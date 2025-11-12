Khám phá Emerald Melon Cake: Chiếc bánh với sắc xanh độc đáo từ The 350F

Dưới đây là những lý do khiến chiếc bánh này được cộng đồng yêu ẩm thực quan tâm.

Chiếc bánh đang gây sốt mạng xã hội gọi tên Emerald Melon Cake (Ảnh: The 350F).

Giải mã sức hút từ chiếc bánh độc đáo

Emerald Melon Cake mang đến trải nghiệm thị giác sống động với thiết kế hộp thiếc xanh hiện đại, sang trọng cùng rất nhiều dưa lưới tươi mọng được trang trí bên trên.

Về hương vị, sản phẩm được nhiều người dùng đánh giá là thanh mát, ít ngọt với sự hòa quyện tinh tế của nhiều lớp bánh cầu kỳ. Từ lớp bông lan vani mềm xốp, kem custard thơm béo kết hợp cùng dưa lưới mật cắt hạt lựu đến lớp mousse dưa lưới mịn mượt, tất cả đều được chăm chút tỉ mỉ để tạo nên một tổng thể hấp dẫn, một trải nghiệm vị giác bất ngờ và thú vị cho khách hàng.

Ngoài hộp lớn, chiếc bánh còn có phiên bản hộp 10cm để đáp ứng đa dạng lựa chọn cho khách hàng (Ảnh: The 350F).

Trong các video đánh giá hương vị bánh, phần lớn người dùng Tiktok như Quỳnh Trương, Nam Vlog, Hmeu,… đều dành những lời khen cho Emerald Melon Cake như “đẹp không nỡ ăn”, “mịn mướt”, “thanh ngọt”…

Nhiều video nhanh chóng nằm trên top thịnh hành trên Tiktok với lượng tương tác cao, thu hút đông đảo bình luận yêu thích và tò mò về chiếc bánh hấp dẫn này.

Các Tiktoker đồng loạt trải nghiệm và đánh giá cao hương vị của Emerald Melon Cake (Ảnh: The 350F).

Một sáng tạo tâm huyết từ thương hiệu bánh hot nhất Sài thành

Emerald Melon Cake là sản phẩm mới nằm trong bộ sưu tập bánh hộp thiếc của The 350F - một trong những thương hiệu bánh ngọt nổi tiếng tại TPHCM với những sản phẩm độc đáo đi đôi với dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp.

Đại diện The 350F cho biết, với triết lý “Bánh muốn ngon thì nguyên liệu phải ngon”, The 350F luôn dành trọn tâm sức để đầu tư vào nguyên liệu nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất cho toàn bộ sản phẩm.

Với Emerald Melon Cake, The 350F ưu tiên lựa chọn giống dưa lưới hữu cơ từ thương hiệu Danny Green, phô mai Mascarpone Zanetti cao cấp từ Ý và Cream cheese Président nổi tiếng nước Pháp.

Nguyên liệu thượng hạng kết hợp cùng quy trình chế biến và bảo quản nghiêm ngặt giúp sản phẩm giữ trọn hương vị tự nhiên và độ tươi ngon đặc sắc khi đến tay khách hàng.

Đại diện The 350F chia sẻ: “The 350F luôn nỗ lực để mang đến những sản phẩm chất lượng, độc đáo, đáp ứng khẩu vị cũng như nhu cầu thưởng thức cho khách hàng. Emerald Melon Cake là minh chứng cho nỗ lực dung hòa giữa sáng tạo và chất lượng - một sản phẩm vừa hợp thị hiếu giới trẻ, vừa thể hiện tinh thần tinh tế vốn là bản sắc cốt lõi của thương hiệu”.

Từng sản phẩm đều thể hiện rõ nét tinh thần thương hiệu với sự chỉn chu trong từng chi tiết (Ảnh: The 350F).

Trong thị trường ẩm thực ngày càng đa dạng, Emerald Melon Cake nổi bật như một làn gió mới: vừa thanh, vừa sang, vừa mang hơi thở xu hướng. Sự kết hợp giữa vị tươi mát, vẻ ngoài ấn tượng và chất lượng chuẩn mực giúp chiếc bánh này chinh phục cả những khách hàng khó tính nhất.

Với sức lan tỏa mạnh mẽ trên TikTok, Emerald Melon Cake hứa hẹn sẽ tiếp tục là một trong những sản phẩm được yêu thích của The 350F trong thời gian tới.

Tham khảo thêm thông tin về sản phẩm tại www.the350f.com hoặc liên hệ hotline 1800 8287.