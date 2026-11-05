Bỏ việc văn phòng tại Hà Nội, làm đủ nghề ở làng Lô Lô Chải

Cách đây khoảng một năm, Thủy Tiên vẫn là cô gái có công việc văn phòng ổn định. Tuy nhiên, sau những tháng ngày làm việc với lịch trình lặp lại, cô dần mong muốn "bỏ phố lên núi sống", dành nhiều thời gian hơn cho những chuyến đi.

"Bỗng một ngày, tôi nhận thấy bản thân ngày càng ít có thời gian dành cho những chuyến đi, khám phá đó đây. Công việc văn phòng cứ lặp đi lặp lại, thiếu không gian sáng tạo, khiến tinh thần tôi dần cạn kiệt", Tiên kể.

Sau nhiều suy nghĩ, cô quyết định nghỉ việc, lên đường đến những vùng núi cao để khám phá cảnh sắc mới, gặp gỡ những người xa lạ và thử sức với những công việc trước đây chưa từng làm.

Muốn cuộc sống có nhiều sự đổi mới hơn, Dư Thủy Tiên quyết định nghỉ việc văn phòng, bắt đầu hành trình vừa đi vừa làm tại nhiều địa phương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thời điểm nghỉ việc, hành trang của Tiên chỉ có tháng lương cuối cùng và một khoản tiết kiệm nhỏ. Quyết định của cô nhận được nhiều ý kiến trái chiều, có người khuyên nhủ nên cân nhắc, cũng có người ủng hộ lựa chọn này.

Ban đầu, Tiên chỉ dự định vừa làm vừa du lịch vài tháng, song hành trình tưởng chừng ngắn ngày ấy cuối cùng kéo dài hơn 8 tháng.

Cuối năm 2025, Tiên bắt đầu công việc tại Lô Lô Chải. Tại đây, cô lần lượt làm việc ở hai homestay, đảm nhận nhiều đầu việc từ đón, tiễn khách, tư vấn phòng đến pha chế, dọn dẹp và phục vụ ăn uống.

Khác với công việc văn phòng trước đó, mỗi ngày Tiên phải xoay xở với nhiều nhiệm vụ, thời gian làm việc có thể kéo dài từ sáng đến tối tùy lượng khách. Thời gian rảnh, cô còn quay video, chụp ảnh để quảng bá homestay.

Vốn chịu lạnh kém, cô không khỏi bất ngờ khi có những đêm nhiệt độ ở Lô Lô Chải xuống khoảng 2 độ C. Cuộc sống nơi vùng cao cũng có nhiều bất tiện, thậm chí nguồn nước sinh hoạt phải mua từ Đồng Văn rồi vận chuyển về.

Khung cảnh bình yên tại Lô Lô Chải, nơi Tiên có hơn 4 tháng sinh sống và làm việc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi phải luôn tay luôn chân, không có ngày nghỉ. Ấy thế mà mỗi ngày, tôi lại tìm thấy thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống. Những ngày gần Tết, tôi thường được các gia đình xung quanh mời đến nhà dùng cơm. Họ rất thân thiện. Có hôm, vừa ăn xong ở nhà này, tôi lại vội xin phép sang nhà khác vì vẫn còn lời mời đang chờ", cô kể.

Có một khoảng thời gian chủ homestay vắng nhà, Tiên ở lại một mình trông coi cơ sở lưu trú. Gia đình hàng xóm sống bên cạnh thường xuyên sang hỏi han, có hôm chỉ gọi cô sang ăn một bát mèn mén mới mua.

"Món ăn bình thường nhưng tôi thấy rất ngon, bởi có cảm giác thân thuộc, như đang sống cùng gia đình chứ không phải ở một nơi xa lạ", cô kể.

Những trải nghiệm ấy giúp Tiên nhận ra, sống ở một vùng đất mới không chỉ là làm quen với khí hậu, công việc hay cảnh quan mà còn là học cách hòa nhập với cộng đồng địa phương.

Khi không có gia đình, bạn bè bên cạnh, sự quan tâm từ những người vốn xa lạ đôi khi lại trở thành điểm tựa giúp cô cảm thấy thân thuộc với nơi mình đang sống.

Tiên tranh thủ khám phá cảnh sắc vùng núi trong những ngày không có khách tại homestay (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Những ngày làm thuê đến 0h và cách nhìn mới về cuộc sống

Sau hơn 4 tháng ở Lô Lô Chải, Tiên tiếp tục đến Vĩnh Hy rồi Lý Sơn, dù trước đó cô vốn sợ nước sau một lần bị chìm khi đi bơi thời học cấp 2.

