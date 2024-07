Giải marathon quốc tế ở Hậu Giang là điểm sáng để thu hút đầu tư

Tối 6/7, tại Quảng trường Hòa Bình (TP Vị Thanh) diễn ra lễ khai mạc giải Marathon quốc tế "Vietcombank Mekong Delta" tỉnh Hậu Giang lần thứ V năm 2024 với chủ đề "Shine together - Cùng nhau tỏa sáng".

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang (Ảnh: Bảo Kỳ).

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, với tinh thần "Đổi mới, đột phá, quyết tâm, khát vọng", trên cơ sở phát huy nội lực, tận dụng "thời kỳ vàng", hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm.

Thời gian qua, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực, nổi bật là: Tăng trưởng kinh tế (GRDP) trở thành điểm sáng trong bức tranh tăng trưởng kinh tế của cả nước, năm 2023 đạt 12,27% vươn lên xếp thứ 2 cả nước.

Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2024, Hậu Giang tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,04%, đứng thứ 2 vùng ĐBSCL; thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 87,45 triệu đồng, tăng 131,89% so với cùng kỳ.

Chính sách đối với người có công được quan tâm thực hiện kịp thời đầy đủ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt, quốc phòng, an ninh được giữ vững; các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, thể thao của tỉnh đã đạt được nhiều huy chương tại các giải quốc tế, trong nước và khu vực.

Vận động viên nhí tham dự cự ly 1,1km và 2,4km vào sáng 6/7 (Ảnh: CTV).

Giải "Mekong Delta Marathon" tỉnh Hậu Giang những năm qua đã được tổ chức thành công tốt đẹp và có sức lan tỏa trong nước và quốc tế là nhờ sự chung tay của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh.

Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng và được xem là 1 trong những khâu then chốt để quảng bá và lan tỏa thông điệp của Giải; công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác chuyên môn và tổ chức thi đấu đều được tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ; sự đồng hành của các nhà tài trợ đã góp phần thành công rực rỡ cho 4 mùa giải vừa qua.

"Giải marathon quốc tế mùa 5 với Chủ đề "Cùng nhau tỏa sáng", Hậu Giang không chỉ giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế những điểm sáng về kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, những chính sách thu hút đầu tư thuận lợi với cộng đồng doanh nghiệp, mà còn tạo điều kiện cho các vận động viên được tỏa sáng trên các cung đường chạy được Hiệp hội marathon quốc tế chứng nhận, cùng để lại những dấu ấn, những khoảnh khắc ấn tượng khó quên khi đến với Giải chạy tại địa phương", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang bày tỏ.

Đặc biệt, với khát vọng đưa vận động viên tỏa sáng trên đấu trường quốc tế, thông qua thành tích Giải chạy tại Hậu Giang có thể tham gia các giải chạy lớn trên đấu trường quốc tế trong thời gian tới.

Theo lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, đối với Giải chạy mùa 5 này thu hút trên 10.800 vận động viên đăng ký tham gia ở 6 cự ly (sáng nay đã tổ chức thành công 2 cự ly 1,1km và 2,4km dành cho trẻ em và thiếu niên với 2.000 vận động viên).

Sáng 7/7 sẽ diễn ra các cự ly chính thức 5-10-21 và 42km với khoảng 8.800 vận động viên, trong đó có 19 vận động viên quốc tế đến từ các quốc gia: Thái Lan, Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ,...