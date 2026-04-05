Đi trực thăng ngắm TPHCM trong 15 phút gần 3 triệu đồng, hút khách dịp 30/4

TPHCM hình thành hệ sinh thái du lịch cao cấp đón khách “chịu chi”

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tới kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thị trường du lịch đã sôi động, nhiều tour kín chỗ từ sớm.

Điều đáng chú ý không chỉ là lượng khách tăng, mà là cách du khách chi tiền đang thay đổi - ưu tiên trải nghiệm thay vì chỉ nghỉ dưỡng.

Ghi nhận tại Ngày hội Du lịch TPHCM 2026 cho thấy rõ xu hướng này, khi các doanh nghiệp chuyển từ bán tour đơn thuần sang xây dựng sản phẩm trải nghiệm, kết hợp nhiều loại hình như trên không, dưới nước và trên mặt đất.

Điểm nhấn rõ rệt là TPHCM bắt đầu xuất hiện những sản phẩm du lịch theo hướng cao cấp, mang tính kết hợp thay vì tách rời từng dịch vụ. Trong đó có thể kể đến các gói trải nghiệm liên kết giữa trực thăng ngắm thành phố từ trên cao và du thuyền 5 sao trên sông Sài Gòn sắp ra mắt. Đây được xem là hướng đi nhằm gia tăng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu của du khách.

TPHCM đã triển khai tour trực thăng ngắm cảnh (Ảnh: Nguyễn Minh Mẫn).

Theo ông Nguyễn Minh Mẫn (Phó Tổng Giám đốc VinaGroup Travel) - đại diện đơn vị triển khai phát triển gói sản phẩm trực thăng - du thuyền - cho biết, đây là bước khởi đầu trong việc xây dựng hệ sinh thái dịch vụ cao cấp.

“Trực thăng - du thuyền - golf sẽ là bộ ba khởi động cho hệ sinh thái này, nhằm tạo ra những sản phẩm đẳng cấp, đáp ứng nhu cầu của nhóm khách có khả năng chi tiêu cao trong nước và quốc tế”, ông chia sẻ.

Với cách tiếp cận này, du khách không còn trải nghiệm từng dịch vụ riêng lẻ mà có thể tận hưởng một hành trình liền mạch: Bay trực thăng ngắm toàn cảnh thành phố từ độ cao khoảng 300m, sau đó tiếp tục nghỉ dưỡng, thưởng ngoạn trên du thuyền 5 sao.

Các chương trình ưu đãi cũng được triển khai để khuyến khích khách tiếp cận sản phẩm mới, như giảm 10% giá bay trực thăng hoặc ưu đãi đến 15% dịch vụ trên du thuyền khi sử dụng kết hợp.

Tour trực thăng hiện được thiết kế với nhiều mức thời lượng từ 15 đến 60 phút, giá từ 2,9 triệu đồng đến hơn 18,8 triệu đồng/lần, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách.

Theo ghi nhận từ doanh nghiệp, lượng khách quan tâm đến tour trực thăng dịp 30/4 đang tăng nhanh, cho thấy sức hút của các trải nghiệm mới, dù mức chi không hề thấp.

Ông Mẫn cho biết, khách nội địa thường chọn hành trình ngắn, trong khi khách quốc tế có xu hướng trải nghiệm dài hơn để khám phá toàn cảnh thành phố.

“Bay ở độ cao khoảng 300m, du khách có thể quan sát từ biển, sông Sài Gòn đến khu trung tâm và các công trình đặc trưng”, ông cho biết.

Du khách trải nghiệm du thuyền cao cấp (Ảnh: Mạnh Quân).

Không chỉ dừng lại ở các sản phẩm kết hợp như trực thăng - du thuyền, xu hướng “nâng cấp trải nghiệm” đang lan rộng trên toàn thị trường. Ở một hướng khác, đại diện Focus Travel cho biết doanh nghiệp đẩy mạnh các sản phẩm du thuyền nhưng không đi theo lối mòn nghỉ dưỡng đơn thuần.

Hành trình du thuyền sông Mekong tuyến TPHCM - Mỹ Tho (Đồng Tháp) - Vĩnh Long (gồm Bến Tre cũ) kéo dài 3 ngày 2 đêm, giá khoảng 9,8 triệu đồng/khách, được thiết kế xoay quanh trải nghiệm văn hóa bản địa.

