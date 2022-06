Hội An sẽ phát hành vé ghe bơi sông Hoài để khỏi loạn giá

Ngày 28/6, ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch TP Hội An - thông tin về việc thành phố sẽ chấn chỉnh hoạt động ghe bơi du lịch trên sông Hoài.

Phố cổ Hội An đón lượng khách tăng đột biến sau 2 năm ảnh hưởng dịch Covid-19.

Theo đó, trong thời gian vừa qua, do lượng du khách tăng đột biến trở lại sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, công tác quản lý ghe bơi du lịch sông Hoài tại TP Hội An đã bộc lộ nhiều bất cập, tồn tại, hạn chế đòi hỏi phải có hành động quyết liệt nhằm chấn chỉnh lại.

Trong đó, tình trạng "cò" vé bát nháo gây bức xúc cho nhân dân và du khách. Để chấn chỉnh tình trạng này, nghiệp đoàn ghe bơi du lịch phường Minh An (TP Hội An) vừa ban hành phương án của nghiệp đoàn với mức giá đã được hiệp thương, thống nhất trong toàn thể thành viên và niêm yết công khai với du khách.

Đông đảo du khách trong và ngoài nước đã chọn Hội An tham quan, lưu trú.

Cụ thể, thuyền chở từ 4-5 khách/chuyến giá vé 200.000 đồng, in màu đỏ. Thuyền chở từ 1 đến 3 khách/chuyến giá 150.000 đồng, in màu vàng. Địa điểm phát hành vé tại vị trí của 5 tổ ghe bơi quy định, do tổ trưởng (tổ phó) phụ trách.

Mọi thay đổi liên quan đến dịch vụ và giá cả phải được sự thống nhất của Phòng Quản lý đô thị Hội An và được triển khai đến tất cả thành viên trong nghiệp đoàn.

"Đặc sản" dịch vụ ghe bơi sông Hoài ở TP Hội An

Vé do nghiệp đoàn phát hành có đóng dấu của nghiệp đoàn, ghi ngày, tháng, năm phát hành; gồm 2 liên, một liên giao cho tổ trưởng giữ, một liên giao cho khách để xuất trình cho người phụ trách điều hành ghe trong tổ.

Lộ trình thực hiện khép kín, từ vị trí đón đến vị trí trả khách. Thời gian một chuyến tham quan là 20 phút (trừ trường hợp khách có yêu cầu rút ngắn thời gian nhưng không được ít hơn 15 phút).

Dịch vụ ghe bơi du lịch sông Hoài là một trong những "đặc sản" không thể bỏ qua khi ghé thăm phố Hội.

Bên cạnh đó, TP Hội An đã chỉ đạo các ban ngành, địa phương phối hợp với Liên đoàn lao động thành phố thực hiện rà soát, chấn chỉnh ghe bơi du lịch trên sông Hoài, rà soát cấp phép cho các ghe bơi mới phát sinh đủ điều kiện, khoanh vùng giăng phao khu vực hoạt động ghe bơi; tháo dỡ các phụ kiện dù bạt, lồng đèn, chong chóng gắn trên ghe; sơn sửa và đánh số ghe; tổ chức kết nạp đoàn viên mới vào nghiệp đoàn ghe bơi…

Tuyên truyền, vận động, tổ chức toàn thể đoàn viên ra quân dọn dẹp cảnh quan môi trường sông Hoài, tập trung tháo dỡ toàn bộ các loại cầu do các chủ ghe bơi tự ý lắp đặt ven các tuyến kè hai bên sông Hoài…

TP Hội An đã có những chấn chỉnh hợp lý, kịp thời như cấp áo đồng phục nhận diện, bảng tên cho đoàn viên của nghiệp đoàn, số điện thoại khẩn cấp để du khách phản ánh khi có nhu cầu…

Theo ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch TP Hội An, yêu cầu đặt ra không chỉ khẩn trương triển khai các giải pháp trước mắt mà còn chủ động, tích cực tiến hành các bước đồng bộ theo định hướng làm cho sông Hoài trở thành không gian nghệ thuật, điểm xuyết, bồi đắp cho hình ảnh đẹp của khu phố cổ.

Trong đó, hoạt động ghe bơi không chỉ thuần túy là phục vụ khách du ngoạn sông Hoài mà phải trở thành sản phẩm văn hóa đặc trưng hấp dẫn, tham gia vào các chương trình, sự kiện, tạo ấn tượng tốt cho du lịch Hội An.

Mỗi ghe bơi đều được xét duyệt kỹ càng, đánh số thứ tự cụ thể… Ngoài ra, Hội An cũng dự kiến phát hành vé ghe bơi để tránh "loạn giá".