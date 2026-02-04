Khách Việt chi gần 150 triệu đồng du lịch châu Âu trong dịp Tết Nguyên đán

Chi mạnh tay du lịch nước ngoài dịp Tết

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện các doanh nghiệp lữ hành cho biết nhu cầu du lịch Tết năm nay tăng khá sớm so với các năm trước. Du khách chủ động tìm kiếm những hành trình được thiết kế riêng, chú trọng chiều sâu trải nghiệm thay vì đi theo lối tham quan đại trà.

Bên cạnh đó, du khách sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho các chuyến đi chất lượng cao. Thời điểm đặt tour cũng đến sớm hơn, trước Tết 1-2 tháng, cho thấy khách đã có kế hoạch rõ ràng ngay từ đầu.

Tour Ai Cập dịp Tết Nguyên đán giá hơn 80 triệu đồng (Ảnh minh họa: Khánh Vân).

Theo đó, tour nước ngoài là phân khúc tăng trưởng mạnh nhất, đặc biệt là các tuyến Đông Bắc Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc). Bên cạnh đó, các thị trường xa, có giá trị cao như châu Âu, Australia, New Zealand hay Trung Đông cũng ghi nhận sức mua tích cực.

Tại đơn vị lữ hành Vigotour, dịp Tết năm nay ghi nhận sự bùng nổ ở các tuyến ngắn ngày. Ngay từ tháng 12, các tour đi Thái Lan, Singapore và Malaysia đã gần như lấp đầy chỗ, khiến thị trường này trở nên vô cùng sôi động.

Trung Quốc vẫn duy trì vị thế là điểm đến được ưa chuộng nhất với hành trình Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Ô Trấn kéo dài 5-6 ngày, có mức giá dao động trong khoảng 25-27 triệu đồng.

Lịch khởi hành của các tour Tết tại đơn vị này khá đa dạng, tập trung chủ yếu vào 27, 29 tháng Chạp và từ mùng 1 đến mùng 3 Tết. Mặc dù nhu cầu đi lại tăng cao, đại diện Vigotour cho biết giá tour năm nay vẫn giữ ở mức ổn định, không có sự chênh lệch đáng kể so với mọi năm.

Đối với các tuyến đường dài, tour Châu Âu, đặc biệt là tuyến Pháp - Bỉ - Thụy Sĩ - Italy - Vatican, hiện đã lấp đầy được khoảng 70%. Với mức giá khoảng 72-73 triệu đồng chưa bao gồm visa, đây là một trong số ít các tuyến vẫn còn nhận khách ở thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, theo thống kê của BenThanh Tourist, dịp Tết năm nay, doanh nghiệp tung ra hàng loạt tour cao cấp, giá trị lớn và nhận được sự đón nhận tích cực của thị trường.

Trong đó có thể kể đến tour Anh - Scotland giá trọn gói gần 150 triệu đồng, tour Ai Cập hơn 82 triệu đồng, tour Maldives gần 78 triệu đồng hay tour Thổ Nhĩ Kỳ gần 69 triệu đồng. Các sản phẩm này đều có tỷ lệ lấp đầy cao, thậm chí nhiều tuyến đã bán hết từ sớm.

Tour Thổ Nhĩ Kỳ tại BenThanh Tourist Tết Nguyên đán năm nay giá gần 69 triệu đồng (Ảnh minh họa: Bích Ngọc).

Nhiều tuyến xa như New Zealand, Australia, châu Âu đã kín chỗ hoàn toàn trước Tết 2-3 tháng. Khách hàng có xu hướng hoàn tất đặt chỗ sớm nhằm đảm bảo chỗ đẹp, dịch vụ tốt và mức giá ổn định trong dịp cao điểm.

Nhóm tour Đông Bắc Á có mức giá mềm hơn cũng ghi nhận sức mua vượt trội, số chỗ còn lại rất hạn chế. Điều này cho thấy phân khúc tour Tết cao cấp đang có sức mua vượt kỳ vọng

Theo ước tính của BenThanh Tourist, sức mua của thị trường du lịch Tết năm nay tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. Đến sát Tết, phần lớn các tour chỉ còn 10-20% số chỗ, thậm chí nhiều tuyến không còn khả năng mở bán thêm.