“Điểm cốt lõi của sản phẩm không nằm ở tiện ích cao cấp mà ở trải nghiệm. Khách sẽ tham quan làng nghề, tìm hiểu đời sống và đặc trưng vùng miền, thay vì chỉ nghỉ dưỡng”, đại diện đơn vị cho biết.

Sự thay đổi này cho thấy du lịch cao cấp không còn đồng nghĩa với “ở khách sạn sang”, mà là những hành trình khám phá sâu, đa lớp và giàu trải nghiệm.

Khách chấp nhận chi gấp 2-3 lần để có tour vừa ý

Từ phía thị trường, đại diện đơn vị lữ hành Best Price cho biết nhu cầu dịp lễ năm nay tăng mạnh từ rất sớm, nhiều tour quốc tế đã kín chỗ từ giữa tháng 3 do yêu cầu visa (thị thực). Tuy nhiên, thay đổi đáng chú ý hơn nằm ở cách du khách chi tiêu cho mỗi chuyến đi.

“Trước đây, khách đi Nhật Bản thường chọn hành trình nhiều điểm như Tokyo, Osaka. Nhưng hiện nay, họ chỉ muốn ở lại một nơi, ví dụ Tokyo 5 ngày để trải nghiệm sâu, thay vì di chuyển liên tục”, đại diện đơn vị nói.

Khách chấp nhận chi gấp 2-3 lần để có tour theo sở thích riêng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo ông Tú - đại diện đơn vị lữ hành Best Price - xu hướng này kéo theo mức chi tiêu cao hơn, khi du khách sẵn sàng trả thêm cho những trải nghiệm riêng tư và linh hoạt. Không chỉ dừng lại ở việc thay đổi lịch trình, nhiều khách còn chuyển sang các tour thiết kế riêng hoặc mua lẻ dịch vụ để tự xây dựng hành trình theo nhu cầu.

“Khách vẫn cần đơn vị lữ hành hỗ trợ, nhưng không muốn bị bó buộc trong lịch trình cứng. Họ muốn tự quyết định hôm nay đi đâu, ở lại bao lâu, thậm chí ngồi ở một quán cà phê 3-4 tiếng nếu thích”, ông chia sẻ.

Đổi lại, chi phí cho các hành trình này không hề thấp. Theo phía Best Price, tour thiết kế riêng thường có giá cao gấp 2-3 lần tour trọn gói thông thường. Thực tế, doanh nghiệp từng tổ chức đoàn 4 khách đi Nhật với chi phí khoảng 300 triệu đồng.

Nhiều đơn vị lữ hành cũng ghi nhận xu hướng tương tự khi các sản phẩm mang tính trải nghiệm, cá nhân hóa ngày càng được quan tâm. Việc khách có thể tự quyết định lịch trình từ A đến Z, không bị bó buộc được đánh giá sẽ là xu hướng rất rõ trong 2-3 năm tới.

Xu hướng này cũng phù hợp với định hướng chung của ngành du lịch TPHCM trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng. Lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM cho biết thành phố đang tập trung thu hút phân khúc khách có khả năng chi tiêu cao, thay vì chỉ chạy theo số lượng.

Ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM - nhấn mạnh: “Quan điểm của chúng tôi là tăng chi phí thì phải tăng giá trị. Du khách khi bỏ tiền đến TPHCM phải nhận được trải nghiệm xứng đáng”.

Du khách xem hát bội, ngắm cảnh sông Sài Gòn trên du thuyền (Ảnh: Mộc Khải).

Theo ông, mục tiêu sắp tới không chỉ là thu hút khách, mà còn kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu, hay nói cách khác là “giữ chân và mở ví” du khách. Thực tế, trong quý I, lượng khách đến TPHCM tăng khoảng 33% nhưng doanh thu du lịch tăng tới 43%, cho thấy mức chi tiêu bình quân đang tăng lên rõ rệt.

Trong bối cảnh kỳ nghỉ 30/4 đang đến gần, có thể thấy rõ một xu hướng: Du khách không còn đặt nặng việc đi đâu, mà quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm gì. Thị trường đang dịch chuyển theo hướng cao cấp hóa, cá nhân hóa và trải nghiệm hóa.

Khi du khách sẵn sàng chi tiền cho những giá trị xứng đáng, cuộc cạnh tranh của doanh nghiệp cũng thay đổi - không còn là giá rẻ, mà là ai tạo ra được sản phẩm đủ khác biệt để giữ chân khách.