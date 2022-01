Viên kim cương đen cực hiếm như "kỳ quan vũ trụ" có tuổi đời 2,6 tỷ năm

Viên kim cương mặt cắt lớn nhất thế giới với trọng lượng 555,55 carat cực hiếm lần đầu tiên được trưng bày giới thiệu với khách tham quan tại triển lãm ở Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hôm 17/1 vừa qua trước khi bước vào buổi bán đấu giá.

Viên kim cương đen nặng 555,55 carat cực hiếm với tuổi đời 2,6 tỷ năm

Viên kim cương Enigma được tạo ra khi một thiên thạch hoặc tiểu hành tinh va vào trái đất từ 2,6 đến 3,8 tỷ năm trước. Nhà đấu giá Sotheby's dự kiến món đá quý này sẽ có giá ít nhất 6,8 triệu USD.

Cận cảnh viên kim cương đen cực hiếm được hình thành cách đây 2,6 tỷ năm (Ảnh: News).

"Đây là viên kim cương cacbonado hình thành cách đây hàng tỷ năm. Nó chứa dấu vết của nitơ và hydro dồi dào trong không gian và cả osbornite - một loại khoáng chất chỉ có ở thiên thạch. Đây là viên kim cương rất khác biệt", đại diện nhà đấu giá Sotheby's chia sẻ.

Được biết, chủ nhân đầu tiên của viên kim cương Enigma mua nó dưới dạng đá thô vào những năm 1960 của thế kỷ trước rồi cắt thành hình dạng như hiện nay. Nó được lấy cảm hứng từ Hamsa - biểu tượng hình cây cọ tượng trưng cho sức mạnh và sự bảo vệ ở Trung Đông.

Sau khi trưng bày tại Dubai, Enigma sẽ được đưa tới Los Angeles, California và London trước khi cuộc đấu giá trực tuyến kéo dài 7 ngày dự kiến tổ chức vào ngày 3/2 tới đây.

Đây là viên kim cương có 55 mặt cắt, nặng 555,55 carat cực hiếm gặp (Ảnh: Dubai).

Kim cương đen hay còn gọi là cacbonado, được xếp hàng cực hiếm. Nó được cấu tạo bởi những vi tinh thể, sẫm màu, không trong suốt và thường có ánh huyền ảo.

Lần đầu tiên công chúng được chiêm ngưỡng viên kim cương đen vào năm 1841 do những nhà khảo cổ người Bồ Đào Nha tìm thấy tại Brazil. Các chuyên gia gọi chúng là "cacbonado" do giống những mẩu than nhỏ.

Món đá quý này có giá khởi điểm từ 6,8 triệu USD (Ảnh: Gulf Today).

Sophie Stevens, một chuyên gia trang sức của Sotheby's cho biết những viên kim cương đen thường có tuổi đời rất lâu.

"Kim cương trắng và kim cương màu thường được tìm thấy trong đá Kimberlite. Chúng nổi lên trên bề mặt trái đất thông qua quá trình núi lửa phun trào. Còn kim cương đen lại khác biệt. Chúng tồn tại trong trầm tích phù sa, có nghĩa chúng được nước vận chuyển. Riêng viên Enigma có 55 mặt cắt cũng là một trong những loại đá quý khó cắt nhất", nữ chuyên gia cho biết.