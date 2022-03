Hội An tung hàng loạt sự kiện chào mừng năm du lịch quốc gia 2022

Chiều tối 24/3, tại TP Hội An đã diễn ra lễ khai mạc chương trình "Nét xưa phố Hội" với chuỗi các hoạt động ấn tượng, đặc sắc mang đậm chất vùng đất văn hóa di sản nhằm tạo sự cộng hưởng và điểm nhấn cho năm du lịch quốc gia 2022 "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh".

Rất đông du khách đổ về Hội An vui chơi trong những ngày diễn ra các sự kiện chào đón năm du lịch quốc gia 2022.

UBND TP Hội An thông tin, với chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh", các hoạt động diễn ra trong chuỗi sự kiện của năm du lịch quốc gia 2022 sẽ hướng đến mục tiêu du lịch an toàn, bền vững, bảo vệ môi trường và đáp ứng các tiêu chí của du lịch xanh.

Từ khi được lựa chọn để tổ chức lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2022, Hội An đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt để đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho chương trình diễn ra vào ngày 25/3 tại đảo Ký ức Hội An.

Các tiết mục được dàn dựng đặc sắc, công phu, sân khấu hoành tráng... hứa hẹn mang đến một chương trình mở đầu đầy ấn tượng cho năm du lịch quốc gia, cũng là khởi đầu cho sự trở lại của ngành du lịch Quảng Nam nói riêng và Việt Nam nói chung sau thời gian dài đóng băng vì dịch Covid-19.

TP Hội An khai mạc chương trình "Nét xưa Hội An" chào mừng năm du lịch quốc gia.

Bên cạnh lễ khai mạc, Hội An còn tổ chức nhiều hoạt động nhằm chào mừng sự kiện đầy ý nghĩa này. Nổi bật trong đó là chương trình "Nét xưa phố Hội" tại khu phố cổ. Triển lãm ảnh nghệ thuật về vùng đất Hội An "Cuộc hội ngộ tháng 3" diễn ra từ ngày 11/3 - 31/3 và trưng bày "Du lịch Hội An qua những trang sách" từ ngày 24/3 - 27/3 tại nhà số 62 đường Bạch Đằng.

Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật trên sông "Đêm Hoài Giang" diễn ra lúc 19h ngày 26/3 và hoạt cảnh "Trang phục Hội An - Ký ức thời gian" lúc 19h và 20h ngày 27/3 tại vòng cung Chùa Cầu sẽ tái hiện một cách sống động cảnh sinh hoạt của người dân phố cổ đầu thế kỷ XX.

Du khách thích thú khi được tặng quà tại sự kiện tại TP Hội An.

Địa phương cũng tổ chức không gian ẩm thực "Món xưa" phục vụ từ 16h - 21h hàng ngày, từ 24/3 - 27/3 tại vườn tượng An Hội với các món ăn đặc sản như mỳ quảng, cao lầu, hoành thánh, bánh bao bánh vạc…; song song đó là chương trình "Chợ phiên Hội An" nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm từ làng nghề nổi tiếng trên cả nước…

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2022, Hội An còn là nơi tổ chức các hoạt động hướng đến mục tiêu phát triển du lịch bền vững, bảo vệ môi trường như tour trải nghiệm các sản phẩm du lịch xanh tỉnh Quảng Nam; lễ công bố "Tuần du lịch xanh"…

Các hoạt động phụ trợ như hô hát bài chòi, trò chơi dân gian… sẽ được trình diễn xuyên suốt trong thời gian diễn ra các chương trình.

Trong dịp này, Hội An tham gia hưởng ứng hoạt động "Giờ Trái đất" vào ngày 26/3 với việc thực hiện 60+ phút tắt các thiết bị điện không cần thiết. Ngoài ra, các hoạt động phụ trợ như trò chơi bài chòi, trình diễn thư pháp, điêu khắc gốc tre, hát tuồng, các trò chơi dân gian... cũng được tổ chức thường xuyên để phục vụ du khách khi đến tham quan phố cổ.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch TP Hội An cho hay, TP Hội An vinh dự là nơi diễn ra lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2022, với chuỗi 24 chương trình quy mô lớn được trải dài suốt năm 2022, trong đó có 14 sự kiện do thành phố chủ trì, 10 sự kiện do tỉnh Quảng Nam và các Bộ, ngành Trung ương tổ chức tại Hội An.

Chương trình "Nét xưa Hội An" là sự hưởng ứng của thành phố và nhân dân Hội An nhằm chào đón năm du lịch quốc gia; bên cạnh đó thể hệ Hội An là điểm đến du lịch xanh, thân thiện, điểm nhấn ấn tượng sẵn sàng chào đón du khách sau thời gian dài "đóng băng" do dịch Covid-19; tạo cho thành phố luồng sinh khí mới, cổ vũ nhân dân phấn khởi, tạo ra các sản phẩm mới trên nền tảng những sản phẩm đã ghi dấu ấn với du khách…

"Hội An hướng đến là điểm đến du lịch xanh, an toàn, thân thiện trong mắt du khách. Du lịch xanh là tái tạo ra tài nguyên du lịch chứ không chỉ khai thác, những sản phẩm, hoạt động du lịch thương mại phải quay lại bồi đắp những giá trị về thiên nhiên sinh thái, di sản... Cần có sự quan tâm, cộng hưởng từ chính quyền, cộng đồng, xuất phát từ nhận thức mọi người. Các sản phẩm hướng đến tiêu chí xanh, thân thiện môi trường, bảo vệ môi trường tự nhiên…", ông Nguyễn Văn Lanh nói.

Đăng cai năm du lịch quốc gia 2022 là cơ hội để Quảng Nam nói chung và Hội An nói riêng quảng bá, giới thiệu hình ảnh đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Với chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh" thể hiện rõ định hướng phát triển du lịch của tỉnh trong thời gian sắp tới, đó là phát triển du lịch đi đôi với bảo vệ môi trường, các sản phẩm du lịch được xây dựng vừa dựa trên tài nguyên văn hóa, lịch sử, con người bản địa, vừa phải đáp ứng nhu cầu thân thiện với thiên nhiên mới là sự phát triển lâu dài, bền vững.