Ca sĩ Mỹ Lệ "tránh nóng" ở nhà vườn 10.000m2, đam mê trồng cây trái độc lạ

Gia đình ca sĩ Mỹ Lệ sở hữu khu vườn rộng 10.00m2 tại phường Phú Thọ Hòa (TPHCM). Gần đây, những hình ảnh giọng ca 7X thu hoạch cây trái, tận hưởng cuộc sống điền viên thu hút sự quan tâm của khán giả.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Mỹ Lệ cho biết giữa mùa hè nắng nóng tại TPHCM, khu vườn là nơi tránh nóng lý tưởng và cũng là không gian giúp cô tái tạo năng lượng. Nữ ca sĩ thích ngắm cây cối, hít thở không khí trong lành và tận hưởng cảm giác thư thái giữa thiên nhiên.

Theo Mỹ Lệ, mỗi khi cảm thấy mệt mỏi hay áp lực, chỉ cần ghé thăm khu vườn, nhìn cây trái sai quả là mọi muộn phiền dường như tan biến.

Hiện tại, khu vườn của Mỹ Lệ vào mùa thu hoạch nhiều loại củ quả như vú sữa hoàng kim, dâu tằm, mận, xoài, mít ruột đỏ, lựu Ấn Độ... "Tiền tôi không có nhiều, tình chẳng bao nhiêu nhưng cây trái thì bạt ngàn, đầy đủ các loại. Ở đâu không có thì hãy tới khu vườn của tôi. Mỗi lần thăm vườn, tôi vui như đứa trẻ được quà", Mỹ Lệ chia sẻ.

Hôm 11/4, Mỹ Lệ thích thú chia sẻ hình ảnh thu hoạch bí đỏ hồ lô: "Bỗng nhiên ở đâu mọc ra cây bí hồ lô trong vườn, chăm tưới nước rồi đến ngày thu hoạch được loạt trái to bự. Dây bầu cũng ăn mãi không hết, mít thì lủng lẳng khắp nơi".

Theo chia sẻ của Mỹ Lệ, mảnh đất này được gia đình cô mua từ hơn 10 năm trước. Sau đó, nữ ca sĩ đầu tư, cải tạo và chăm sóc khu vườn. Cô đặc biệt thích những loại cây quý hiếm. "Tôi mê cây đến mức lúc làm nhà vườn, có loài cây nào độc lạ là tìm mua cho bằng được", cô nói.

Dù bận rộn, Mỹ Lệ vẫn dành thời gian tự tay chăm sóc từng gốc cây, bón phân, tưới nước. Cô được khen mát tay khi cây nào cũng đơm hoa kết trái sum suê. Khi vướng công việc, cô giao lại cho người làm vườn.

Ngoài trồng cây ăn trái, Mỹ Lệ còn nuôi gà, ngỗng, chim trĩ để có nguồn thực phẩm sạch phục vụ gia đình. Nữ ca sĩ cho biết, phân gà sau khi xử lý bằng vi sinh sẽ được tận dụng để trộn vào đất hoặc bón cho cây.

"Nhà tôi không bao giờ phải đi mua trứng bên ngoài. Mỗi ngày gà vườn đẻ mấy chục quả trứng. Ăn không hết, tôi thường mang tặng bạn bè", Mỹ Lệ nói.

Trong khuôn viên khu vườn, Mỹ Lệ cũng dành riêng một góc để trồng hoa giấy, hoa mẫu đơn... Những bức ảnh nữ ca sĩ khoe nhan sắc mộc mạc, thần thái tươi trẻ bên vườn hoa rực rỡ nhận nhiều bình luận tích cực từ khán giả.

Vài năm gần đây, ca sĩ còn thích tìm hiểu loài cây không khí. Đây là loại cây có hình dáng gần giống cây dứa, chủ yếu sinh sống ở vùng núi Nam và Trung Mỹ. Cô đầu tư xây dựng nhà kính để chăm sóc các loại cây cảnh, đồng thời xem đây là không gian thư giãn, nơi thỏa sức sáng tạo và nuôi dưỡng tình yêu cuộc sống.

Với nữ ca sĩ, cuộc sống "nông dân" phơi nắng dầm sương không hề vất vả mà là liệu pháp tinh thần vô giá. Ngoài ra, việc vui thú điền viên còn giúp nữ ca sĩ có nguồn thực phẩm xanh, sạch để chăm sóc vóc dáng, làn da.

Thi thoảng, cô hái cây cỏ trong vườn về đun nước uống. Thói quen này giúp ca sĩ thanh lọc cơ thể, làn da săn chắc và có vẻ ngoài tràn đầy năng lượng. "Hơn 1 tháng uống các loại cây cỏ trong vườn mà da dẻ sáng lên, không loại kem dưỡng nào sánh nổi. Muốn khỏe đẹp phải khỏe mạnh từ bên trong", Mỹ Lệ cho biết trong một bài đăng hồi tháng 3.

Ở tuổi 54, Mỹ Lệ có cuộc sống bình yên, viên mãn cùng chồng doanh nhân. Dù bận rộn, nữ ca sĩ vẫn dành thời gian chăm lo tổ ấm, tự tay nấu nướng, chăm sóc con cái và vun vén nhà cửa chu đáo.

Những năm gần đây, Mỹ Lệ chủ yếu xuất hiện với vai trò giám khảo tại các chương trình truyền hình, game show, đồng thời truyền cảm hứng nghề nghiệp cho thế hệ nghệ sĩ trẻ. Thi thoảng, cô vẫn giới thiệu các sản phẩm âm nhạc mới gửi tới khán giả.

Ca khúc phát hành gần đây nhất của nữ ca sĩ là Tết rồi, vui lên, được cô ra mắt nhân dịp đón xuân Bính Ngọ.

Mỹ Lệ sinh năm 1972 tại Quảng Bình cũ. Đầu thập niên 2000, cô nổi tiếng với những ca khúc như: Và cơn mưa tới (Bảo Chấn), Cho nhau một nụ cười (Minh Châu), Vầng trăng đêm trôi (nhạc Hoa, lời: Lê Quang)... Năm 2005, Mỹ Lệ lập gia đình với một doanh nhân. Năm 2013, ca sĩ ngừng hát để sinh con thứ ba và chăm sóc gia đình. Năm 2020, ca sĩ trở lại hoạt động âm nhạc, ra các MV.

