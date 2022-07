Hội An đã có vé dịch vụ ghe du ngoạn sông Hoài

Đi ghe trên sông Hoài kết hợp thả hoa đăng, ngắm phố cổ Hội An về đêm từ lâu là một trong những sản phẩm du lịch được khách trong nước lẫn quốc tế ưa thích.

Du lịch trên sông Hoài bằng ghe là sản phẩm du lịch đặc sắc của TP Hội An, được du khách yêu thích, lựa chọn.

Thời gian qua, tiếp nhận thông tin nhiều du khách phản ánh tình trạng "cò vé" chặt chém gây bức xúc, phản cảm, TP Hội An đã tiến chấn chỉnh. Đồng thời, triển khai giải pháp phát hành vé ghe bơi sông Hoài, niêm yết giá công khai, minh bạch… để du khách yên tâm khi sử dụng dịch vụ này tại phố cổ, ngăn chặn loạn giá ghe bơi.

Theo đó, vé do nghiệp đoàn phát hành niêm yết giá 200.000 đồng, vé in màu đỏ đối với ghe phục vụ nhóm 4-5 khách; vé niêm yết giá 150.000 đồng, in màu vàng đối với ghe phục vụ 1-3 khách một lượt.

Giá vé được niêm yết cụ thể, minh bạch, công khai với du khách.

"Việc phát hành vé, phân chia cụ thể như vậy sẽ giúp du khách yên tâm hơn khi sử dụng dịch vụ. Lúc trước cũng từng có khách phản ánh bị "cò" chặt chém, họ bức xúc lắm, nên việc phát hành vé sẽ giúp kiểm soát tình trạng này, chúng tôi cũng yên tâm làm ăn", ông Trần Thuận - người làm dịch vụ ghe bơi du lịch sông Hoài chia sẻ.

Đa số du khách ủng hộ và đánh giá cao hành động chấn chỉnh kịp thời, hợp lý của TP Hội An.

"Trước khi tới Hội An, chúng tôi có đọc nhiều thông tin về việc bị "chặt chém", hét giá sử dụng dịch vụ trong phố cổ. Trong lòng cũng có sự cảnh giác, thoáng chút lo lắng nhưng khi đi bơi ghe thì thấy mọi thứ đang được quản lý rất tốt. Lực lượng tuần tra của Hội An chia nhau ra đứng ở nhiều vị trí, sẵn sàng hỗ trợ du khách và xử lý các trường hợp phát sinh. Giá vé hợp lý, niêm yết công khai, cụ thể nên chúng tôi yên tâm lắm", bà Trần Thị Nga - du khách Hà Nội chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch TP Hội An - cho biết: "TP Hội An quyết tâm đem lại vẻ quyến rũ và nét văn hóa thật sự của ghe bơi du lịch sông Hoài. Hoạt động ghe bơi không chỉ thuần túy là phục vụ khách du ngoạn sông Hoài mà phải trở thành sản phẩm văn hóa đặc trưng hấp dẫn, tham gia vào các chương trình, sự kiện, tạo ấn tượng tốt cho du lịch Hội An".