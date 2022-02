Gần 200 sự kiện sẽ được tổ chức trong "Năm Du lịch quốc gia 2022"

Ngày 23/2, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ VH-TT&DL tổ chức họp báo công bố sự kiện "Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022".

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam - cho hay, "Năm Du lịch quốc gia" là sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội và du lịch tiêu biểu quy mô cấp quốc gia, là sự kiện du lịch thường niên lớn nhất của ngành du lịch Việt Nam.

Đây cũng là cơ hội để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến Việt Nam thông qua giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam; đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương.

Du khách tham quan phố cổ Hội An trong dịp Tết Nhâm Dần vừa qua.

Theo Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam, sự kiện "Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022" có gần 200 sự kiện, hoạt động. Trong đó, có 10 hoạt động tầm quốc gia do Bộ VH-TT&DL, các Bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức. Tỉnh Quảng Nam chủ trì tổ chức chuỗi 62 sự kiện, hoạt động đặc sắc, hấp dẫn theo 6 chương trình diễn ra xuyên suốt năm 2022.

Một số chương trình sẽ được tổ chức như: Du xuân Đất Quảng, du lịch sông nước, nông nghiệp và sản phẩm OCOP, du lịch Chu Lai điểm hẹn, du lịch văn hóa các dân tộc và đường Hồ Chí Minh huyền thoại, du lịch Quảng Nam - Cảm xúc mùa hè, du lịch - sắc màu di sản và 120 sự kiện, hoạt động hưởng ứng do 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Tỉnh Quảng Nam hy vọng sự kiện "Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022" sẽ phục hồi ngành du lịch Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng sau đại dịch.

Điểm nhấn của "Năm Du lịch quốc gia 2022" là lễ khai mạc được tổ chức tại Hội An vào ngày 25/3. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và đài địa phương. Lễ bế mạc và chào đón năm mới 2023 sẽ được tổ chức tại một khu vui chơi ở huyện Thăng Bình vào cuối tháng 12/2022.

Theo báo cáo của Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam, những năm qua, du lịch Quảng Nam có sự chuyển mình phát triển vượt bậc. Năm 2019, Quảng Nam đã đón được 7,8 triệu lượt khách, thu nhập xã hội từ du lịch đạt 14.570 tỷ đồng; tỷ lệ đóng góp của ngành du lịch vào GRDP của tỉnh ước đạt từ 10-12%.

Du lịch Quảng Nam đã nhận được hàng trăm giải thưởng do các tổ chức, tạp chí uy tín bình chọn. Hội An được tổ chức giải thưởng du lịch thế giới (WTA) trao tặng là "Điểm đến đô thị văn hóa hàng đầu châu Á" năm 2019 và 2021; là một trong những điểm đến lãng mạn nhất thế giới do Tạp chí danh tiếng Time Out (Vương quốc Anh) công bố năm 2022...

Quảng Nam cũng là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng, với nhiều tiềm năng, thế mạnh về điều kiện tự nhiên, văn hóa để phát triển du lịch. Hai di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn, nghệ thuật Bài chòi - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, 125 km bờ biển với nhiều bãi tắm nổi tiếng, gần 70 lễ hội và hàng trăm làng nghề truyền thống… đã tạo thành điểm hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, Quảng Nam có sân bay, cảng biển, đường sắt và quốc lộ. Hiện tỉnh Quảng Nam có 843 cơ sở lưu trú với gần 17.000 phòng, trong đó có 52 khách sạn từ 3-5 sao với 7.400 phòng; 80 đơn vị lữ hành.

Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - cho hay, để tổ chức năm du lịch quốc gia 2022, tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ các nội dung cụ thể; các chương trình trước, trong và sau lễ khai mạc cũng đã được chuẩn bị tốt. Công tác phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo an toàn giao thông; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

"Với những công việc đã chuẩn bị, chúng tôi hy vọng "Năm du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022" sẽ thành công tốt đẹp, mang lại cho du lịch Việt Nam những điểm sáng mới, trong đó có du lịch Quảng Nam. Qua đó, góp phần phục hồi kinh tế nói chung và phục hồi du lịch nói riêng", ông Trần Văn Tân phát biểu.