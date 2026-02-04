Hai bộ xương cá voi 300 năm tuổi ở Lý Sơn bị hư hỏng

Hai bộ xương cá voi khổng lồ, từng được lưu giữ cẩn mật tại lăng Tân suốt 300 năm, đang đối mặt với tình trạng hư hỏng chỉ sau hơn 4 năm được phục dựng và trưng bày. Dự án phục dựng có tổng mức đầu tư hơn 14 tỷ đồng.

Được biết, 2 bộ xương cá voi này, với chiều dài lần lượt là 22m và 18m, mỗi bộ gồm 50 đốt xương sống và 28 xương sườn, đã hoàn thành việc phục dựng vào năm 2022 và được trưng bày tại lăng Tân.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, các phần xương được phục dựng và lắp ghép đã bắt đầu bong tróc, mốc và mục nát.

Hai bộ xương cá voi được phục dựng, trưng bày tại lăng Tân vào năm 2022 (Ảnh: Quốc Triều).

Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao đặc khu Lý Sơn cho biết, do thời gian lưu giữ quá lâu, các bộ xương cá voi đã bị hư hỏng nhiều chỗ, đặc biệt là phần đầu. Để khắc phục, đơn vị phục dựng đã sử dụng phương pháp nhựa hóa một số phần xương mục và tôn tạo phần đầu cá bằng nhựa composite vào năm 2021.

Tuy nhiên, vào tháng 1 vừa qua, Trung tâm đã kiểm tra và phát hiện các đoạn xương được phục dựng bằng nhựa composite đã mục nát, bong tróc, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng trưng bày. Đáng chú ý, phần xương thật của 2 bộ xương vẫn còn tương đối tốt.

Hiện nay nhiều đốt xương mục nát, rơi khỏi bộ khung xương cá voi (Ảnh: Nguyễn Ngọc).

Trước thực trạng đáng báo động này, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao đặc khu Lý Sơn đã kiến nghị UBND đặc khu xem xét thành lập đoàn kiểm tra để đánh giá toàn diện mức độ và nguyên nhân hư hỏng.

Mục tiêu là đề xuất phương án xử lý, khắc phục phù hợp, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong quá trình phục vụ khách tham quan, đồng thời bảo tồn giá trị lịch sử và văn hóa của 2 bộ xương cá voi quý giá này.