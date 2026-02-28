Hội xuân 2026 tại Ngọa Vân: Khi hành hương là hành trình tìm về bản ngã

Vãn cảnh chùa - Nét đẹp văn hóa của người Việt

Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, hoạt động hành hương vẫn luôn được duy trì hằng năm như một nét văn hóa đặc sắc của người Việt.

Hành hương không chỉ đơn thuần là sự di chuyển vật lý đến một địa điểm linh thiêng, cũng không phải là cuộc chạy đua để chụp ảnh tại các điểm du lịch. Đó là hành trình của sự thành kính và quay vào bên trong bản ngã.

Tại Ngọa Vân, mỗi bước chân leo núi được ví như một nốt trầm để người phật tử lắng lại. Giữa không gian tĩnh lặng của chốn Tổ, hành hương trở thành cơ hội để mỗi cá nhân tự vấn, suy ngẫm và nhìn nhận lại bản thân mình một cách trung thực nhất.

Lễ Khai Hội Xuân Ngọa Vân 2026 trong bầu không khí trang nghiêm (Ảnh: Chùa Ngọa Vân).

Phật Hoàng Trần Nhân Tông và dấu ấn tại Thánh địa Ngọa Vân

Sự khác biệt của Ngọa Vân nằm ở sự cộng hưởng giữa cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và chiều sâu lịch sử của Thiền phái Trúc Lâm. Không gian núi rừng rộng mở, tách biệt với thế tục giúp tâm trí con người trở nên khoáng đạt, dễ dàng rũ bỏ những lo toan thường nhật.

Tại đây, những câu chuyện lịch sử về Phật Hoàng Trần Nhân Tông - người đã từ bỏ ngai vàng để tìm đường giải thoát và phổ độ chúng sinh - trở thành bài học sống động về đạo lý.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông (1258-1308) không chỉ là vị vua anh minh với hai lần lãnh đạo quân dân đánh thắng giặc Nguyên Mông mà còn là vị Sơ tổ sáng lập Thiền phái Trúc Lâm - dòng thiền mang đậm bản sắc văn hóa Đại Việt.

Ngọa Vân (Quảng Ninh) chính là nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông tu hành đắc đạo và nhập niết bàn vào ngày 1/11 năm Mậu Thân (1308). Sự kiện này đã biến Ngọa Vân trở thành nơi mang ý nghĩa linh thiêng.

Không gian tách biệt với thế tục tại chùa Ngọa Vân (Ảnh: Chùa Ngọa Vân).

Ngọa Vân không chỉ là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, mà còn là biểu tượng của tinh thần nhập thế, nhắc nhở hậu thế về lòng yêu nước và sự an lạc trong tâm hồn.

Hội xuân Ngọa Vân thu hút nhiều khách thập phương tham dự (Ảnh: Chùa Ngọa Vân).

Nhiều hoạt động khai xuân đặc sắc

Chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, các lễ hội tại Ngọa Vân được tổ chức theo hướng trang nghiêm, giàu chiều sâu văn hóa, đáp ứng nhu cầu chiêm bái ngày càng rõ nét của du khách

Mở đầu là lễ khai hội diễn ra vào ngày mùng 9 tháng Giêng được tổ chức quy mô với đầy đủ các nghi thức truyền thống.

Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức gióng trống khai hội và lễ cầu quốc thái dân an, gửi gắm ước nguyện về một năm Bính Ngọ mưa thuận gió hòa, đất nước thịnh vượng và mọi gia đình được bình an…

Múa lân rồng mừng hội xuân Bính Ngọa (Ảnh: Chùa Ngọa Vân).

Nhằm lan tỏa tinh thần an nhiên và những giá trị cốt lõi của Thiền phái Trúc Lâm, Lễ Thượng Nguyên sẽ được tổ chức tại Nhà Trúc Ngọa Vân vào chiều tối 3/3 (tức Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Chương trình bao gồm các nghi thức tâm linh truyền thống, dâng đăng, hoạt động văn hóa - nghệ thuật cùng không gian ẩm thực chay, tạo nên một hành trình du xuân trang nghiêm, sâu lắng.

Thông qua đó, Lễ Thượng Nguyên không chỉ gìn giữ giá trị Phật giáo Trúc Lâm, mà còn góp phần kết nối truyền thống tâm linh với đời sống tinh thần đương đại, giúp người hành hương tìm lại sự cân bằng nội tâm giữa nhịp sống hiện đại nhiều áp lực.

Không gian lung linh hoa đăng tại lễ Thượng Nguyên (Ảnh: Chùa Ngọa Vân).

Hành trang cho một năm mới vững chãi

Về với Ngọa Vân trong tiết xuân Bính Ngọ, du khách không chỉ đơn thuần là tìm về một địa danh lịch sử, mà là tìm về cội nguồn của tâm thức. Giữa non thiêng mây phủ, tiếng chuông chùa ngân vang hòa cùng khói trầm hương giúp mỗi người tìm thấy sự tĩnh tại để sạc đầy năng lượng an lành.

Hành trình chiêm bái ấy, vì thế, trở thành món quà tinh thần. Đó không chỉ là sự khởi đầu cho một năm mới hanh thông mà còn là điểm tựa vững chắc để mỗi người thêm vững chãi, an nhiên bước tiếp trên chặng đường phía trước.

Thông tin về Tết Thượng Nguyên (Rằm tháng giêng) liên hệ:

Làng thiền Ngọa Vân

Hotline: 0961184389 - 0937641080 - 0333191080

Địa chỉ: Thôn Trại Lốc, phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh.