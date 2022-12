Đêm 28/12, nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 12 - 14 độ C, vùng cao trong khoảng 6 - 8 độ C, Sa Pa giảm tới 3 - 5 độ C. Nhiều khả năng mưa tuyết, hoặc băng giá mạnh tiếp tục xuất hiện trên đỉnh Fansipan và lan tỏa xuống các vùng thấp hơn xung quanh. (Ảnh: Dương Quốc Hiếu)