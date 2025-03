Việt Nam xếp thứ 2 về mức độ hạnh phúc, một trong những nước an toàn nhất

Số liệu thống kê mới nhất trong năm 2025 của Numbeo chấm điểm 146 quốc gia và vùng lãnh thổ (được lựa chọn) trên toàn cầu để tìm ra nơi an toàn nhất và kém an toàn nhất bằng cách sử dụng chỉ số an toàn, đánh giá mức độ tội phạm nói chung.

Chỉ số an toàn được tính điểm bằng những phản hồi trong cuộc khảo sát về mức độ an toàn của cư dân và du khách đi bộ ra ngoài vào ban ngày hoặc ban đêm cũng như các báo cáo về tỷ lệ vụ giết người, cướp giật, tấn công tình dục, quấy rối, nạn phân biệt đối xử, tội phạm tài sản...

Việt Nam là một trong những quốc gia an toàn trên thế giới để du lịch (Ảnh minh họa: Mộc Khải).

Với những tiêu chí kể trên, Andorra, quốc gia nhỏ thứ sáu tại châu Âu trở thành nơi an toàn nhất thế giới. Quốc gia này không giáp biển, nằm trong dãy núi Pyrenees giữa Tây Ban Nha và Pháp với diện tích 468km2 và dân số ít ỏi chỉ khoảng 85.101 người tính tới tháng 12/2023.

Andorra gần như hoàn toàn hướng đến du lịch, với các hoạt động mua sắm miễn thuế và nhiều khu nghỉ dưỡng trượt tuyết nằm rải rác giữa các thị trấn nằm giữa núi.

Ngoài ra, quốc gia này còn tự hào có nền kinh tế mạnh mẽ, hầu như không có tội phạm và tuổi thọ trung bình cao thứ hai thế giới. Tất cả đều góp phần tạo nên mức độ an toàn chung của đất nước.

Trong khi đó, theo kết quả khảo sát từ Numbeo, tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 4 về mức độ an toàn với 59,2 điểm.

Chỉ số an toàn của Việt Nam đứng sau Singapore, Brunei và Thái Lan. Những quốc gia còn lại trong khu vực có thứ hạng đứng sau Việt Nam về chỉ số an toàn bao gồm Philippines, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Campuchia, Lào.

Trước đó, theo chỉ số trật tự và luật pháp Toàn cầu (Global Law and Order Index) do Gallup công bố cuối năm 2023, Việt Nam là quốc gia hòa bình nhất ở châu Á và xếp thứ 7 trên toàn thế giới.

Tờ Travel Off Path (Mỹ) từng xếp Việt Nam là điểm đến an toàn nhất châu Á cho mùa du lịch năm 2024. Tác giả bài viết của Travel Off Path nhận định rằng, Việt Nam an toàn và ổn định hơn nhiều so với Mỹ và hầu hết các nước châu Âu, những nơi tỷ lệ bạo lực có xu hướng gia tăng.

Ở chiều ngược lại, kết quả nghiên cứu từ Numbeo cho thấy, Venezuela là quốc gia kém an toàn nhất thế giới, xếp hạng 146 với điểm an toàn chỉ đạt 19,3.

Quốc gia Nam Mỹ này có chung biên giới với Colombia và Guyana. Venezuela hiện phải đối mặt với tình hình nguy hiểm do mức độ tội phạm bạo lực cao, bất ổn kinh tế chính trị, nạn tham nhũng và sự hiện diện của các nhóm tội phạm và khủng bố.

Việt Nam có chỉ số hạnh phúc cao thứ 2 ở Đông Nam Á (Ảnh minh họa: Hà Nam).

Trong khi đó xét ở phương diện chỉ số hạnh phúc, theo báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2025 do Trung tâm Nghiên cứu Hạnh phúc của Đại học Oxford (Anh) công bố ngày 20/3, Việt Nam nằm trong nhóm các nước có xếp hạng chỉ số hạnh phúc liên tục tăng nhanh trong 3 năm trở lại đây.

Cụ thể, trong báo cáo năm nay, Việt Nam xếp thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á về chỉ số hạnh phúc, đứng thứ 46 trong số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng. Với con số này, Việt Nam tăng 8 bậc so với năm 2023.

Được biết, kết quả cuộc khảo sát dựa trên thông tin nhận được từ người tham gia đánh giá cuộc sống tổng thể của họ.

Báo cáo sau đó xem xét 6 yếu tố chính để giải thích các đánh giá gồm: GDP bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội, tuổi đời khỏe mạnh, sự tự do, mức độ hào phóng và nhận thức về tham nhũng.