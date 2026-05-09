Khách Tây thức trắng đêm khám phá chợ hoa Hà Nội

2h, khi phần lớn phố phường Hà Nội đã chìm vào yên tĩnh, khu vực ven hồ Tây lại sáng rực ánh đèn, rộn ràng tiếng xe ra vào.

Chợ hoa Quảng Bá bắt đầu bước vào thời điểm nhộn nhịp nhất trong ngày. Những chuyến xe chở đầy hoa tươi liên tục đổ về. Giữa sắc màu rực rỡ của hoa và nhịp mua bán hối hả, không ít du khách nước ngoài cũng tìm đến đây để khám phá một Hà Nội rất khác.

Stellio, một du khách đến từ Pháp hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội, biết đến chợ hoa qua lời giới thiệu của bạn bè.

Stellio tận hưởng không khí chợ hoa trong đêm.

Sau gần một năm ở Hà Nội, đi qua nhiều điểm đến quen thuộc, anh bắt đầu tìm kiếm những không gian mang màu sắc đời thường hơn, nơi chưa bị “du lịch hóa” quá nhiều. Với Stellio, những địa điểm như vậy giúp anh hiểu rõ hơn cách thành phố vận hành cũng như cảm nhận nhịp sống thực tế của người dân địa phương.

"Tôi ấn tượng nhất là việc một khu chợ hoa vẫn hoạt động tấp nập vào lúc 2-3h, điều gần như không tồn tại ở Pháp", anh nói.

Stellio dành thời gian đi dạo, chụp ảnh và quan sát mọi hoạt động diễn ra xung quanh: Từ cảnh những bó hoa vừa được dỡ xuống xe, người mua cẩn thận lựa chọn từng cành, cho tới những chuyến hàng tất bật rời đi khi trời còn chưa sáng.

Với anh, việc có mặt ở chợ hoa giữa đêm khuya không chỉ là một trải nghiệm mới lạ mà còn trở thành kỷ niệm đáng nhớ trong quãng thời gian sống tại Hà Nội.

Cùng tìm đến chợ hoa, Anna, một du khách đến từ Đức, biết đến Chợ hoa Quảng Bá qua các video chia sẻ trên mạng xã hội về Hà Nội về đêm.

Hoạt động vận chuyển hoa diễn ra xuyên đêm.

Trong chuyến du lịch kéo dài gần hai tuần tại Việt Nam, cô muốn tìm một địa điểm không quá đông khách du lịch nhưng vẫn thể hiện rõ nhịp sống địa phương. Vì vậy, thay vì lựa chọn những điểm tham quan quen thuộc, Anna quyết định cùng một người bạn đến chợ hoa vào khoảng 2h.

Điều khiến cô bất ngờ là không khí tại khu chợ hoàn toàn khác với tưởng tượng. Dù trời còn tối, nơi đây vẫn sáng rực ánh đèn, tiếng xe chở hoa liên tục ra vào, người mua bán trò chuyện và lựa chọn hàng hóa rất nhanh.

"Ở Đức hiếm khi có một khu chợ hoạt động sôi động vào khung giờ như vậy nên trải nghiệm này mang lại cho cô cảm giác vừa lạ lẫm vừa thú vị", cô gái chia sẻ.

Trong lúc đi dạo quanh chợ, Anna chọn mua cho mình những bông hoa hồng yêu thích, cô nàng thích thú khi hoa tươi và giá cả rất rẻ.

Mai, du khách đến từ Bắc Ninh, mua hoa tại chợ đêm Quảng Bá.

Không chỉ thu hút du khách quốc tế, chợ hoa đêm cũng là điểm đến quen thuộc của nhiều người trẻ Việt Nam.

Mai, một bạn trẻ đến từ Bắc Ninh, tìm đến chợ sau khi chuyển về nhà mới và muốn mua hoa để không gian thêm ấm cúng.

Vì lịch học kín ban ngày, cô chọn ghé chợ vào buổi tối. Điều khiến Mai thích thú không chỉ là sự phong phú của các loại hoa mà còn là bầu không khí đặc biệt nơi đây, xe hàng liên tục ra vào, người mua kẻ bán hoạt động không ngừng nhưng vẫn giữ được cảm giác dễ chịu, không quá xô bồ.

Gắn bó với khu chợ nhiều năm, một chủ cửa hàng cho biết, khoảng thời gian từ nửa đêm đến rạng sáng được xem là lúc chợ hoạt động sôi nổi nhất.

Hoa từ nhiều vùng trồng trong nước cùng các nguồn nhập khẩu được đưa về đây, nhanh chóng phân loại rồi phân phối đi khắp các cửa hàng và chợ dân sinh khi trời vừa hửng sáng.

Chợ hoa Quảng Bá không chỉ là thời điểm thuận lợi cho hoạt động giao thương mà còn cho thấy vai trò của chợ như một đầu mối cung ứng hoa quan trọng của thành phố.

Tiểu thương phân loại hoa trong đêm.

"Thời gian gần đây lượng khách tham quan ngày càng tăng, trong đó có không ít du khách quốc tế", vị tiểu thương nói.

Theo chủ cửa hàng hoa, du khách đến không chỉ để mua hoa mà còn muốn tận mắt quan sát nhịp sống về đêm của Hà Nội. Sự xuất hiện của những người ghé thăm, dù không làm thay đổi hoạt động buôn bán chính, nhưng đã góp phần mang đến cho khu chợ một diện mạo mới theo cách tự nhiên nhất.

Không có những biển hiệu du lịch hay các hoạt động được tổ chức cầu kỳ, chợ hoa Quảng Bá vẫn giữ nguyên nét tự nhiên vốn có.

Người ghé thăm có thể chỉ đơn giản đi dạo, quan sát hoặc dừng lại ở bất kỳ góc nào để cảm nhận không khí nhộn nhịp giữa đêm khuya, một trải nghiệm không quá cầu kỳ nhưng đủ để lại ấn tượng.

Từ một khu chợ phục vụ nhu cầu dân sinh, chợ hoa đêm Quảng Bá đang dần trở thành một “điểm chạm” văn hóa của Hà Nội.

Không cần những hình thức quảng bá cầu kỳ, chính các hoạt động đời thường diễn ra mỗi đêm - từ nhập hàng, trao đổi đến lựa chọn hoa - lại tạo nên sức hút riêng cho nơi đây.

Trong bối cảnh du lịch ngày càng hướng tới trải nghiệm bản địa, khu chợ không chỉ là không gian giao thương mà còn trở thành một cách để hình ảnh Hà Nội được giới thiệu chân thực và gần gũi hơn với du khách.

Bài, ảnh: An Bình - Nguyệt Minh - Minh Nguyệt