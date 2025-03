Khách đi đò không mặc áo phao, biến chùa Hương thành "sàn diễn giọng ca"

Loa, nhạc ầm ĩ suối Yến

Cuối tuần qua, anh Phạm Văn Ngọc (quê Thanh Hóa) cùng 20 người thân trong gia đình đi lễ chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Nhiều năm không trở lại chùa Hương, anh Ngọc thấy lễ hội nơi đây có nhiều thay đổi, thuận tiện cho du khách.

Theo anh Ngọc, chùa Hương không còn tình trạng lái đò chèo kéo khách, vé điện tử tham quan thắng cảnh được tích hợp với sử dụng dịch vụ vận chuyển bằng thuyền đò. Khách đi đò có thể gửi thông tin phản hồi về thái độ phục vụ của lái đò qua mã vạch QR.

Tuy nhiên, theo nhiều du khách, vẫn có một số điểm lễ hội này cần hoàn thiện để chùa Hương xứng đáng là điểm đến văn minh.

Để đến được chùa Thiên Trù, động Hương Tích, người dân phải ngồi đò di chuyển. Tuy nhiên, theo anh Ngọc, đa số khách không mặc áo phao.

Trên nhiều đò, dụng cụ nổi cứu sinh cũng khá ít, không đủ cho số lượng người trên đò. "Như đò tôi đi có hơn chục người nhưng chỉ có 5-6 cục nổi, nhiều đò khác cũng vậy", anh Ngọc nói.

Du khách không mặc áo phao, số cục nổi trên thuyền cũng chỉ mang tính tượng trưng (Ảnh: D. T).

Theo Nghị định 139/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, hành vi không mặc áo phao khi đi đò, phà bị phạt đến 2 triệu đồng.

Theo anh Ngọc, vấn đề an toàn đường thủy chưa được khách và các lái đò tại chùa Hương xem trọng và nghiêm chỉnh thực hiện dù dọc đường di chuyển, các tấm biển in chữ "Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa" được bố trí ở nơi dễ quan sát.

Bên cạnh đó, "ô nhiễm tiếng ồn" là tình trạng khiến không ít du khách cảm thấy bất tiện, mệt mỏi. Tình trạng loa kéo mở nhạc trên hành trình đi đò hoặc trên đường đi lên chùa Thiên Trù, động Hương Tích từ những năm trước vẫn tái diễn.

Nhiều đò trang bị phương tiện an toàn sơ sài (Ảnh: D. T).

Anh Ngọc di chuyển lộ trình từ bến đò Yến Vĩ, ghé đền Ngũ Nhạc (hay còn gọi là đền Trình) sau đó đến bến Trò lên chùa Thiên Trù, động Hương Tích. Quãng đường này dài khoảng 4km, xung quanh cảnh sắc hữu tình nên được ngồi đò ngắm cảnh, thư giãn là điều anh Ngọc thích nhất.

Tuy nhiên, dọc đường đi, anh thấy nhiều đò ngoài chở khách còn đặt thêm loa kéo. Những chiếc loa này được khách thuê đem theo trong suốt hành trình di chuyển.

Các loa có chức năng phát nhạc, kết nối bluetooth, chỉ cần kết nối với điện thoại là khách có thể thoải mái ca hát, mở những bài hát mình yêu thích.

"Việc này ảnh hưởng đến không gian cảnh quan và du khách đi lễ chùa. Người thì mở nhạc truyền thống, người mở tình ca, có nhóm thì cùng nhau đồng thanh hò hát, cười nói. Loa đài vang vọng, đan xen giữa đò này với đò kia khiến không gian nhộn nhạo vô cùng", anh Ngọc cho hay.

Chị Nguyễn Bích, thành viên cùng đoàn anh Ngọc chia sẻ, chùa chiền là chốn linh thiêng nhưng vô tình lại bị biến thành sàn diễn khoe giọng ca.

Chị Lê Thị Hoa (ở Khoái Châu, Hưng Yên) đi lễ chùa Hương ngày 15/3 cho biết, dọc lối đi bộ từ dưới chân bến Trò dẫn lên chùa Thiên Trù, nhiều cửa hàng bán bánh kẹo, bánh củ mài, kẹo lạc, bán cơm, đồ chơi trẻ em đều bật loa công suất lớn để quảng cáo, giới thiệu các chiêu khuyến mại.

Những âm thanh mời chào được phát qua thiết bị điện tử ở những cửa hàng san sát, chói tai nhau khiến đoạn đường hành hương của du khách như bị tra tấn.

