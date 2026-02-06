Khách châu Á hào hứng với ẩm thực đa quốc gia tại Buffet Poseidon

Giải pháp ẩm thực “một điểm dừng” cho du khách

Với nhiều du khách nước ngoài, lịch trình du lịch thường dày đặc với tham quan, mua sắm và trải nghiệm điểm đến. Vì vậy, việc dành quá nhiều thời gian cho di chuyển giữa các địa điểm ăn uống không còn là lựa chọn ưu tiên. Thay vào đó, họ có xu hướng tìm đến những không gian ẩm thực có thể đáp ứng nhiều nhu cầu trong một lần dùng bữa.

Ghi nhận tại các chi nhánh Buffet Poseidon khu vực Hà Nội, TPHCM, Bắc Ninh và Hải Phòng, lượng khách đến từ các nước châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)… ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt, đặc biệt vào các dịp cao điểm du lịch. Điểm chung của nhóm khách này là yêu cầu khắt khe về chất lượng hải sản nhưng lại đề cao tính thuận tiện.

Chị Wang Yǎjìng, du khách Trung Quốc dùng bữa tại chi nhánh Poseidon Gò Vấp (TPHCM), chia sẻ: “Chuyến du lịch tại Việt Nam của chúng tôi chỉ có vài ngày, lần này chúng tôi chọn nhà hàng buffet để tận dụng quỹ thời gian.

Vì theo tôi việc thưởng thức cả hải sản, cả món Việt và cả các món quen thuộc của châu Á giúp cả đoàn chúng tôi không mất quá nhiều thời gian lựa chọn và cân nhắc về việc ăn gì”.

Chị Wang Yǎjìng - du khách Trung Quốc tại buffet Poseidon (Ảnh: Poseidon).

Tương tự, anh Kim Min Soo, du khách Hàn Quốc dùng bữa tại chi nhánh Poseidon Vincom Skylake (Hà Nội), cho biết: “Khi đi du lịch theo nhóm, điều quan trọng là mọi người đều có thể chọn được món phù hợp.

Ở đây có hải sản, món nướng, sushi, đồ Âu và cả món Việt, chỉ cần dừng lại một điểm là đáp ứng nhu cầu cho tất cả mọi người trong đoàn. Nhà hàng nằm trong trung tâm thương mại nên cũng thuận tiện kết hợp giải trí và mua sắm”.

Theo đó, mô hình buffet nhiều quầy (line) giúp du khách tiết kiệm thời gian, đồng thời giảm áp lực lựa chọn - yếu tố thường gặp khi đi theo nhóm đông người với khẩu vị khác nhau.

Buffet Poseidon - Giải mã sức hút từ "bản đồ ẩm thực" đa quốc gia

Bên cạnh yếu tố tiện lợi, sự đa dạng trong cấu trúc thực đơn là lý do quan trọng khiến khách châu Á hứng thú với các mô hình nhà hàng “all in one” (tất cả trong một) tại các chuỗi lớn như Buffet Poseidon.

Tại Buffet Poseidon, thực đơn hơn 200 món được chia thành các quầy line rõ ràng, tạo thành một “bản đồ ẩm thực thế giới thu nhỏ” trong cùng không gian.

Quầy hải sản nóng với các loại hải sản cao cấp như cua, ghẹ, bề bề, tôm càng, mực hấp, sò ốc… được chế biến tại chỗ như hấp, nướng, sốt là khu vực hấp dẫn nhiều khách quốc tế nhờ nguyên liệu tươi, món ăn giá trị và trải nghiệm trực quan các đầu bếp chế biến các món ăn trực tiếp tại quầy.

Bên cạnh đó là quầy ẩm thực quốc tế với với các món như: bít tết, sườn nướng, pizza, mỳ Ý,... theo phong cách châu Âu. Các món đậm chất Trung Hoa như cá mú hấp xì dầu, dimsum, há cảo hay sashimi, sushi Nhật Bản cùng các món gỏi tôm mực sốt Thái đậm vị cũng là những khu vực được các thực khách yêu thích.

Ẩm thực chợ quê truyền thống ba miền Bắc - Trung - Nam được phân khu riêng với thực đơn mang màu sắc địa phương từng vùng rõ nét. Du khách tới ăn có thể quan sát chi tiết các nguyên liệu và cách các đầu bếp thực hiện hoàn thiện món ăn. Cùng với đó là quầy lẩu tại chỗ và hệ thống thực đơn từ khai vị đến tráng miệng phong phú, giúp bữa ăn có cấu trúc hoàn chỉnh từ đầu đến cuối.

Một trong các quầy của Buffet Poseidon (Ảnh: Poseidon).

Anh Chia Hao, du khách Đài Loan (Trung Quốc) từng dùng bữa tại Buffet Poseidon Hà Nội, nhận xét: “Chúng tôi đến vì hải sản, nhưng lại rất thích việc có thể thử thêm các món Việt và món quốc tế trong cùng một bữa. Điều đó khiến trải nghiệm ẩm thực phong phú hơn, giống như khám phá nhiều nền văn hoá qua đồ ăn”.

Anh Chia Hao tại Buffet Poseidon (Ảnh: Poseidon).

Ở góc độ du lịch, một bữa ăn không chỉ để no mà còn là cơ hội cảm nhận điểm đến. Khi nhiều nền ẩm thực cùng xuất hiện trên một bàn ăn, du khách có thể vừa thưởng thức hương vị quen thuộc, vừa thử món mới mà không phải đánh đổi thời gian di chuyển.

Trong bức tranh đó, những mô hình ẩm thực tự chọn "all in one" như Buffet Poseidon đang dần đóng vai trò như một “trạm dừng ẩm thực tổng hợp”, nơi du khách châu Á có thể tối ưu thời gian nhưng vẫn giữ trọn trải nghiệm ăn uống.