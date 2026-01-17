Khách Việt mang muối vừng, chi 150 triệu đồng sang cổ vũ U23 Việt Nam

Trước thềm trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE, anh Nguyễn Văn Duy (sống tại Hà Nội) nhận được tin vui, phía Saudi Arabia đã đồng ý cấp visa.

Đây là điều kiện quan trọng để anh lên đường sang nước bạn, sẵn sàng tiếp lửa cho các cầu thủ Việt Nam ở trận bán kết giải U23 châu Á 2026 ngày 20/1 tới.

“Tôi luôn tin U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng nên chủ động làm thủ tục xin visa từ sớm. Khi đội giành chiến thắng 3-2 trước U23 UAE, giấc mơ sang Tây Á trực tiếp cổ vũ các cầu thủ đã trở thành hiện thực”, anh Duy chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Anh Duy chụp ảnh cùng cầu thủ Đình Bắc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Được biết, anh Duy tự mua vé máy bay và đặt phòng tại khách sạn 5 sao Movenpick Jeddah City Star, dự kiến lưu trú 7 ngày để cổ vũ cho U23 Việt Nam ở các trận bán kết và chung kết.

Theo anh Duy, anh dự định tìm mua 120kg giò chả, mực một nắng… mang sang Saudi Arabia giúp các cầu thủ vơi bớt nỗi nhớ hương vị quê nhà.

"Tổng chi phí làm visa, vé máy bay, phòng khách sạn, mua thực phẩm... khoảng 150 triệu đồng. Tôi mang theo ruốc, muối vừng... đề phòng đồ ăn không hợp khẩu vị", anh cho biết.

Theo dõi trận tứ kết diễn ra tối 16/1, anh Duy bày tỏ ấn tượng với nền tảng thể lực và sự bình tĩnh của các cầu thủ U23 Việt Nam. Điều khiến người đàn ông vui mừng nhất là toàn đội duy trì được sức bền sau 90 phút thi đấu chính thức.

"Thể lực là điều đã được cải thiện rõ rệt. Tôi tin tưởng U23 Việt Nam sẽ giành được kết quả tốt ở bán kết. Người hâm mộ hy vọng lứa cầu thủ này sẽ giành chức vô địch", anh bày tỏ.

Anh Duy có nhiều năm đồng hành cùng các cầu thủ tuyển Việt Nam ở các giải đấu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đây không phải là lần đầu tiên anh Duy tới Tây Á cổ vũ cho các cầu thủ Việt Nam. Anh từng sang UAE (Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất) tiếp lửa cho các chiến binh sao vàng ở ASIAN Cup 2019.

Đam mê xem đá bóng từ thuở nhỏ, năm 2013 anh Duy lần đầu lặn lội sang Myanmar để cổ vũ cho U23 Việt Nam tại SEA Games.

Kể từ đó, anh liên tục đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam qua nhiều giải đấu. Đến nay, người đàn ông đã đặt chân tới khoảng 15 quốc gia trên thế giới, theo dõi những trận đấu có đội bóng Việt Nam góp mặt.

Nhiều khách dồn dập hỏi tour đi Saudi Arabia

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, hiện tour đưa khách Việt sang Saudi Arabia để cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam có giá từ 59,9 triệu đồng.

Với mức giá này, khách sẽ khởi hành vào 19/1, transit (quá cảnh) ở Doha. Giá tour bao gồm toàn bộ chi phí làm visa, vé máy bay, vé vào sân, có hướng dẫn viên hỗ trợ khách, chi phí lưu trú ăn uống. Ngày 21/1, đoàn sẽ bắt chuyến bay về Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên, đại diện của Tiên Phong Travel cho biết, hiện khách đã đặt hết chỗ tour này vào thời điểm trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 ÚAE kết thúc lúc rạng sáng 17/1.

Khách sạn Movenpick Jeddah City Star là nơi U23 Việt Nam đang đóng quân (Ảnh: Trip).

Tương tự, đại diện một đơn vị lữ hành khác tại Hà Nội cho biết, sáng 17/1, họ nhận các cuộc gọi dồn dập từ phía khách hàng muốn đặt tour sang Saudi Arabia cổ vũ bóng đá.

Tuy nhiên, vị đại diện thừa nhận công ty phải từ chối không ít khách vì không đạt hồ sơ.

"Do điểm đến là một quốc gia ở khu vực Tây Á và thời gian quá gấp, nên chúng tôi chỉ có thể ưu tiên những khách đã có visa châu Âu. Thủ tục xin e-visa mất 1-2 ngày mới kịp chuyến bay vào 19/1", vị đại diện chia sẻ.

Ngoài ra, một số đơn vị hiện triển khai cả gói tour cổ vũ bóng đá kết hợp du lịch kéo dài 8 ngày 7 đêm với giá từ 169 triệu đồng. Tour khởi hành ngày 19/1, bao gồm vé máy bay khứ hồi, chi phí xin visa, khách sạn lưu trú, vé vào sân cổ vũ đội tuyển, xe đưa đón di chuyển suốt lịch trình kết hợp trải nghiệm du lịch địa phương.

Anh Hoàng Tùng, hướng dẫn viên đưa đoàn khách Việt tới Saudi Arabia lưu ý, đây là quốc gia Hồi giáo nên du khách cần nắm vững một số quy định cơ bản nhằm tránh gặp rắc rối trong quãng thời gian lưu trú.

Được biết, quốc gia này cấm tiêu thụ thịt lợn dưới mọi hình thức. Việc uống rượu, bia tại các khách sạn cũng bị cấm tuyệt đối. Du khách muốn uống rượu thường tới quốc đảo Bahrain nằm ở lân cận. Đây là nơi rượu được bán hợp pháp.

Ngoài ra, trong luật về phép lịch sự nơi công cộng, nam giới và du khách ở Saudi Arabia được khuyến cáo không nên mặc quần đùi. Tại một số nơi đông người, phụ nữ được yêu cầu che kín vai và đầu gối.