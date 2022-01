Huyền thoại nổi tiếng John Legend thưởng thức cafe trứng ở Hà Nội

Ngày 19/1, nam ca sĩ người Mỹ John Legend tới Việt Nam nhưng không phải cách ly để kịp tham dự một sự kiện tại Hà Nội vào tối 20/1. Đây là lần đầu tới Hà Nội, giọng ca "All of me" không quên tới thăm một số danh thắng ở thủ đô và chia sẻ những khoảnh khắc lên trang cá nhân - nơi có gần 15 triệu người theo dõi.

Nam ca sĩ John Legend có buổi biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối 20/1 (Ảnh: John Legend).

Anh dành những lời khen ca ngợi kiến trúc của công trình (Ảnh: John Legend).

"Buổi biểu diễn ở Nhà hát lớn Hà Nội. Đây là lần đầu tiên tôi tới Việt Nam, cảm ơn vì lời mời nhé", anh cho biết. Bên dưới bài viết thu hút gần 100.000 lượt yêu thích của chồng, người mẫu Chrissy Teigen, vợ John Legend bình luận hài hước: "Anh biết đây là bộ đồ yêu thích nhất của em, vậy mà anh dám mặc khi thiếu em bên cạnh". Câu đùa dí dỏm này cũng nhận được hàng trăm lượt yêu thích.

Trong những bức hình chia sẻ, người xem có thể thấy nam ca sĩ đã tới Nhà hát Lớn Hà Nội và dành lời khen kiến trúc tuyệt đẹp của công trình. Anh đi ngang qua đền Quán Thánh và có dừng chân ở cafe Đinh để thưởng thức món cafe trứng trứ danh.

Giọng ca người Mỹ check in tại quán cafe (Ảnh: John Legend).

Giọng ca người Mỹ đã chụp hình check in tại quán. Đó là một quán nhỏ với tầm nhìn hướng thẳng về phía Hồ Gươm, không gian nhỏ hẹp trong căn nhà cổ nhưng lại níu chân rất đông khách quen và cả du khách phương xa đã từng nghe tiếng tăm trước đó nhờ món đồ uống hấp dẫn.

Tại đây, nam ca sĩ đã gọi cốc cafe được vẽ hình tháp Rùa vốn là biểu tượng tại Hà Nội cùng hai chữ cái JL viết tắt tên của mình.

Anh đã gọi món cafe trứng với hình vẽ tháp Rùa và tên viết tắt của mình (Ảnh: John Legend).

Món cafe trứng vốn là thức đồ uống nóng rất được ưa chuộng vào mùa đông tại thủ đô. Quán phục vụ một chiếc cốc bé chỉ đủ đặt vừa lòng bàn tay, bên trong cafe nóng hổi, cần uống ngay lúc nóng nếu không sẽ bị tanh. Thực khách vừa uống nhâm nhi từng chút, vừa cảm nhận vị cafe đắng nhẹ trong miệng nhưng tan chảy hòa lẫn với vị trứng thơm béo ngậy và ngọt nhẹ.

John Legend sinh năm 1978, được ca ngợi là một trong những huyền thoại âm nhạc nước Mỹ. Giọng ca đình đám nổi tiếng khắp thế giới, đồng thời gặt hái nhiều thành tích rực rỡ qua hàng loạt album chất lượng.

Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi trong một chuyến du lịch (Ảnh: News).

Suốt sự nghiệp âm nhạc, John Legend giành 11 giải Grammy, đồng thời là nghệ sĩ da đen đầu tiên giành cả 4 giải thưởng danh giá gồm Grammy, Emmy, Oscar và Tony. Cuối năm 2019, anh được tạp chí People bầu chọn là "Người đàn ông quyến rũ nhất năm".

Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, nam ca sĩ này còn được công chúng ngưỡng mộ nhờ cuộc hôn nhân hạnh phúc với siêu mẫu Chrissy Teigen. Họ được xem là "của hiếm" tại Hollywood. Cả hai kết hôn năm 2013, hiện có hai con và sống rất hạnh phúc. Gia đình nhỏ thường xuyên xuất hiện bên nhau trong các chuyến du lịch, thăm thú nhiều nơi trên thế giới.