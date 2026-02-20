Khách đổ về Mộc Châu cao điểm mùng 4-5 Tết, phòng đẹp kín chỗ từ sớm

Mùng 4-5 Tết cao điểm, giá phòng tăng

Mùng 2, mùng 3 Tết, du khách bắt đầu đổ về Mộc Châu (Sơn La) và tăng mạnh vào mùng 4-5 Tết. Kỳ nghỉ năm nay kéo dài, nhiều người chọn du xuân muộn, sát ngày quay lại làm việc để tận dụng trọn vẹn thời gian nghỉ ngơi.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại Mộc Châu không xảy ra tình trạng "cháy phòng”, nhưng để tìm được phòng đẹp, vị trí tốt và giá cả ưng ý vào những ngày này là điều không dễ.

Chị Sồng Thị Día, nhân viên tư vấn đặt phòng tại Mộc Châu cho biết, phần lớn khách có kinh nghiệm đều đặt phòng trước 1-2 tháng.

Nếu không đặt từ sớm, khách tới Mộc Châu sẽ khó tìm được phòng đẹp dịp đầu xuân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Sát ngày khách mới tìm chỗ nghỉ thì chỉ tìm được những phòng thiết kế đơn giản, không quá bắt mắt. Những phòng view (hướng nhìn) đẹp, thiết kế ấn tượng thường đã kín từ sớm”, chị nói.

Theo chị Día, giá phòng dịp này cũng tăng so với ngày thường. Nếu ngày thường, phòng đơn dao động khoảng 600.000-700.000 đồng, phòng đẹp 900.000-1 triệu đồng/đêm; vào cao điểm Tết, mức giá phổ biến từ 900.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/đêm, chưa bao gồm ăn uống.

Một số phòng đôi vị trí đẹp có thể tăng thêm 500.000-700.000 đồng, lên đến 1,5-2 triệu đồng/đêm.

“Mức tăng trung bình khoảng 300.000 đồng/phòng, tùy loại và vị trí”, chị Día cho hay.

Theo chị Día, thực tế cũng ghi nhận việc một số đơn vị “ôm quỹ phòng” - giữ trước số lượng phòng rồi bán lại. Tình trạng này đẩy mặt bằng giá tăng theo cung cầu.

Không chỉ khách đặt sát ngày mới gặp khó, một số khách dù chủ động đặt trước Tết vẫn phải chấp nhận mức giá cao hơn và lựa chọn hạn chế.

Nguyễn Lâm (ở Hà Nội) cho biết, nhóm 4 người bạn của anh đã lên kế hoạch đi Mộc Châu 2-3 ngày và đặt phòng từ trước Tết. Tuy vậy, khi tìm kiếm, các homestay đẹp gần như đã kín khách.

“Chúng tôi tìm phòng trước Tết 1 tháng nhưng cũng không dễ. Cuối cùng, chúng tôi chọn khách sạn 2 sao bình dân, giá 1,2 triệu đồng/đêm, hai giường đơn, chưa bao gồm ăn uống”, Lâm chia sẻ.

Khách sạn Lâm đặt nằm gần khu vực thung lũng mận Nà Ka, vị trí thuận tiện di chuyển. Theo Lâm, mức giá này cao hơn ngày thường nhưng nhóm vẫn chấp nhận vì đi dịp cao điểm.

Không phải cứ đến nơi là có phòng

Anh Trần Mạnh Cường, chủ một khách sạn gia đình tại Mộc Châu có hơn 10 phòng, cho biết cao điểm năm nay tập trung trong 3 ngày từ mùng 3 đến mùng 5 Tết. Khách sạn của anh hiện đã kín phòng trong 2 ngày 4-5 Tết.

Theo anh, giá phòng tại cơ sở dao động từ 700.000 đồng đến khoảng 1 triệu đồng tùy loại và thời điểm. Dịp Tết có điều chỉnh theo mùa vụ nhưng không vượt quá mặt bằng chung của khu vực.

"Áp lực vận hành lại tăng lên do chi phí nhân công cao hơn, nhiều nhân viên về quê nghỉ lễ, gia đình chủ cơ sở phải trực tiếp tham gia phục vụ khách", anh Cường cho hay.

Theo anh Cường, khi đi thuê phòng ngày lễ, không ít du khách thường cảm thấy mệt mỏi bởi nhiều lý do, ngoài vấn đề giá còn do sự không chuẩn bị hoặc chất lượng cơ sở lưu trú không như ý.

Cảnh sắc rực rỡ mùa xuân ở Mộc Châu (Ảnh: Nguyễn Hà Phương).

Không ít du khách vẫn có tâm lý “cứ đến nơi là có phòng”. Thực tế, vào cao điểm, nhiều phòng đã được giữ chỗ trên các nền tảng trực tuyến hoặc bởi đơn vị lữ hành từ trước. Khi khách đến hỏi trực tiếp, việc tìm được phòng phù hợp không còn dễ dàng. Khi ấy, dù có nhiều tiền, khách cũng khó thuê được phòng, phải đi lòng vòng tìm kiếm mất thời gian.

“Có thời điểm khách gọi điện hỏi liên tục nhưng nhiều nơi phòng đã kín. Khách không nắm rõ tình hình nên phải di chuyển nhiều nơi khá vất vả”, anh chia sẻ.

Cũng theo anh Cường, một số cơ sở xây dựng từ nhiều năm trước nhưng không tái đầu tư, giá có thể thấp hơn song chất lượng dịch vụ không đồng đều. Điều này cũng khiến trải nghiệm của du khách không trọn vẹn.

Anh Cường khuyến cáo du khách nên chủ động lên kế hoạch, đặt phòng sớm và xác nhận kỹ thông tin trước khi di chuyển. Trong mùa cao điểm, sự chuẩn bị trước không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn tránh cảnh “chật vật” tìm phòng giữa cao nguyên đông đúc ngày đầu năm.