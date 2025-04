Dùng thiết bị ghi hình theo dõi tội phạm trong đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thiếu tướng Trần Phú Hà (người thứ 2 bên phải), Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo phương án bảo đảm an ninh trật tự khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn (Ảnh: Công an Thanh Hóa).