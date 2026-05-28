Hồ Núi Cốc thay đổi để giữ chân du khách

Tăng trải nghiệm cho du khách ở lại lâu hơn

Hồ Núi Cốc đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình trẻ và nhóm du khách muốn tìm một nơi nghỉ ngắn ngày nhưng vẫn đủ cảm giác tách khỏi nhịp sống đô thị. Có diện tích mặt nước rộng khoảng 25km2 với hàng chục đảo lớn nhỏ, Hồ Núi Cốc đang bước vào giai đoạn chuyển mình mới: từ điểm tham quan truyền thống sang không gian nghỉ dưỡng sinh thái và trải nghiệm thiên nhiên.

Theo đánh giá của nhiều doanh nghiệp lữ hành, nhu cầu du lịch hiện nay đã thay đổi rõ rệt. Du khách không còn quá ưu tiên những nơi đông đúc hay chỉ “đi cho biết”, mà tìm kiếm các trải nghiệm nghỉ dưỡng, tái tạo năng lượng và gần gũi thiên nhiên. Trong xu hướng đó, những điểm đến sở hữu hồ nước lớn, khí hậu dễ chịu và khoảng cách gần Hà Nội như Hồ Núi Cốc bắt đầu được chú ý trở lại.

Thực tế cho thấy, Hồ Núi Cốc đáp ứng đúng xu hướng của thị trường du lịch hiện đại: thiên nhiên, mặt nước, trải nghiệm chậm và du lịch sức khỏe. Do đó, nếu muốn cạnh tranh trong bối cảnh du lịch nghỉ dưỡng đang phát triển mạnh, phát triển du lịch ở Hồ Núi Cốc cần thay đổi tư duy chứ không chỉ nâng cấp hạ tầng.

Hồ Núi Cốc từ điểm tham quan truyền thống sang không gian nghỉ dưỡng sinh thái và trải nghiệm thiên nhiên (Ảnh: Vũ Lương).

Bà Lê Mai Anh, đại diện doanh nghiệp du lịch tại Thái Nguyên cho rằng, điều Hồ Núi Cốc thiếu trong nhiều năm không phải tài nguyên mà là “cách kể câu chuyện du lịch”.

“Trước đây sản phẩm du lịch chủ yếu thiên về tham quan, vui chơi đại chúng nên khách đến rồi đi về trong ngày. Hiện nay, xu hướng du khách muốn ở lại lâu, trải nghiệm sâu và tiêu dùng nhiều hơn cho dịch vụ nghỉ dưỡng. Do đó, Hồ Núi Cốc có thể trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần của vùng Thủ đô nhờ lợi thế khoảng cách gần, không gian rộng và khí hậu đặc trưng vùng trung du”, bà Mai Anh nói.

Du khách Nguyễn Thu Hà (45 tuổi, Hà Nội) cho biết, đây là lần thứ ba chị quay lại Hồ Núi Cốc, nhưng là lần đầu tiên lựa chọn ở lại qua đêm. “Ngày trước chủ yếu để tham quan, nhưng bây giờ cảm giác khác hẳn. Không khí ở đây trong lành, yên tĩnh, nhiều cây xanh. Buổi sáng đi thuyền trên hồ, chiều dạo bộ quanh đồi chè, tối ngồi ngoài trời nghe nhạc nhẹ… khá thư giãn”, chị Hà chia sẻ.

Điểm nghỉ dưỡng “hồ trên núi” cao cấp của miền Bắc

Sự thay đổi của du lịch Hồ Núi Cốc không chỉ diễn ra ở các dự án đầu tư, mà còn thể hiện trong đời sống người dân. Tại đây, nhiều hộ dân bắt đầu mở homestay, quán cà phê, dịch vụ chèo thuyền hay bán đặc sản địa phương.

Du khách trải nghiệm cuộc sống địa phương: uống trà, ăn cá hồ, đi chợ quê, ngắm bình minh (Ảnh: Vũ Lương).

Bà Nguyễn Thị Hiền, người dân địa phương cho biết, lượng khách trẻ đến nghỉ dưỡng và cắm trại tăng lên nhanh trong vài năm gần đây. Khách thích trải nghiệm cuộc sống địa phương hơn trước. Họ tìm chỗ uống trà, ăn cá hồ, đi chợ quê, ngắm bình minh… mọi người bắt đầu quan tâm hơn đến việc giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường vì đây là “tài sản” để phát triển du lịch lâu dài, có thêm nguồn thu từ du lịch.

Hiện Famigo Maison đang triển khai các hạng mục du lịch để đưa khu vực này thành điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp. Dự án tập trung vào các dòng sản phẩm như nghỉ dưỡng ven hồ, thể thao nước, du lịch chăm sóc sức khỏe, camping cao cấp và trải nghiệm văn hóa trà… “Du khách đến đây vì muốn tìm sự thư giãn và không gian xanh, chất lượng dịch vụ cao cấp nhưng vẫn giữ được các nét văn hóa truyền thống bản địa. Điều quan trọng là chúng tôi giữ được thiên nhiên”, đại diện Famigo Maison chia sẻ.

Hồ Núi Cốc đẹp lung linh về đêm (Ảnh: Vũ Lương).

Nhiều năm qua, du lịch miền Bắc thường được nhắc đến với các điểm đến núi cao hoặc du lịch biển. Trong khi đó, mô hình nghỉ dưỡng ven hồ vẫn chưa được khai thác tương xứng. Đây được xem là cơ hội của Hồ Núi Cốc.

Chị Tuyết Vân trải nghiệm du lịch Hồ Núi Cốc (Ảnh: Anh Hoa).

Chị Tuyết Vân (du khách từ Hà Nội) đánh giá, Hồ Núi Cốc có lợi thế riêng nhờ sự kết hợp giữa mặt nước, đồi chè và văn hóa bản địa. “Ít nơi nào vừa có hồ rộng, vừa có đồi chè đẹp và khoảng cách gần Hà Nội như ở đây. Hồ Núi Cốc hoàn toàn có thể trở thành điểm nghỉ dưỡng ven hồ nổi bật của miền Bắc. Xu hướng du lịch hiện nay không còn chỉ là check-in hay tham quan ngắn, mà là nhu cầu tìm kiếm cảm xúc, sự bình yên và trải nghiệm bản địa. Chúng tôi thích những nơi có thể sống chậm lại”, chị Vân nói.

Hồ Núi Cốc có lợi thế riêng nhờ sự kết hợp giữa mặt nước, đồi chè và văn hóa bản địa (Ảnh: Vũ Lương).

Hồ Núi Cốc đang đứng trước cơ hội để thay đổi hình ảnh và trở thành điểm nghỉ dưỡng xanh của miền Bắc. Không quá ồn ào, không dày đặc công trình giải trí, chính sự yên tĩnh lại đang trở thành thứ khiến Hồ Núi Cốc khác biệt. Bởi với du lịch hiện đại, để giữ chân du khách lâu nhất chính là cảm giác bình yên mà một điểm đến có thể mang lại.