"Để du khách có những trải nghiệm tốt hơn, tôi nghĩ cần có sự quản lý chặt chẽ đối với tình trạng ô nhiễm tiếng ồn ở chùa, lễ hội để giữ gìn văn hóa truyền thống, đảm bảo tôn nghiêm của chùa chiền", chị Hoa nói.

Loa kéo xuất hiện trên nhiều đò đi chùa Hương (Ảnh: D. T).

Ngỡ ngàng khi mua lễ tại đền Trình

Cũng đi lễ chùa Hương ngày 15/3, chị Nguyễn Thị Thu (36 tuổi, ở Thanh Hóa) chia sẻ cảm giác như bị "móc ví".

"Tôi mua 6 quả cau, 2 lá trầu, người bán tính hết 100.000 đồng; 1 quả bưởi nhỏ, 1 quả xoài hết 200.000 đồng. Khi người bán lấy giấy tính tiền, tôi ngỡ ngàng khi tổng số tiền thanh toán là 300.000 đồng. Tôi nghĩ ở chốn chùa chiền mình chẳng mặc cả nữa, nhưng giá này thực sự quá đắt đỏ", chị Thu kể.

Cảm giác bị "chặt chém" khiến chị Thu cảm thấy buồn suốt chuyến đi lễ chùa.

Liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn lễ hội chùa Hương, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Bùi Văn Triều, Trưởng ban Quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn cho biết, năm nay lễ hội chùa Hương tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, từ việc tuyên truyền về lễ hội, quản lý di tích, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quản lý chặt chẽ bến, bãi và hoạt động vận chuyển hành khách, cho đến quản lý mặt bằng hàng quán, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường…

Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, quyết liệt loại bỏ "sạn" trong lễ hội. Ban tổ chức lễ hội chùa Hương đã chỉ đạo lực lượng liên ngành thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm tình trạng hàng quán ép giá khách, tệ nạn cờ bạc, mê tín dị đoan.

"Du khách nếu gặp phải các tình huống ép giá nên phản ánh tới Ban tổ chức lễ hội theo số đường dây nóng để tổ công tác liên ngành vào cuộc xử lý. Trước đó, chúng tôi đã phối hợp vào cuộc xử lý và xã Hương Sơn đã đình chỉ hoạt động 2 cửa hàng do vi phạm quy định của ban tổ chức lễ hội", ông Triều nói.

Với trường hợp của chị Thu, ông Triều cho biết nếu có thông tin về cửa hàng, ông sẽ giao tổ liên ngành vào cuộc xác minh, xử lý ngay.

Ông Triều cho biết, theo thống kê, từ đầu năm đến nay, lễ hội chùa Hương đón 670.000 khách, con số này tương đương so với mọi năm. Ban tổ chức lễ hội bố trí hai không gian lễ và hội.

Phần lễ được thực hiện đúng tinh thần Phật giáo, đảm bảo văn minh, đúng nghi thức phong tục tập quán văn hóa địa phương. Phần hội được tổ chức tại nhiều điểm trong khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, trong đó có nhiều sự kiện, chương trình đặc sắc.

Lễ hội chùa Hương luôn thu hút đông đảo du khách tới du xuân (Ảnh: Thành Đông).

"Các đoàn khách đi du xuân mong muốn có những phút giây trải nghiệm thư giãn bên bạn bè, gia đình nên mở các bài hát được phép công khai, sử dụng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng luôn tuyên truyền du khách sử dụng loa hát cho nhau nghe phù hợp với điều kiện đò của mình, không gian đò di chuyển, không làm ảnh hưởng đến người khác", ông Triều nói.

Liên quan đến tình trạng du khách không mặc áo phao, Trưởng ban Quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn, cho biết đã giao công tác vận chuyển hành khách cho Hợp tác xã Dịch vụ du lịch chùa Hương quản lý vận hành. Công tác này có sự giám sát của lực lượng liên ngành, đặc biệt là thanh tra giao thông, thanh tra giao thông đường thủy. Công tác này đến nay đảm bảo về mặt an toàn.

"Các thuyền có áo phao nhưng du khách đề xuất sử dụng dụng cụ nổi thay thế vì muốn được chụp ảnh, khoe vẻ đẹp bên ngoài. Chúng tôi vẫn khuyến cáo du khách nên mặc áo phao khi di chuyển, đồng thời bố trí lực lượng tuần tra, cứu hộ cứu nạn ứng trực để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách", ông Triều nói.