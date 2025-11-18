"Go to Bac Ninh" ứng dụng công nghệ để hút khách về miền quan họ

Mới đây, dự án quảng bá du lịch Bắc Ninh với tên gọi "Go to Bac Ninh" chính thức ra mắt. Đây là dự án trên không gian mạng, góp phần đưa hình ảnh vùng đất Kinh Bắc đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Đáp - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh - cho biết địa phương đang đẩy mạnh xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng; phát triển các không gian văn hóa.

Đặc biệt là các di sản được UNESCO ghi danh, phục dựng và phát huy lễ hội truyền thống; ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý và quảng bá di sản, tạo kho dữ liệu số về di tích, hiện vật, nghi lễ; xây dựng thương hiệu "Bắc Ninh - miền di sản và sáng tạo".

"Bắc Ninh cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, lưu trữ số hóa di tích; xây dựng cơ chế khuyến khích xã hội hóa và hợp tác quốc tế trong bảo tồn di sản. Đồng thời phát triển kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa và du lịch văn hóa để di sản trở thành động lực, chứ không chỉ là ký ức", ông Đáp chia sẻ.

Bắc Ninh - vùng đất giàu tài nguyên du lịch sau sáp nhập

Sau khi hợp nhất địa giới, Bắc Ninh trở thành một trong những địa phương sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú bậc nhất miền Bắc, với hàng nghìn di tích lịch sử - văn hóa, hệ thống làng nghề truyền thống dày đặc và cảnh quan sinh thái nông thôn trù phú.

Bắc Ninh nổi tiếng với nhiều di tích, cảnh quan thiên nhiên trù phú (Ảnh: Ban tổ chức).

Bắc Ninh lâu nay được biết đến là “đất Kinh Bắc”, nơi hội tụ nhiều làng nghề nức tiếng như tranh Đông Hồ, gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ, gốm Phù Lãng, đúc đồng Đại Bái…

Mỗi điểm đến không chỉ là nơi lưu giữ kỹ nghệ truyền thống mà còn là không gian trải nghiệm sống động để du khách tham gia làm nghề, tìm hiểu lịch sử, văn hóa và câu chuyện của người dân địa phương.

Bên cạnh đó, các vùng sinh thái nông thôn ven sông Cầu, sông Đuống, hệ thống đầm hồ và các làng quê còn lưu giữ lối sống nông nghiệp truyền thống đang trở thành điểm nhấn cho mô hình du lịch canh nông - loại hình được du khách quốc tế đánh giá cao bởi tính chân thực, gần gũi và giàu bản sắc.

Không thể không nhắc đến kho tàng lễ hội, tín ngưỡng dân gian và những làn điệu Quan Họ - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - đang giúp du lịch Bắc Ninh ngày càng có chiều sâu, sức hút và giá trị khác biệt.

Trong 10 tháng đầu năm nay, Bắc Ninh đã đón hơn 5,7 triệu lượt khách, trong đó có 375.000 lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch ước đạt 5.500 tỷ đồng, vượt 102,5% kế hoạch năm.

Lượng khách tăng trưởng mạnh cho thấy sức hấp dẫn của một vùng quê vừa giữ được hồn cốt làng Việt, vừa biết cách làm mới trải nghiệm du lịch bằng câu chuyện văn hóa bản địa.

Chuyển đổi số mở đường cho du lịch nông thôn cất cánh

Bám sát định hướng Quyết định số 922/QĐ-TTg (02/8/2022) của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch nông thôn giai đoạn 2021-2025, Bắc Ninh đang nổi lên như một điểm sáng trong công tác quảng bá, bảo tồn và khai thác giá trị nông nghiệp - nông thôn bằng mô hình du lịch gắn với văn hóa, làng nghề và chuyển đổi số.

Di sản văn hóa phi vật thể là một trong những yếu tố khiến du lịch Bắc Ninh phát triển (Ảnh: Ban tổ chức).

Một trong những yếu tố giúp du lịch nông thôn Bắc Ninh bứt phá là việc mạnh dạn ứng dụng công nghệ số. Từ năm 2018, tỉnh đã đưa vào vận hành ứng dụng tra cứu tour, tuyến, dịch vụ lưu trú.

Đến năm 2020, Cổng thông tin du lịch thông minh tiếp tục hoàn thiện, trở thành “bản đồ số” giúp du khách dễ dàng lên lịch trình, đặt tour, tra cứu nhà hàng, khách sạn hay tìm hiểu sự kiện.

Sau sáp nhập, Bắc Ninh đẩy mạnh số hóa điểm đến bằng mã QR, ảnh 360 độ, video 3D, thuyết minh tự động. Nhiều di tích, làng nghề và điểm du lịch trọng điểm đã lắp đặt hệ thống mã quét QR, giúp du khách chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh là có thể tìm hiểu đầy đủ lịch sử, kiến trúc, giá trị văn hóa của từng địa điểm.

Việc ra mắt ứng dụng "Go to Bac Ninh" giới thiệu di sản, lễ hội, ẩm thực, trò chơi dân gian và các sản phẩm du lịch làng nghề, mở thêm cánh cửa mới để quảng bá văn hóa nông thôn bằng hình thức trực quan, hiện đại.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáp - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh - đặt nhiều kỳ vọng cho sự phát triển du lịch tại Bắc Ninh (Ảnh: Ban tổ chức).

Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáp - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh - cho biết, tỉnh kỳ vọng việc ứng dụng công nghệ số sẽ tăng tính tương tác với du khách, đặc biệt là giới trẻ, đồng thời nâng cao hiệu quả truyền thông, xúc tiến du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, phù hợp xu thế chuyển đổi số trong văn hóa, du lịch hiện nay.

Trong bối cảnh du lịch nông thôn đang được chú trọng đầu tư trên toàn quốc, Bắc Ninh mang đến một mô hình đáng chú ý: Lấy văn hóa làng quê làm cốt lõi, kết hợp sản xuất nông nghiệp, làng nghề, sinh thái và đẩy mạnh công nghệ để tạo trải nghiệm mới lạ.

Các sản phẩm du lịch canh nông, du lịch cộng đồng, tour khám phá làng nghề hay hành trình trải nghiệm quan họ giữa không gian đình, chùa đang được nhiều du khách lựa chọn.

Sự thay đổi diện mạo nông thôn thể hiện không chỉ qua hạ tầng và thu nhập, mà còn bằng cách người dân chủ động tham gia làm du lịch, giữ nghề, gìn giữ di sản và kể câu chuyện của chính quê hương mình.

Cùng với cả nước, Bắc Ninh đang xây dựng bộ sản phẩm du lịch đặc trưng cho từng địa phương, phát huy thế mạnh văn hoá, làng nghề, lễ hội, tạo sự đa dạng trong phát triển nông thôn mới.