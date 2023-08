Hội An lọt top 9 thành phố "tuyệt vời nhất thế giới"

Tờ SCMP của Hong Kong vừa gợi ý 9 thành phố "tốt nhất thế giới" phù hợp cho các chuyến đi tận hưởng nốt không khí mùa hè.

Đó phải là những điểm đến đáp ứng các tiêu chí: du khách vừa có thể mua sắm, tham quan vừa tắm nắng; có các bảo tàng và phòng trưng bày nhưng cũng có cát vàng, biển xanh để lướt sóng.

Các thành phố này cần cung cấp các nhà hàng sang trọng, quán bar sôi động nhưng du khách cũng có thể tận hưởng những chuyến trải nghiệm sôi động như đi thuyền, lướt ván.

Trong số 9 thành phố được liệt kê, Hội An (tỉnh Quảng Nam, Việt Nam) nằm ở vị trí thứ 5. "Nếu bạn muốn kết hợp mua sắm, tham quan và tắm nắng, hãy nghĩ đến Hội An (Việt Nam) và bãi biển An Bàng", tờ SCMP viết.

Du khách có thể thuê xe đạp khám phá Hội An theo cách đặc biệt (Ảnh: Ngô Linh).

Thành phố Hội An được các chuyên gia du lịch đánh giá là một điểm đến "ăn ảnh", có sự kết hợp lối kiến trúc thời Pháp thuộc, những ngôi đền trang trí công phu và Chùa Cầu Nhật Bản. Phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới từ năm 1999.

Hội An từng là một thương cảng quốc tế sầm uất nhất Đông Nam Á, ngày nay tấp nập khách du lịch tham quan và mua sắm với chi phí rẻ. Ban đêm, những chiếc đèn lồng thắp sáng phố cổ, tạo cảm giác như trong truyện cổ tích. Du khách có thể thuê một chiếc xe đạp dạo chơi khắp phố cổ.

Thay vì ở trong trung tâm thành phố, nhiều du khách chọn nghỉ dưỡng bên bờ biển. Cát trắng và làn nước trong xanh của biển An Bàng - điểm đến cách phố cổ 3km - đã góp mặt trong danh sách 100 bãi biển đẹp nhất thế giới của CNN.

Ngoài Hội An (Việt Nam), các điểm đến khác cũng nằm trong danh sách được các chuyên gia du lịch bình chọn gồm: Sydney (Australia), Miami (Mỹ), Tam Á (Trung Quốc), Athens (Hy Lạp), Barcelona (Tây Ban Nha), Brighton (Anh), Mumbai (Ấn Độ) và Rio de Janeiro (Brazil).