Hòn Thơm - Cáp treo vượt biển dài nhất Thế giới với chiều dài 7.899,9m. Công trình không chỉ là niềm tự hào của người Việt mà còn là "viên gạch" đầu tiên đặt nền móng cho một thiên đường vui chơi - giải trí và khám phá tại Hòn Thơm.

Đến với hòn đảo thiên đường này, bên cạnh những bãi biển hình cánh cung xinh đẹp, những thảm thiên nhiên nhiệt đới rực rỡ, du khách sẽ được vui hết nấc với những làn trượt sôi động tại Công viên nước hiện đại nhất Châu Á- Aquatopia, xả stress với các môn thể thao biển tại Bãi Trào hay đi bộ khám phá lòng đại dương kỳ diệu tại Thủy cung san hô- một trải nghiệm mới ra mắt dịp Tết Nhâm Dần tại Hòn Thơm.

Và cũng Tết vừa qua, phân khu chủ đề Exotica Village cũng vừa được khai trương, tiếp tục mang đến cho Hòn Thơm một trải nghiệm vui chơi nhất định phải thử một lần trong đời: tàu lượn siêu tốc bằng gỗ đầu tiên tại Việt Nam - Mộc xà thịnh nộ.

Được kiến tạo từ hơn 1000m3 gỗ đặc chủng với chiều cao 32,4m và chiều dài đường chạy gần 900m, công trình trông giống như một quái vật mộc xà khổng lồ cuộn mình giữa rừng xanh của Hòn Thơm, đang trở thành biểu tượng giải trí mới của hòn đảo thiên đường trong lòng du khách.

Nhưng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, theo hé lộ của nhà đầu tư Sun Group, nhiều trải nghiệm mới, dự án mới đẳng cấp hơn, ấn tượng hơn sẽ liên tục xuất hiện và soán ngôi những biểu tượng hiện tại, đưa Hòn Thơm trở thành điểm đến đầu tư du lịch hàng đầu Việt Nam, một Maldives mới của châu Á.

Rời Hòn Thơm, tại bờ biển phía Tây của Nam Phú Quốc, nơi người dân bản địa trước kia vẫn gọi là "bãi đá hoang", nay đã tọa lạc một thị trấn quyến rũ bên bờ biển với những ngôi nhà mái đỏ màu sắc mang đậm phong cách Địa Trung Hải. Những con dốc rải đá men theo sườn núi, các dãy shophouse với khung cửa sổ hình vòng cung đặc trưng, và đặc biệt là tháp đồng hồ cao 75m được lấy cảm hứng từ tháp chuông St. Mark's Campanile của Ý đã thực sự trở thành biểu tượng mới cho sự phồn hoa của Phú Quốc.

Dưới chân tháp đồng hồ là một bể bơi vô cực với tầm nhìn toàn cảnh hướng biển, bao trọn xung quanh là tổ hợp nhà hàng, khách sạn tương lai sẽ được quản lý và vận hành bởi thương hiệu quốc tế Hilton nổi tiếng. Tại đây, du khách vừa có thể thưởng thức ẩm thực 5 sao, café phong cách, tận hưởng mua sắm tại tổ hợp trung tâm thương mại xa xỉ, trải nghiệm giải trí, xem phim và nghỉ dưỡng "all in one".

Còn ngay tại bãi biển của thị trấn Địa Trung Hải, Sun Group đang ngày đêm hoàn thiện Cầu Hôn - cây cầu với thiết kế độc nhất vô nhị của kiến trúc sư Marco Casamonti - đại sứ văn hóa nghệ thuật Ý tại Việt Nam, hứa hẹn sẽ mang đến cho Phú Quốc một biểu tượng du lịch quốc tế xứng tầm như Cầu Vàng của Đà Nẵng. Bên cạnh đó là công trình Phu Quoc Signature Show với sức chứa 5000 chỗ ngồi. Đây là nơi sẽ trình diễn show nghệ thuật hoành tráng kết hợp giữa công nghệ, âm thanh, ánh sáng và nước - điểm nhấn nghệ thuật giải trí đình đám bậc nhất đảo Ngọc và Việt Nam trong tương lai.

Cách đó không xa, trung tâm hội nghị và sự kiện Sun Signature Gallery lung linh trong đêm như một viên ngọc. Kiệt tác mới nhất của Bill Bensley mang đậm phong cách nghệ thuật giữa thế kỷ XX, gây ấn tượng mạnh mẽ bởi sự hoài cổ, lịch lãm và sang trọng. Không gian bên trong tòa nhà được kiến thiết như một triển lãm nghệ thuật có chủ đích, với phòng ballroom đẹp tựa "thánh đường", có sức chứa lên tới 1000 người, là trái tim và biểu tượng của 12 mùa lễ hội tại Phú Quốc.

Và sẽ thật thiếu sót nếu như bỏ qua JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay - biểu tượng nghỉ dưỡng tại Phú Quốc hiện tại. "Trường đại học Lamark" trên bãi Kem ngay từ khi xuất hiện đã trở thành điểm hẹn của những tỷ phú và ngôi sao hàng đầu thế giới. Với kiến trúc Pháp lãng mạn kết hợp với những chỉ dấu văn hóa bản địa cùng dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới từ Marriott International, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay liên tục được vinh danh tại những giải thưởng lớn thế giới. Trong số đó, "Khu nghỉ dưỡng & Spa sang trọng hàng đầu châu Á 2021" - World Travel Awards hay "Khu nghỉ dưỡng biển tốt nhất toàn cầu" - Haute Grandeur Global Awards 2020, là một vài trong số hàng trăm giải thưởng mà khu nghỉ dưỡng này đã có được.

Bất cứ nơi nào tại Phú Quốc có dấu chân Sun Group đi qua, nơi đó đều ghi dấu một công trình biểu tượng. Các công trình đẳng cấp này không chỉ làm giàu thêm những trải nghiệm du lịch cho đảo ngọc, mà còn giúp nâng tầm vị thế của du lịch Phú Quốc một cách ngoạn mục. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Phú Quốc đón gần 80.000 lượt du khách, vượt xa nhiều điểm đến "gạo cội" khác như Sa Pa, Đà Nẵng.

Tuy nhiên, một điểm đến du lịch thăng hoa mới chỉ là những dấu mốc đầu tiên của đảo ngọc. Tham vọng xa hơn của Phú Quốc là trở thành trung tâm du lịch, thương mại, dịch vụ lớn với 4 trụ cột chính: Công nghiệp giải trí, du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ tài chính ngân hàng và kinh tế biển. Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, đảo Ngọc vẫn đang bồi đắp thêm những dự án, công trình biểu tượng mới.

Phú Quốc của tương lai sẽ sôi động với 12 mùa lễ hội trong năm, nơi đáng sống, và chốn tìm về, khi ai đó cần thư giãn bên gia đình trong kỳ nghỉ ở "ngôi nhà thứ hai". Và với người có tầm nhìn xa trông rộng, đảo Ngọc cũng là chốn dưỡng già trong tương lai, là "két giữ tiền có khả năng sinh lời" khi chọn để rót vốn đầu tư.