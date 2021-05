Hòn đảo bị "xâm chiếm" bởi những con chuột khổng lồ

Dân trí Theo RSPB đưa tin, một con chuột to gấp 2 lần bình thường đã ăn thịt con chim hải âu Tristan trưởng thành trên đảo Gough thuộc Nam Đại Tây Dương, đây là sự việc khá hy hữu.

Con hải âu trưởng thành được ghi nhận bị giết chết bởi chuột.

Lần đầu tiên các nhà khoa học ghi nhận trường hợp chuột nhà ăn thịt hải âu trưởng thành trên đảo Gough thuộc Nam Đại Tây Dương.

Những kẻ săn mồi này làm dấy lên mối đe dọa tới tương lai của hơn 8 triệu chim hải âu trong độ tuổi sinh sản bao gồm các loại đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng như hải âu Tristan và chim Macgillivray's Prion.

Hải âu Tristan.

Hải âu Tristan là một loài chim sinh sản ít, số lượng chim trong độ tuổi sinh sản hiện nay không nhiều và vốn là loài nằm trong danh sách cần được bảo vệ khẩn cấp.

Cái chết của một con trưởng thành cũng dẫn tới hậu quả lớn vì loài vật này chỉ bắt đầu sinh sản khi được 10 tuổi với tần suất 2 năm một lần.

Hải âu con và hải âu bố cùng xác chim mẹ ở phía xa.

Hải âu Tristan con cũng thường chỉ bắt đầu tập bay sau khoảng một năm nếu được bố mẹ cùng chăm sóc. Tuy nhiên, thời gian này có thể lâu hơn vài tháng nếu chúng chỉ còn bố hoặc mẹ. Chúng cũng yếu hơn và khó sinh tồn hơn khi bay ra biển. Do vậy khi mất mẹ hải âu con có nguy cơ bị chết đói và thậm chí có thể bị chuột ăn thịt.

Hằng năm 1/3 con non vẫn thường bị ăn thịt bởi chuột tuy nhiên chưa từng xảy ra việc hải âu trưởng thành bị cắn chết như trường hợp được ghi nhận mới đây.

Đảo Gough ở giữa khơi từng là nơi sinh sống lý tưởng của các loài hải âu trước khi chuột nhà xuất hiện.

Chuột nhà ở trên đảo đã phát triển tới kích thước lớn hơn bình thường. Từ khi được các thủy thủ đưa lên đảo vào thế kỷ 19, chúng đã thích nghi và tấn công các loài chim biển trên đảo làm thức ăn.

Chiều dài trung bình của những con chuột trưởng thành trên đảo lên tới 27 cm (cả đuôi), trong khi những đồng loại của chúng hiện sống ở "quê cũ" (tức nước Anh) chỉ dài từ 7 đến 10 cm, hiếm lắm mới có một con dài 11 cm, nghĩa là chuột trên đảo to gấp rưỡi con chuột lớn nhất sống ở lục địa.

Chuột nhà ở trên đảo đã phát triển tới kích thước lớn hơn bình thường.

Theo đánh giá của những nhà sinh học, hiện nay trên hòn đảo nhỏ này có đến 1,9 triệu con chuột tức mỗi hecta có 300 con.

Với số lượng đông đúc như vậy, cộng thêm nguồn thức ăn ngày càng khan hiếm do tác động của biến đổi khí hậu, chuột nhà đã chuyển sang tấn công từ trứng chim non tới chim non và hiện tại là cả chim mẹ trưởng thành.

RSPB đã phối hợp với chính phủ Anh và các tổ chức khác mở chương trình tiêu diệt chuột trên đảo Gough, khôi phục trạng thái lý tưởng cho hòn đảo. Ban đầu, chương trình dự định diễn ra vào năm ngoái nhưng bị hoãn do Covid-19. Theo RSPB, việc trì hoãn đã khiến dự án bị thâm hụt kinh phí đáng kể.

Đảo Gough nằm ở phía nam Đại Tây Dương nằm trong quần đảo Tristan da Cunha, thuộc Anh. Đảo không lớn, tổng diện tích chỉ khoảng 68km2 và là một trong những hòn đảo xa xôi nhất trên thế giới.

Đảo Gough được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1995 và được BirdLife International xác định là Khu bảo tồn chim quan trọng.

Hằng Đoàn

Theo Daily mail/ BBC