Heritage Holding Việt Nam kiến tạo hệ sinh thái du lịch số hóa với ứng dụng E-Booking

Đây là nền tảng nghỉ dưỡng thông minh tích hợp điểm tiện ích linh hoạt dành cho khách hàng hiện đại.

Không chỉ đơn thuần là một ứng dụng đặt dịch vụ du lịch, E-Booking là “chiếc chìa khóa công nghệ” mở ra một thế giới tận hưởng đẳng cấp, nơi mọi hành trình nghỉ dưỡng đều trở nên thuận tiện, tinh tế và trọn vẹn hơn.

E-Booking - Hệ sinh thái nghỉ dưỡng thông minh

Với định hướng trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực du lịch số hóa tại Việt Nam, Heritage Holding Việt Nam đã đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ nhằm phát triển ứng dụng E-Booking - nền tảng tích hợp đa tiện ích giúp khách hàng dễ dàng quản lý và sử dụng điểm thưởng từ các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ hoặc các chương trình ưu đãi đặc biệt.

Thông qua cơ chế quy đổi thông minh, khách hàng sẽ được trải nghiệm chuyển đổi điểm sử dụng các tiện ích trên hệ thống.

Từ đó, khách hàng có thể chủ động sử dụng điểm để trải nghiệm hàng loạt dịch vụ du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp như: đặt phòng khách sạn, resort và căn hộ nghỉ dưỡng sang trọng; trải nghiệm du thuyền đẳng cấp quốc tế; đặt vé máy bay nhanh chóng, linh hoạt; sử dụng dịch vụ ẩm thực, spa và giải trí cao cấp và tận hưởng nhiều đặc quyền du lịch hấp dẫn khác trên toàn quốc và quốc tế.

Hình ảnh trang chủ App E-Booking Heritage Holding Việt Nam (Ảnh: Heritage Holding Việt Nam).

Toàn bộ quy trình được tối ưu hóa chỉ với vài thao tác đơn giản trên ứng dụng E-Booking, giúp khách hàng chủ động lên kế hoạch cho mọi chuyến đi mà không cần thông qua nhiều bước trung gian phức tạp.

Heritage Holding Việt Nam - Khẳng định vị thế tiên phong trong du lịch công nghệ

Không chạy theo xu hướng ngắn hạn, Heritage Holding Việt Nam lựa chọn hướng đi bền vững bằng việc xây dựng một hệ sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp công nghệ hiện đại và trải nghiệm cảm xúc dành cho khách hàng.

Ông Vũ Minh Toàn - Giám đốc Công ty TNHH Heritage Holding Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng tương lai của ngành du lịch không chỉ nằm ở những điểm đến đẹp, mà còn nằm ở cách con người tận hưởng hành trình một cách thông minh, linh hoạt và giàu cảm xúc hơn”.

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nghỉ dưỡng và dịch vụ khách hàng, Heritage Holding Việt Nam liên tục mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược bao gồm khách sạn, resort, hãng hàng không, du thuyền và các thương hiệu dịch vụ cao cấp nhằm nâng tầm trải nghiệm cho người dùng E-Booking.

Hiện nay, hệ thống đối tác của doanh nghiệp đã phủ rộng tại nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng trong nước cũng như quốc tế.

Hệ thống khách sạn, resort, hãng hàng không, du thuyền và các thương hiệu dịch vụ cao cấp nhằm nâng tầm trải nghiệm cho người dùng (Ảnh: Magnific)

Tối ưu trải nghiệm - Linh hoạt sử dụng điểm mọi lúc, mọi nơi

Điểm nổi bật tạo nên sự khác biệt của E-Booking chính là khả năng linh hoạt trong việc sử dụng điểm tiện ích. Khách hàng không bị giới hạn bởi một dịch vụ cố định mà có thể chủ động phân bổ điểm theo nhu cầu cá nhân như nghỉ dưỡng cho gia đình, du lịch cặp đôi, công tác kết hợp nghỉ dưỡng, trải nghiệm cao cấp dịp lễ, Tết hoặc tặng kỳ nghỉ cho người thân và đối tác.

Ứng dụng E-Booking còn được tích hợp công nghệ AI đề xuất hành trình thông minh dựa trên sở thích cá nhân, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và dễ dàng lựa chọn những trải nghiệm phù hợp nhất.

Heritage Holding Việt Nam hướng tới việc xây dựng cộng đồng khách hàng yêu thích phong cách sống hiện đại, đề cao giá trị tận hưởng và sự gắn kết gia đình thông qua mỗi chuyến đi.

Một trong những ưu điểm nổi bật tạo nên giá trị khác biệt của E-Booking chính là cơ chế bảo toàn giá trị điểm. Điều này đồng nghĩa với việc khách hàng có thể chủ động sử dụng điểm trong nhiều năm mà vẫn giữ nguyên quyền lợi và mức giá quy đổi tương ứng, hạn chế tối đa ảnh hưởng từ việc tăng giá dịch vụ du lịch theo thị trường qua từng giai đoạn.

Giao diện App E-Booking Heritage Holding Việt Nam (Ảnh: Heritage Holding Việt Nam).

Mỗi hành trình là một dấu ấn cảm xúc

Heritage Holding Việt Nam tin rằng giá trị thật sự của du lịch không nằm ở số lần di chuyển, mà nằm ở những ký ức được tạo nên cùng những người thân yêu.

Đó có thể là buổi sáng ngắm bình minh trên du thuyền giữa vịnh biển, là khoảnh khắc gia đình quây quần trong khu nghỉ dưỡng sang trọng, hay đơn giản chỉ là những phút giây thư giãn sau guồng quay công việc tất bật.

Bởi với Heritage Holding Việt Nam, mỗi chuyến đi không chỉ là tận hưởng dịch vụ cao cấp, mà còn là hành trình lưu giữ cảm xúc, kết nối yêu thương và tạo nên những giá trị bền vững theo thời gian.

Hành trình lưu giữ cảm xúc, kết nối yêu thương và tạo nên những giá trị bền vững (Ảnh: Magnific).

Tầm nhìn tương lai của Heritage Holding Việt Nam

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Heritage Holding Việt Nam đặt mục tiêu trở thành thương hiệu dẫn đầu Đông Nam Á trong lĩnh vực du lịch số hóa và dịch vụ khách hàng cao cấp.

Doanh nghiệp đang tiếp tục đầu tư mạnh vào công nghệ AI quản lý trải nghiệm khách hàng, mở rộng hệ sinh thái nghỉ dưỡng quốc tế. Heritage Holding Việt Nam sẽ nâng cấp nền tảng E-Booking với nhiều tiện ích cá nhân hóa và phát triển cộng đồng khách hàng thượng lưu yêu thích phong cách sống nghỉ dưỡng hiện đại.

Sự kết hợp giữa công nghệ, dịch vụ cao cấp và triết lý lấy khách hàng làm trung tâm chính là nền tảng giúp Heritage Holding Việt Nam từng bước tạo nên dấu ấn khác biệt trên thị trường du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam.