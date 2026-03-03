Green Paradise Tet Fest góp phần đưa Cần Giờ thành điểm đến lễ hội, du lịch mới của Việt Nam

Bước chuyển mình của vùng đất trầm lặng

Cần Giờ từng được biết đến như miền “rừng vàng biển bạc”, nơi thiên nhiên giữ nhịp thở nguyên sơ nhưng trầm lặng. Song, trong 3 tuần (7/2-28/2), vùng đất ấy đã chuyển mình với nhịp điệu sôi động, đón hơn 50.000 lượt du khách trong và ngoài nước tới du xuân.

Lễ hội Green Paradise Tet Fest đón hơn 50.000 lượt du khách trong 3 tuần diễn ra (Ảnh: BTC).

Du khách chụp ảnh tại lễ hội (Ảnh: BTC).

Trong ấn tượng của nhiều du khách, điểm đặc sắc của Green Paradise Tet Fest nằm ở sự giao hòa giữa Tết ba miền, bản sắc Cần Giờ và nhịp sống đương đại. Hoa đào miền Bắc nở rộ giữa biển trời phương Nam bên sắc mai vàng; tinh hoa ẩm thực Bắc - Trung - Nam hội tụ trong cùng một không gian; những cuộc diễu hành trang phục truyền thống nối dài bên bờ biển.

Hình ảnh ông đồ cho chữ, hoạt động gieo quẻ đầu xuân, trò chơi dân gian rộn ràng tái hiện không khí Tết đậm chất Việt. Cùng với đó là khinh khí cầu, dù lượn và pháo hoa rực sáng, tạo nên một lễ hội nơi giá trị truyền thống được làm mới trong diện mạo hiện đại, giàu sức hút. Tất cả được tổ chức một cách chuyên nghiệp, tạo ra trải nghiệm liền mạch cho du khách, trên nguyên tắc tôn trọng thiên nhiên.

“Tôi không nghĩ Cần Giờ lại có thể tổ chức một lễ hội quy mô và chỉn chu đến vậy. Ở đây vừa có biển, có rừng, vừa có những hoạt động du lịch độc đáo”, chị Mai Hạ (TPHCM) chia sẻ.

Không dừng lại ở chuỗi trải nghiệm chưa từng có tiền lệ, lễ hội xuân ven biển lớn nhất Đông Nam Bộ còn tạo ra hiệu ứng kinh tế. Ngay tại sự kiện, nhiều giao dịch nhà phố Boulevard Prime trên trục chính của Vinhomes Green Paradise đã được chốt thành công.

Đây là minh chứng thuyết phục cho sức hút của một đô thị ESG++, nơi thiên nhiên, nghỉ dưỡng, lễ hội và nhịp sống sôi động cùng hiện diện trong một điểm đến.

“Một nơi có thể tổ chức lễ hội quy mô, thu hút lượng khách lớn, thì có lợi thế về khả năng khai thác thương mại trong tương lai”, anh Vinh Quang, một nhà đầu tư vừa đặt bút ký hợp đồng tại sự kiện, cho biết.

Văn phòng Vinhomes mở xuyên Tết, nhiều giao dịch được ký kết ngay tại sự kiện (Ảnh: Vinhomes).

“Đường băng tăng tốc” hướng tới mục tiêu 40 triệu lượt khách/năm

Phía sau lễ hội xuân là chiến lược dài hạn của chủ đầu tư nhằm đưa Vinhomes Green Paradise trở thành thành phố xanh, thông minh, sinh thái đáng sống, đồng thời là trung tâm du lịch - lễ hội - giải trí quy mô lớn phía Nam.

Đây cũng chính là công thức mà Vinhomes đã áp dụng thành công, đưa Ocean City, Vinhomes Royal Island, Vinhomes Grand Park từ những khu vực cách trở “lột xác” thành những thành phố lễ hội mới ở 2 đầu đất nước. Trong đó, riêng Ocean City đã đón hơn 14 triệu lượt khách đến vui chơi, giải trí, trải nghiệm trong năm 2024.