Ưu tiên trải nghiệm, riêng tư và dịch vụ cao cấp

Không chỉ tăng về lượng khách và giá trị tour, thị trường du lịch nước ngoài dịp Tết còn chứng kiến sự thay đổi rõ nét trong thị hiếu tiêu dùng.

Theo đánh giá của đơn vị lữ hành Vietluxtour, nhu cầu du lịch Tết Nguyên đán năm nay duy trì đà tăng ổn định khoảng 15-20% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, hành vi đặt tour đang phân hóa rõ rệt theo nhóm khách.

Các tour châu Âu được khách Việt ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán (Ảnh: Lê Như Quỳnh).

Nhóm khách gia đình và trung niên có xu hướng đặt tour sớm để giữ dịch vụ tốt, khách sạn đẹp và lịch trình ổn định. Trong khi đó, một bộ phận khách trẻ hoặc khách đã quen thuộc với điểm đến lại linh hoạt hơn, chờ sát ngày khởi hành để tối ưu tài chính và lịch nghỉ.

Dù vậy, với các tour chất lượng cao, số lượng khách giới hạn hoặc cần visa như châu Âu, Australia, Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan, khách vẫn chốt sớm để đảm bảo trải nghiệm.

Nhìn chung, Đông Bắc Á tiếp tục là lựa chọn hàng đầu nhờ cảnh quan mùa xuân, không khí lễ hội và nét văn hóa tương đồng. Các tuyến xa như châu Âu, Australia vẫn giữ phong độ ổn định với nhóm khách hàng có khả năng chi tiêu cao, cho thấy phân khúc du lịch nước ngoài cao cấp của khách Việt đang ngày càng bền vững.

Một xu hướng nổi bật khác là “hành trình vừa vặn”. Thay vì các chuyến đi dài trên 10 ngày như trước, đa số khách lựa chọn tour 4-6 ngày, được thiết kế tinh gọn nhưng chú trọng nghỉ dưỡng. Quỹ thời gian này vừa phù hợp với kỳ nghỉ Tết chính thức, vừa giúp du khách cân bằng giữa du xuân và sum họp gia đình.

Ngoài ra, trải nghiệm đang được ưu tiên hơn số lượng điểm đến. Du khách không còn quá mặn mà với việc đi càng nhiều nơi càng tốt, mà tập trung vào không gian nghỉ ngơi thoải mái, dịch vụ chất lượng, trọn gói, trải nghiệm cá nhân hóa, khác biệt, hạn chế đông đúc, xếp hàng.

Theo Vietluxtour, nhiều gia đình 2-3 thế hệ sẵn sàng bỏ qua các điểm tham quan đại trà để dành thời gian tận hưởng resort, thưởng thức ẩm thực địa phương hoặc đơn giản là nghỉ ngơi trong không gian riêng tư.

Tour Hàn Quốc vẫn giữ nguyên sức hút trong các dịp nghỉ lễ với khách Việt (Ảnh: T.L.).

Về chi tiêu, dù không tăng đại trà, ngân sách dành cho du lịch Tết lại tăng có chọn lọc, đặc biệt ở phân khúc cao cấp.

Du khách sẵn sàng chi thêm cho những hạng mục mang lại giá trị rõ ràng như: Nâng hạng khách sạn từ 4 lên 5 sao, resort biệt lập, villa riêng tư, bữa ăn chất lượng cao, nhà hàng uy tín hoặc chuẩn Michelin, tour riêng với xe và hướng dẫn viên riêng.

Ba hạng mục được du khách “mở hầu bao” nhiều nhất gồm lưu trú, ẩm thực và sự riêng tư. Những khoản chi này giúp kỳ nghỉ Tết trở nên nhẹ nhàng, thoải mái hơn trong bối cảnh cao điểm đông đúc.

Các doanh nghiệp lữ hành nhận định xu hướng này cho thấy sự dịch chuyển rõ ràng trong tư duy du lịch của khách Việt, từ “đi chơi Tết” sang đầu tư cho trải nghiệm và sức khỏe tinh thần.