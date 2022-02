Du khách tấp nập đến vùng đất cố đô "xông đất" đầu năm

Du lịch đầu năm mới ở Ninh Bình được bắt đầu bằng lễ khai hội chùa Bái Đính - ngôi chùa giữ nhiều kỷ lục ở Việt Nam và thế giới. Do dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, lễ khai hội chỉ tổ chức phần lễ với các nghi thức trang nghiêm thành kính cầu cho năm mới an lành, muôn dân được ấm no hạnh phúc, dịch bệnh sớm tiêu tan...