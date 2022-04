Du khách tố bị lừa khi đi thuyền thả hoa đăng ở Hội An

Tối 17/4, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip có thời lượng hơn 2 phút thuật lại chuyến du lịch ở phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam của một nữ du khách có tên tài khoản là dicungthy.

Trên mạng xã hội, nick-name dicungthy tố bị lừa khi đi thuyền thả hoa đăng trên Sông Hoài (Ảnh chụp màn hình).

Trong đoạn clip, du khách này cho hay, sau khi ăn uống, chị đi dạo ở phố cổ Hội An cùng với một người bạn. Nhóm khách này sau đó gặp một người đàn ông giới thiệu dịch vụ đi thuyền trên Sông Hoài. Anh này báo giá là 50.000 đồng/người.

Ban đầu, nữ du khách có phần lưỡng lự vì muốn đi dạo khám phá cảnh quan trước rồi mới đi thuyền. Tuy nhiên, trước sự thuyết phục của người đàn ông, nữ du khách đã đồng ý.

Anh này sau đó lại chuyển nữ du khách sang cho một người phụ nữ khác dẫn đường. Người này báo giá 50.000 đồng/người nếu đi 20 phút, nếu đi 25 phút lên Chùa Cầu thì thêm 50.000 đồng nữa, tổng số tiền phải trả là 150.000 đồng cho 2 người. Nữ du khách cũng đồng ý.

Khi du khách lên thuyền thì bất ngờ người chèo thuyền lấy lý do nước lớn, phương tiện không thể chui qua cầu An Hội để di chuyển lên Chùa Cầu. Lúc này nữ du khách thông cảm và chấp nhận mất 50.000 đồng.

Tuy nhiên, khi gần kết thúc chuyến tham quan bằng thuyền, 2 du khách nhận thấy mực nước trên sông xuống thấp và các thuyền xung quanh đều có thể chui qua cầu An Hội để tới khu vực di tích Chùa Cầu.

Đoạn clip nhận được hàng trăm nghìn lượt tương tác, gần 2.000 lượt chia sẻ (Ảnh chụp màn hình).

Vì muốn lên phía Chùa Cầu nên du khách nhiều lần ngỏ ý để được đưa đi nhưng người chèo thuyền ngó lơ. Người chèo thuyền lại ra nhiều lý do để không phải chở 2 du khách này đi lên phía Chùa Cầu, rồi chèo thuyền vào bờ.

Điều đáng nói, khi cả 2 du khách lên bờ và tiếp tục tản bộ thì liên tục nhận được lời mời đi thuyền của các chủ phương tiện khác và mức giá đưa ra chỉ với 30.000 đồng/người, thấp hơn nhiều so với số tiền họ đã bỏ ra để trải nghiệm trước đó.

Bực tức vì bỏ thêm tiền để đi thuyền tham quan Chùa Cầu nhưng không được đáp ứng, nữ du khách đăng clip trên mạng xã hội và tố mình bị lừa khi đi thuyền ở Hội An.

"Nếu bạn muốn đi thuyền trên Sông Hoài thì bạn nên ra bến thuyền để kiểm tra giá một vòng rồi quyết định đi, đừng bị lừa giống mình. Mà mình cũng thắc mắc, không biết bữa giờ có bạn nào bị giống mình không, chắc đây là lần cuối mình đi Hội An", nữ du khách nói.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, đến thời điểm trưa 18/4, clip nhận được hàng trăm nghìn lượt tương tác, gần 2.000 lượt chia sẻ cùng hàng nghìn bình luận. Có nhiều người để lại ý kiến bức xúc với hành động này của người lái thuyền.

Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị TP Hội An cho hay sẽ chấn chỉnh loạn giá dịch vụ tham quan bằng thuyền trên sông Hoài (Ảnh: N.L).

"Giá bình thường là 50.000 đồng/2 người. Đi một đoạn lại có người báo giá 30.000/người, một đoạn nữa lại có giá 50.000 đồng/người. Hội An từ sau mùa dịch bát nháo lắm", một người để lại bình luận.

"Thành phố Hội An nên vào cuộc, đừng để mọi người nghĩ không tốt về người dân Hội An", một người bình luận nêu quan điểm.

Bên cạnh đó cũng có nhiều bình luận cho rằng chủ nhân của đoạn clip là đi "bóc phốt" để câu view khi trước đó người này cũng từng được biết đến khi "chê" một quán chè khá nổi tiếng ở TP Đà Nẵng "có mùi thiu". "Mình thấy bạn này chuyên đi review mà chê ai là chê thậm tệ, giống kiểu câu view vậy. Cần được xác minh và làm rõ lại", một người bình luận.

Nói về clip đang lan truyền trên mạng xã hội, trao đổi với báo chí, ông Võ Đăng Phong - Phó trưởng Phòng Quản lý Đô thị TP Hội An - cho hay đơn vị đã nắm thông tin sự việc và đang phối hợp với Đội ghe bơi tự quản phường Minh An vào cuộc xử lý.

Theo ông Phong, qua báo cáo sơ bộ của Đội ghe bơi tự quản phường Minh An, chủ ghe không có hành vi "chặt chém" giá dịch vụ thuyền đưa khách tham quan. Ông Phong thông tin thêm, Phòng Quản lý Đô thị cùng Đội ghe bơi tự quản phường Minh An sẽ nhắc nhở đối với chủ thuyền bị tố trong clip.

Ông Phong cho rằng, trong trường hợp này, chủ thuyền đã sai khi thu thêm 50.000 đồng của khách nhưng lại không đưa khách đến địa điểm mà mình giới thiệu trước đó.

Nói về việc loạn giá dịch vụ tham quan bằng thuyền trên sông Hoài làm cho nhiều du khách phàn nàn, ông Phong cho hay, theo quy định mới nhất, từ 1-3 khách, chủ thuyền thu 150.000 đồng trên mỗi chuyến tham quan kéo dài 15 phút; từ 4-5 người thì thu với giá 200.000 đồng.

Trong thời gian qua, một số chủ phương tiện tự ý hạ giá để thu hút khách và điều này hoàn toàn sai so với quy định của TP Hội An. Phó trưởng Phòng Quản lý Đô thị TP Hội An cho hay sẽ tăng cường nhắc nhở và chấn chỉnh.