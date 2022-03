Hội An hợp tác với Bizverse quảng bá du lịch trên nền tảng Metaverse

Metaverse là nền tảng công nghệ đang nhận được sự quan tâm của giới chuyên môn toàn cầu. Đây là thuật ngữ chỉ "đa vũ trụ ảo" - một trào lưu trong công nghệ và kinh doanh.

TP Hội An ký kết trực tuyến với Bizverse thông qua dự án chuyển đổi số du lịch mang tên Hội An Metaverse nhằm quảng bá du lịch Hội An rộng rãi hơn trong bối cảnh mới.

Bắt nhịp xu hướng công nghệ Metaverse của thế giới, lãnh đạo thành phố Hội An đã thống nhất cho Trung tâm Văn hóa - thể thao và Truyền thanh - truyền hình Hội An phối hợp với Bizverse thông qua dự án chuyển đổi số du lịch mang tên Hội An Metaverse nhằm quảng bá du lịch Hội An rộng rãi hơn trong bối cảnh mới.

Cụ thể, các di tích, điểm tham quan, làng nghề truyền thống… ở Hội An sẽ được số hóa bằng hình ảnh 3D, xây dựng không gian 360 Space, thuyết minh của hướng dẫn viên giọng địa phương bằng công nghệ AI tại các điểm… xuất hiện trên bản đồ 3D của thế giới Bizverse World.

Chùa Cầu xuất hiện trên bản đồ 3D của thế giới Bizverse World.

Hội An cũng sẽ tiếp tục lên kế hoạch tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật, tạo các sản phẩm du lịch mới, liên kết với các doanh nghiệp du lịch trong thành phố cũng như các khu du lịch nổi tiếng khác nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu đa dạng của du khách trong và ngoài nước.

Với những giải pháp năng động, sáng tạo, phù hợp với hoàn cảnh xã hội, ngành du lịch Hội An được kỳ vọng sẽ sớm có sự hồi sinh, bứt phá và vươn tầm trong tương lai.

Từ khi được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 1999, với những nỗ lực và sáng tạo không ngừng nghỉ, ngành du lịch dịch vụ tại Hội An đã có những bước phát triển mạnh mẽ về quy mô và chất lượng, nhanh chóng đưa Hội An trở thành một trong những điểm đến được yêu thích của bạn bè trong và ngoài nước.

Số lượng du khách nội địa và quốc tế đến tham quan cũng như quay trở lại Hội An có xu hướng tăng đều qua các năm. Năm 2018, lượt khách đến tham quan Hội An ước đạt khoảng 5 triệu lượt. Năm 2019, con số này lên đến hơn 5,3 triệu lượt, đem lại nguồn thu ngân sách lớn cho thành phố và tỉnh Quảng Nam, góp phần rất lớn vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới.

Đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát đã tạo ra những ảnh hưởng sâu rộng về mọi mặt trên toàn thế giới, đặc biệt là ngành du lịch. Sự hạn chế trong việc di chuyển, dẫn đến sự thay đổi trong xu thế du lịch và phương thức tìm kiếm thông tin du lịch của du khách.

Thêm vào đó, sự bùng nổ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông với sự xuất hiện của nhiều nền tảng công nghệ mới, đòi hỏi các nhà quản lý du lịch và các điểm đến, doanh nghiệp du lịch phải không ngừng đổi mới để bắt kịp với sự phát triển của công nghệ và truyền thông trong giai đoạn hiện nay.