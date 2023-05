Hội An định ngày chốt phương án bán vé tham quan phố cổ

Cụ thể, trao đổi với PV Dân trí ngày 8/5, Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch TP Hội An, Quảng Nam cho biết buổi họp báo phương án tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ được tổ chức sau khi chính quyền, cơ quan chức năng ghi nhận các ý kiến đối với dự thảo phương án đã ban hành trước đó.

Ngày 11/5, TP Hội An dự kiến họp báo phương án bán vé tham quan phố cổ (Ảnh: Công Bính).

"Chính quyền Hội An đã họp với người dân, doanh nghiệp lữ hành để lắng nghe đóng góp ý kiến. Hầu hết họ đều ủng hộ phương án mới của TP Hội An", Chủ tịch TP Hội An nói.

Cũng theo Chủ tịch TP Hội An, địa phương không bắt buộc tất cả người dân đến phố cổ phải mua vé mà chủ yếu hướng đến nhóm khách theo đoàn tham quan phố cổ.

Trước đó, TP Hội An đã ban hành phương án về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động Hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An.

Theo thông báo, từ ngày 15/5, du khách trong nước và quốc tế tham quan khu phố cổ Hội An phải mua vé tham quan tại các quầy vé. Mức giá vé tham quan là 120.000 đồng/vé dành cho khách nước ngoài và 80.000 đồng/vé dành cho khách trong nước.

Thời gian hoạt động bán vé tham quan khu phố cổ từ 7h30 đến 21h30 hàng ngày vào mùa hè; từ 7h30 đến 21h hàng ngày vào mùa đông.

Chủ tịch TP Hội An cho rằng việc tổ chức bán vé tham quan diễn ra từ năm 1992 đến nay và tăng cường sau khi phố cổ Hội An được UNESCO công nhận Di sản Văn hóa Thế giới năm 1999.

Việc bán vé thực hiện theo Luật Di sản, Nghị định 109 và quy chế quản lý bảo tồn trùng tu phố cổ Hội An của HĐND tỉnh cũng như Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thu phí.