Tại Lý Sơn, cô được một gia đình địa phương nhận vào hỗ trợ kinh doanh. Tiên lần lượt phụ quán ăn, bán hàng tại khu vực Hang Câu rồi làm việc tại một cửa hàng đồ thủ công chuyên về sản phẩm từ vỏ sò. Công việc gồm làm sản phẩm, hướng dẫn khách tham gia các buổi làm sản phẩm và quảng bá cửa hàng.

Có những ngày, cô làm từ 8h30 đến 22h, thậm chí nửa đêm mới kết thúc. Qua trải nghiệm, Tiên nhận ra cuộc sống vừa đi vừa làm không nhàn nhã như nhiều người hình dung. Ở các địa phương du lịch, người lao động thường phải kiêm nhiều vị trí, từ lễ tân, dọn phòng, phục vụ đến bán hàng, trong khi thu nhập không cao.

Sau những tháng ngày ở vùng núi, Tiên tiếp tục hành trình làm quen với cuộc sống miền biển (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nguồn tiền chính của cô đến từ tiền công tại các địa phương, nhưng không nhiều. Phần lớn cơ sở đều hỗ trợ ăn ở, nhờ vậy, tổng chi phí cá nhân và đi lại trong hơn 8 tháng của Tiên chỉ hơn 20 triệu đồng.

Từ kinh nghiệm của mình, cô cho rằng người muốn vừa làm vừa du lịch, khám phá những vùng đất mới cần chuẩn bị khoản dự phòng ít nhất tương đương 3 tháng lương, bởi không phải lúc nào cũng tìm được việc ngay khi đến nơi.

"Nếu được quay lại thời điểm chuẩn bị nghỉ việc, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để tính toán tài chính. Khi bắt đầu hành trình, tôi mới nhận ra có những khoản phát sinh không thể lường trước.

Chẳng hạn, tôi từng gặp tai nạn xe ở Vĩnh Hy, phải tốn một khoản tiền cho thuốc men và sửa chữa thiết bị, máy móc. Những chi phí này trở thành gánh nặng, nhất là lúc đó tôi còn chưa tìm được công việc", Tiên chia sẻ.

Bù lại, thời gian ở Lý Sơn giúp cô hiểu hơn về đời sống miền biển. Tiên được đi bộ trên những rặng san hô khi thủy triều rút, tìm hiểu cách người dân cào vẹm, bắt nhum, hái rong biển và tham gia các hoạt động văn hóa như Tết Đoan Ngọ, lễ hội đua thuyền truyền thống.

Những trải nghiệm này giúp cô hiểu thêm về nếp sống, phong tục và những câu chuyện bình dị của người dân địa phương, thay vì chỉ khám phá cảnh đẹp như trong những chuyến du lịch thông thường.

Sau khi rời Lý Sơn, Tiên tiếp tục đến Đà Nẵng, Hội An rồi vào miền Tây trước khi trở về Hà Nội. Có thời điểm, chỉ trong một tháng, cô đi qua khoảng 10 tỉnh, liên tục làm quen với những khác biệt về ngôn ngữ, thời tiết và ẩm thực.

Những tháng ngày xa nhà cũng giúp Tiên thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Từ một người dễ khó chịu trước sự khác biệt về khẩu vị, cách giao tiếp và thói quen sinh hoạt, cô dần học cách quan sát, tôn trọng và điều chỉnh bản thân để hòa nhập với môi trường mới.

Sau hơn 8 tháng xa nhà, rong ruổi ở những vùng đất mới, Tiên trở về với nhiều trải nghiệm và những thay đổi trong suy nghĩ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Sau chuyến đi, tôi nhận ra điều mình cần trước hết là sự ổn định về tinh thần, sau đó mới đến tài chính. Khi tinh thần thoải mái, dù làm việc ở đâu, tôi cũng dễ dàng đặt mục tiêu và hoàn thành công việc hiệu quả hơn", cô chia sẻ.

Hiện tại, Tiên theo đuổi công việc sáng tạo nội dung, tìm hiểu và giới thiệu văn hóa tại những địa phương từng đặt chân đến.

"Tôi vẫn muốn tiếp tục đi, làm việc và khám phá những câu chuyện văn hóa phía sau mỗi vùng đất. Cuộc sống tự do có những khó khăn, nhưng đổi lại, tôi có thêm những mối quan hệ, trải nghiệm và học được thêm nhiều điều mới mẻ", Tiên chia sẻ.