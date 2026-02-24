Khỉ con mồ côi gây sốt, vườn thú Nhật Bản quá tải khách tham quan

Punch - chú khỉ con tại Vườn thú thành phố Ichikawa (tỉnh Chiba, Nhật Bản) bất ngờ trở thành hiện tượng mạng quốc tế sau khi video ôm thú nhồi bông đười ươi lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Câu chuyện về khỉ con bị mẹ bỏ rơi nhưng tìm thấy sự an ủi từ món đồ chơi đã thu hút sự quan tâm rộng rãi, kéo theo lượng khách đổ về vườn thú tăng đột biến.

Theo Reuters, Punch sinh năm 2025 và phải được nhân viên vườn thú nuôi dưỡng do bị mẹ bỏ rơi. Để giúp khỉ con giảm lo âu và học hành vi xã hội, nhân viên cho chú ôm một thú bông có lông dài, hình đười ươi - vật được xem như “mẹ thay thế”.

Khỉ Punch và "người mẹ" bằng bông (Ảnh: Getty Images).

Theo nhân viên chăm sóc Shikano, việc Punch bị mẹ bỏ rơi có thể liên quan đến đợt nắng nóng khắc nghiệt vào tháng 7 - thời điểm khỉ con chào đời.

Punch đôi khi xảy ra bất đồng với những con khỉ khác khi cố gắng giao tiếp, song người chăm sóc cho rằng đây là một phần bình thường của quá trình học hỏi. Họ nhận định khỉ con đang dần hòa nhập với đàn và tiến triển tích cực.

“Tôi nghĩ sẽ có một ngày cậu ấy không còn cần đến con thú nhồi bông nữa”, Shikano nói, bày tỏ kỳ vọng Punch sẽ thích nghi hoàn toàn với môi trường tự nhiên của mình.

Hình ảnh Punch kéo theo thú bông khắp nơi nhanh chóng lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội, biến chú thành biểu tượng động vật “chữa lành”.

Sức hút từ Punch khiến khu chuồng khỉ trở thành điểm đông khách nhất vườn thú. Straits Times cho hay hàng trăm người đổ về mỗi ngày để tận mắt chứng kiến khỉ con, đặc biệt vào cuối tuần, du khách phải xếp hàng nhiều giờ mới đến lượt vào khu quan sát.

Khỉ con gây bão mạng, vườn thú Nhật quá tải khách tham quan (Video: Straits Times).

“Nhìn thấy Punch trên mạng xã hội, bị cha mẹ bỏ rơi nhưng vẫn cố gắng hết sức, thực sự đã khiến tôi xúc động”, chị Miyu Igarashi (y tá, 26 tuổi) chia sẻ. Chị cho biết khi có dịp gặp bạn, hai người đã quyết định cùng tới vườn thú để tận mắt nhìn thấy khỉ con.

Trước lượng khách tăng bất ngờ, vườn thú buộc phải điều tiết dòng người và giới hạn thời gian đứng xem nhằm tránh gây căng thẳng cho động vật.

Một số báo quốc tế mô tả Punch là “hiện tượng Internet” kéo khách du lịch trực tiếp. Nhiều gia đình tới vườn thú chỉ để chụp ảnh và theo dõi hành trình khỉ con hòa nhập đàn, trong khi ban quản lý thừa nhận phải tăng biện pháp kiểm soát đám đông.

Dòng người đứng bên ngoài rào chắn để gặp gỡ khỉ Punch (Ảnh: Reuters).

Câu chuyện cũng mở ra tranh luận về việc cân bằng giữa hiệu ứng truyền thông và phúc lợi động vật trong các điểm tham quan.

Không chỉ tạo hiệu ứng du lịch, Punch còn kéo theo làn sóng tiêu dùng khi con đười ươi nhồi bông giống món đồ chơi Punch sử dụng nhanh chóng gây sốt, nhiều nơi đã "cháy hàng".

Các chuyên gia linh trưởng học nhận định việc khỉ non bám vào vật mềm là hành vi phổ biến, gọi là “contact comfort” - nhu cầu tiếp xúc giúp ổn định cảm xúc và hỗ trợ phát triển xã hội. Punch được cho là đang dần hòa nhập đàn, song vẫn giữ thú bông bên mình như vật trấn an quen thuộc.