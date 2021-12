Đón năm mới với 3 điểm "check in" ở Quảng Nam

Dân trí Tết dương lịch 2022 sắp tới, nhiều nhóm gia đình, bạn bè đã "rục rịch" lên kế cho chuyến du lịch ngắn ngày ngay trong tỉnh Quảng Nam dịp này.

Để đảm bảo "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch an toàn vừa phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Quảng Nam xác định lộ trình mở cửa từng bước, theo tiêu chí "An toàn đến đâu mở cửa đến đó, mở cửa phải an toàn"

Trên cung đường một điểm đến - hai di sản thế giới ở Quảng Nam, người dân và du khách có 3 điểm "check in" hứa hẹn một kỳ nghỉ nhiều trải nghiệm đẹp.

1. Phố cổ Hội An - lung linh, rực rỡ với Hội đèn lồng.

Với quy mô khoảng 1.000 chiếc đèn lồng, lễ hội đèn lồng Hội An là một trong số các sự kiện đặc sắc mở đầu cho chuỗi sự kiện trong chương trình "Hội An chào năm mới 2022". Sự kiện diễn ra từ 24/12/2021 đến 15/2/2022 tại Vườn tượng An Hội (TP Hội An).

Các bạn trẻ tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp bên 1.000 chiếc đèn lồng được trang trí hết sức công phu. Đèn lồng là "đặc sản" của Hội An.

Trong khuôn khổ "Chào năm mới 2022", tại Hội An cũng sẽ diễn ra các hoạt động "Chợ phiên" với các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, sản phẩm tái chế độc đáo được tổ chức tại trục đường Nguyễn Phúc Chu; chương trình "Thắp sáng Ký ức Hội An" tại đảo Ký ức Hội An; "Đón Giáng sinh và năm mới 2022" tại làng chài Tân Thành.

Đặc biệt, vào đêm 31/12, sẽ diễn ra chương trình dạ hội "Hội An chào năm mới 2022" kết nối người dân và du khách.

Sáng 1/1/2022, thành phố Hội An sẽ tổ chức chương trình "Đón đoàn khách đầu tiên tham quan đô thị cổ Hội An năm 2022".

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch TP Hội An cho hay, Hội An thực hiện nhiều giải pháp như: kế hoạch tiêm vaccine toàn dân gắn với xây dựng tour, tuyến du lịch hợp lý, hấp dẫn và an toàn nhất nhằm tạo thuận lợi cho du khách trải nghiệm. Thành phố tập trung nâng cấp chất lượng sản phẩm, các loại hình dịch vụ để đón du khách đến phố cổ Hội An trong những tháng cuối năm và đầu năm tới, chuẩn bị đầy đủ tâm thế đón khách quốc tế theo chương trình "hộ chiếu vaccine".

2.Thánh địa Mỹ Sơn - mảnh ghép huyền bí giữa lòng Quảng Nam.

Tọa lạc tại xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, khu đền tháp Mỹ Sơn được bao quanh bởi núi đồi và cây cối hoang dã, ẩn chứa vẻ đẹp huyền bí với đền đài Champa e ấp nép mình trong một thung lũng có bán kính 2 km,

Di sản thế giới thứ hai ở Quảng Nam chỉ cách phố cổ Hội An khoảng 35 km, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 69 km.

Khu đền tháp Mỹ Sơn mở cửa đón khách tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc 5K.

Tại vùng lõi di sản - nơi được ví là thung lũng hội tụ văn hóa tâm linh của Khu đền tháp Mỹ Sơn, du khách đến đây sẽ được đắm mình trong chương trình nghệ thuật đặc sắc của nền văn hóa Chăm, thưởng thức các vũ điệu nghệ thuật dân gian Chăm trong không gian huyền thoại, trải nghiệm nhạc cụ dân tộc, hát dân ca Chăm…

Nhiều chương trình đặc sắc, hấp dẫn được khai thác phục vụ du khách.

3. Hồ Phú Ninh - "hòn ngọc xanh" của miền Trung

Hồ Phú Ninh là hồ chứa nước nhân tạo lớn thứ 2 của Việt Nam với diện tích hơn 23.000ha và 30 đảo lớn nhỏ. Vì vậy, nơi đây được xem như "hòn ngọc xanh" của miền Trung, thu hút đông đảo du khách tới nghỉ dưỡng và tham quan.

Hồ Phú Ninh - khu nghỉ dưỡng sinh thái xanh giữa lòng Quảng Nam.

Hồ nằm cách thành phố Tam Kỳ khoảng 7 km về phía Tây thuộc địa phận huyện Núi Thành và huyện Phú Ninh, Quảng Nam; cách TP Đà Nẵng khoảng 70km.

Du khách sẽ được tham gia nhiều hoạt động thú vị tại khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh như: tắm khoáng nóng, cắm trại, trượt Zipline, tham quan hệ thống 32 đảo lớn nhỏ...

Nhiều chương trình hấp dẫn giúp du khách trải nghiệm, thư giãn trong những ngày bận rộn.

Đây là một điểm du lịch sinh thái, vui chơi độc đáo, hấp dẫn không thể bỏ qua khi bạn ghé đến Quảng Nam.

