Khoảnh khắc hai cô gái đổ đèo ở Tam Đảo đâm vào hộ lan, người bay khỏi xe

Chiều ngày 20/4, đoạn video ghi lại vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đèo Tam Đảo (Vĩnh Phúc), thu hút lượng theo dõi lớn. Trong video, người xem có thể thấy hai cô gái điều khiển xe tay ga di chuyển xuống dốc.

Tuy nhiên khi đi qua một khúc cua, do không kiểm soát được tốc độ, xe máy đã đâm vào hộ lan bên đường khiến hai nạn nhân bị hất văng khỏi xe. Vụ tai nạn khiến một số mảnh vỡ của xe máy văng khắp nơi.

Khoảnh khắc hai cô gái người Thái Nguyên đổ đèo ở Tam Đảo bằng xe tay ga và dẫn tới tình huống nguy hiểm (Ảnh cắt từ clip).

Ngay sau khi video nhận được sự quan tâm lớn của dư luận, chính quyền địa phương cũng sớm vào cuộc xác minh, tìm kiếm thông tin các nạn nhân.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Duy Dũng, Chủ tịch UBND thị trấn Tam Đảo cho biết, do chỉ có đoạn video trên mạng xã hội nên chính quyền địa phương và công an mất hơn 1,5 tiếng để tìm kiếm và xác minh.

Vị trí xảy ra tai nạn thuộc địa phận xã Hồ Sơn (huyện Tam Đảo). Hai cô gái gặp nạn đến từ thành phố Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên).

"Sau khi gặp nạn, cả hai tự đưa nhau tới trung tâm y tế huyện để cấp cứu. Rất may mắn, cả hai đều không ảnh hưởng tới tính mạng. Cô gái cầm lái bị xây xát nhẹ ở chân còn cô gái còn lại phải khâu 2 mũi ở chân. Sau khi cấp cứu xong, cả hai chủ động di chuyển về quê và không báo cáo lại vụ việc với chính quyền địa phương", ông Dũng thông tin.

Theo vị Chủ tịch UBND thị trấn Tam Đảo, trên các tuyến đường thuộc địa bàn, đặc biệt tại những góc cua nguy hiểm, chính quyền đều có treo biển cảnh báo nguy hiểm với những du khách đi xe tay ga di chuyển ở đường đèo.

Đặc biệt vào dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, chính quyền sẽ phối hợp với Công an Tỉnh, phòng công an giao thông tỉnh, tiếp tục tuyên truyền nhắc nhở người dân, du khách khi đi đường đèo ở Tam Đảo, cần giữ đảm bảo an toàn đặc biệt khi sử dụng xe tay ga.

"Không tắt máy thả trôi. Phanh quá nhiều nhưng không lên ga đều là những điều rất nguy hiểm khi đi đường đèo, đặc biệt với những du khách là nữ giới trong việc xử lý tình huống khẩn cấp sẽ kém linh hoạt hơn so với nam giới.

Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với xã Hồ Sơn và tuyên truyền, lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm, đồng thời hướng dẫn cho du khách cần có những hiểu biết khi đổ đèo ở Tam Đảo, giúp đảm bảo an toàn giao thông", ông Dũng cho biết.

Trong nhiều năm trở lại đây, Tam Đảo trở thành điểm du lịch hút khách (Ảnh: Toàn Vũ).

Từ tình huống kể trên, tại sao đi đường đèo nên sử dụng xe số, không nên sử dụng xe ga, là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Theo anh Mạnh Cường, du khách đến từ Hà Nội với nhiều năm kinh nghiệm chinh phục các cung đường đèo ở Cao Bằng, Hà Giang, Sapa (Lào Cai), đi đường đèo bằng xe ga rất nguy hiểm đặc biệt với những tay lái là nữ giới yếu kinh nghiệm trong việc xử lý tình huống khẩn cấp.

"Nếu rà phanh quá thường xuyên sẽ dẫn tới tình trạng cháy phanh. Khi đi đường đèo, tới những đoạn dốc thoai thoải, nếu không cần phanh gấp, du khách nên nhả phanh. Tránh trường hợp rà phanh liên tục kéo dài vài ki-lô-mét có thể dẫn tới tình trạng cháy phanh", anh Cường cảnh báo.