Ông Huỳnh Hồ Đại Nghĩa, Khoa Lịch sử và Quan hệ quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, đánh giá cao sáng kiến của Vingroup trong việc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại để kích hoạt sức sống cho đô thị biển Cần Giờ ngay từ khi dự án còn chưa đi vào vận hành chính thức.

Tết ba miền được đặt giữa bản sắc Cần Giờ, tạo nên một không gian vừa đậm chất Việt, vừa mang tinh thần của một điểm đến đương đại (Ảnh: BTC).

Nhiều gia đình đưa con nhỏ ngắm sắc mai vàng nở rộ dịp đầu xuân (Ảnh: BTC).

Năm 2027, hàng loạt đại tiện ích của Vinhomes Green Paradise dự kiến hoàn thiện, gồm 2 sân golf 18 hố đẳng cấp quốc tế, quần thể vui chơi giải trí VinWonders 122ha với số lượng trò chơi lớn nhất thế giới, nhà hát Sóng Xanh 5.000 chỗ ngồi, bệnh viện quốc tế Vinmec 5 hợp tác cùng Cleveland Clinic, hệ thống khách sạn quy mô 7.000 phòng...

Giai đoạn 2028-2029, các công trình hạ tầng trọng điểm như đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, cầu Cần Giờ và tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ lần lượt về đích, rút ngắn thời gian di chuyển từ Bến Thành chỉ còn 13 phút, và từ Vũng Tàu chỉ còn khoảng 10 phút.

Khi đó, Cần Giờ sẽ không còn là điểm đến cuối tuần vắng vẻ, mà trở thành một trung tâm sôi động, một cực tăng trưởng mới trên bản đồ đô thị - du lịch của toàn vùng.

“Bây giờ chúng ta không coi du lịch là một ngành đơn lẻ nữa, mà du lịch là một hệ sinh thái tổng hợp. Với việc đón 40 triệu lượt khách, theo tôi, sẽ tạo ra một tác động rất tổng thể tới hầu hết các cơ cấu, thành phần kinh tế của TPHCM. Tác động này thực sự rất tích cực, tôi rất hy vọng chuyện này sẽ sớm xảy ra”, ông Huỳnh Hồ Đại Nghĩa phân tích.

Các đại tiện ích đẳng cấp quốc tế của Vinhomes Green Paradise sẽ sớm về đích vào 2027 (Ảnh: Vinhomes).

Vinhomes tạo nên dấu ấn mới cho vùng đất Cần Giờ (Ảnh: Vinhomes).

Ở tầm quốc gia, ông Hà Văn Siêu, Phó cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đánh giá Cần Giờ là điểm đến mới nổi với giá trị đặc sắc về sinh thái và thiên nhiên, đặc biệt là lợi thế nằm ngay trong lòng TPHCM - cửa ngõ của du lịch Việt Nam. Các hoạt động, sự kiện quy mô được tổ chức chính là chất xúc tác tạo sức hút mạnh mẽ cho Cần Giờ nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung.

Trong bối cảnh du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 30-35 triệu lượt khách quốc tế và 160-180 triệu lượt khách nội địa vào năm 2030, sự xuất hiện của một điểm đến tầm cỡ quốc tế mới ngay cửa ngõ TPHCM mang ý nghĩa chiến lược.

“Cần Giờ sẽ là biểu tượng của điểm đến du lịch bền vững, du lịch xanh chất lượng cao, trở thành hình mẫu về nơi đáng sống, đáng trải nghiệm và là ‘cực hút’ cho du lịch TPHCM trong tương lai”, ông Siêu nhìn nhận.

Theo các chuyên gia, Green Paradise Tet Fest đã làm tròn vai trò của một cú chạy đà. Phía trước là đường băng tăng tốc khi hạ tầng và hệ tiện ích hoàn thiện, đô thị vận hành đồng bộ, cộng hưởng cùng năng lực kiến tạo điểm đến đã được kiểm chứng của chủ đầu tư. Và khi động cơ đã khởi động, hành trình đưa Vinhomes Green Paradise trở thành điểm đến lễ hội, du lịch mới của Việt Nam chỉ còn là vấn đề thời gian.