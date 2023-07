"Hiệu ứng Blackpink" có tạo cú hích đột phá cho du lịch Hà Nội?

Sự kiện nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink đến Hà Nội biểu diễn trong hai ngày 29-30/7, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả, giới truyền thông trong nước và quốc tế.

Nhờ hiệu ứng Blackpink, du lịch Hà Nội không chỉ kích cầu được lượng khách nội địa đông đảo là fan (người hâm mộ) của Blackpink, mà còn thu hút được các du khách quốc tế, nhất là từ các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore… đến thủ đô, thưởng thức đêm nhạc của thần tượng kết hợp tham quan, khám phá thành phố.

Theo báo cáo mới nhất của Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 7, ước tính Hà Nội đón 2,38 triệu lượt khách, tăng 21,4% so với cùng kỳ 2022. Trong đó khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 380.100 lượt khách, tăng 19,4% so với tháng 6 và xấp xỉ 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Khách du lịch nội địa ước đạt 2 triệu lượt khách, tăng 5,3% so với tháng 6 và tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 8,60 nghìn tỷ đồng, tăng 9,8% so với tháng 6 và tăng 37,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Hàng trăm fan (người hâm mộ) diễu hành trên xe bus 2 tầng chào đón Blackpink đến Hà Nội (Ảnh: Toàn Vũ).

Về cơ sở lưu trú và các dịch vụ du lịch khác, tính đến cuối tháng 7, công suất sử dụng phòng trung bình ước đạt 60,8% tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2022. Dự kiến 7 tháng đầu năm 2023, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn ước đạt 57,3%, tăng 25,5% so với cùng kỳ.

Về dịch vụ du lịch đạt chuẩn, trên địa bàn Hà Nội hiện có 29 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 35 cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đã thu hút khách du lịch đến tham quan và mua sắm.

Trước đó, ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ giữa tháng 7, "hiệu ứng Blackpink" đã tỏa nhiệt đến nhiều khu vực lưu trú trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt là ở Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) và quận Hoàn Kiếm.

Nhiều khách sạn gần Sân vận động Mỹ Đình cho biết số lượng phòng tính đến thời điểm ngày 15/7 đã gần như "cháy" phòng.

Theo đại diện Western Skyline, khách sạn có tổng 43 phòng, trong đó, hiệu suất phòng ngày 29/7 đạt 90%, ngày 30/7 đạt 30%.

Trong khi đó, nhiều du khách chia sẻ, họ muốn đến Hà Nội sớm vài ngày để nghỉ ngơi, du lịch trước khi xem đêm diễn, tuy nhiên, dù đã gọi đặt phòng trước một tuần, thậm chí cả tháng, lượng phòng còn lại không nhiều.

Sở Du lịch Hà Nội gợi ý, du khách đến xem đêm nhạc "Born Pink" có thể dành thêm thời gian khám phá, trải nghiệm nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn của thủ đô.

Ví dụ như: Tour đêm Giải mã Hoàng thành Thăng Long, tour du lịch Đêm Thiêng liêng của di tích Nhà tù Hỏa Lò… hoặc các sản phẩm du lịch thiên nhiên, mạo hiểm như zipline, bay khinh khí cầu, bắn cung tại Long Biên, Ba Vì, Sóc Sơn.

Theo đánh giá của các chuyên gia, concert Blackpink diễn ra tại Hà Nội là một cú hích lớn với loại hình du lịch âm nhạc của thành phố nói riêng và của Việt Nam nói chung, đóng góp một phần quan trọng trong việc tăng tốc thu hút khách quốc tế.

Lễ hội âm nhạc lớn này đã mở ra một sản phẩm du lịch hoàn toàn mới, có tính tiên phong, góp phần đem về cho Hà Nội những con số tăng trưởng ấn tượng trong tháng 7, và khiến Việt Nam trở thành "điểm phải đến" trên bản đồ du lịch quốc tế.