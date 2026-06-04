Quán phở gà Tiến được khách Tây khen “ngon nhất Hà Nội” nhận Michelin 3 lần

Vào một buổi sáng ngày tháng 6, anh Đức Khánh - chủ tiệm phở gà Tiến nằm trên phố Nguyễn Trường Tộ (Hà Nội) - đang bận rộn làm phở cho khách bỗng nhận được cuộc điện thoại từ số lạ.

Ở đầu dây bên kia, người thông báo nói quán phở của anh nằm trong danh sách đề xuất của Michelin về các quán ăn đáng để thử ở Hà Nội. Người thông báo cũng mời anh tới dự buổi lễ công bố của Michelin và xác nhận thông tin qua email (thư điện tử).

Anh Khánh và vợ bận rộn luôn tay chân từ sáng sớm (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Dù là lần thứ 3 nhận được vinh dự này, anh Khánh vẫn bất ngờ và xen lẫn sự tự hào. Đặc biệt đây là năm thứ 2 liên tiếp (năm 2025 và năm 2026) quán phở của gia đình được Michelin công nhận và vinh danh.

Trước đó, quán từng lọt vào danh sách Michelin Selected (đề xuất của các thẩm định viên Michelin về những quán ăn đáng để thử) vào năm 2023.

"Tôi hạnh phúc vì sự nỗ lực của cả gia đình trong suốt thời gian dài được thực khách và ban giám khảo của Michelin công nhận. Điều này phần nào khẳng định hương vị và chất lượng của quán", anh Khánh chia sẻ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Khánh cho biết gia đình đã có truyền thống bán phở hơn 40 năm trước. Công thức nấu phở gia truyền do mẹ anh gìn giữ rồi truyền lại cho con cháu.

Đến nay khi tuổi đã cao nhưng bà vẫn là người trực tiếp điều hành từ việc lựa chọn nguyên liệu cho tới ninh nước dùng.

Nồi nước dùng sôi sục liên tục nhưng vẫn đảm bảo độ trong (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Gà của quán lấy từ mối quen, thường là gà mái của vùng Sơn Tây (Hà Nội), Phú Thọ, Hòa Bình. Mỗi sáng, các mối quen sẽ mang hàng tới từ rất sớm. Đó là những con gà đẻ 2-3 lứa đạt trọng lượng từ 2 đến 3kg.

Chủ quán tiết lộ, chọn gà tầm này sẽ có phần thịt dày, ngọt thơm mà không quá mỡ. Trung bình mỗi ngày, quán tiêu thụ vài chục con gà.

Sau khi lọc hết phần thịt, toàn bộ xương và ức gà tiếp tục được ninh trong nhiều giờ cùng xương heo để làm nước dùng. Trong quá trình ninh, người đầu bếp sẽ vớt bọt nhiều lần để đảm bảo nước giữ được độ trong, không vẩn đục.

Một bát phở gà đặc biệt (Ảnh: Lan Phương Tô).

Ngoài ra, những gia vị khác như nước mắm, hành khô, gừng nướng là các nguyên liệu không thể thiếu. Quán không sử dụng thêm quế, hồi hay mì chính.

Tại khu bếp mở đặt ngay trước cửa quán, thực khách bước vào trong sẽ thấy ngay nồi nước dùng lớn luôn sôi sục, tỏa hơi nghi ngút. Nhân viên đứng quầy luôn tay thái thịt, phân loại thành thịt đùi, cánh, thịt lẫn, phao câu hay lòng mề, tiết gan, trứng non vào các khay khác nhau.

Nhiều lần được Michelin vinh danh, anh Khánh thừa nhận điều này giúp quán gia tăng số lượng khách nước ngoài. Trong đó, khách quốc tế đến từ các nước châu Âu, Mỹ, Australia chiếm khoảng 20%.

Trên Tripadvisor, quán nhận số điểm đánh giá tối đa của khách. Trong khi đó, ở các nền tảng mạng xã hội, cơ sở được không ít khách nước ngoài đặt với tên gọi "quán phở gà ngon nhất Hà Nội".

Vị khách có tên Nissiel Yu cho biết, cô tới Hà Nội du lịch và tìm một quán phở theo danh sách của Michelin Guide. Khi tới đây thưởng thức tô phở gà đặc biệt, Nissiel thấy bị chinh phục hoàn toàn.

"Tôi được phục vụ tô phở đầy đặn với thịt gà xé, gan gà, tiết gà... Mỗi thành phần đều tạo ra kết cấu và độ đậm đà riêng khiến tô phở có nhiều lớp hương vị. Khách thưởng thức cùng quẩy chiên giòn và rổ rau thơm tươi mơn mởn. Nước dùng trong, cân bằng vị giác khiến trải nghiệm rất tinh tế", vị khách nhận xét.

Trong khi đó, vị khách có tên Desmond Hui cho biết, anh hài lòng vì thái độ và phong cách phục vụ của quán khá chuyên nghiệp.

"Chủ quán nói tiếng Anh không giỏi nhưng rất thân thiện khi khách hỏi thăm. Dù quán đông nhưng phục vụ khá nhanh. Không gian quán sạch sẽ, thoáng mát", anh nói.

Được biết, mỗi ngày quán bán khoảng vài trăm bát phở. Mức giá trung bình các món từ 55.000 đồng. Phở đùi gà là món bán chạy nhất của quán nên thường hết sớm.

Quán phục vụ từ 6h tới 13h30. Những ngày cuối tuần hoặc lễ Tết, quán thường sớm hết hàng. Bên ngoài có không gian rộng rãi để đỗ xe miễn phí.