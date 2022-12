Độc đáo linh vật năm Quý Mão làm bằng củi khô ở Hội An

Tối 28/12, tại TP Hội An (Quảng Nam), sự kiện "Con đường nghệ thuật và sáng tạo" chính thức khai mạc.

Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh".

Khai mạc sự kiện "Con đường nghệ thuật và sáng tạo" tại TP Hội An tối 28/12.

Tại sự kiện, nhiều hoạt động được tổ chức nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa, nghệ thuật, các nghề truyền thống của Hội An du khách. Đồng thời, thúc đẩy công tác xây dựng hồ sơ Hội An - Thành phố sáng tạo trên lĩnh vực văn nghệ dân gian và nghề thủ công truyền thống, tham gia vào Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO trong thời gian đến.

Những chú mèo (linh vật năm Quý Mão 2023) được ông Lê Ngọc Thuận (42 tuổi) chế tác từ những khúc gỗ, củi mùa lũ. Dịp Tết năm nay ông đã chế tác được hơn 100 linh vật mèo.

Nghệ thuật làm tranh giấy dừa độc đáo của ông Trương Tấn Thọ (44 tuổi) khiến du khách tò mò, thích thú.

Nghệ nhân Huỳnh Sướng (53 tuổi), làng mộc Kim Bồng biểu diễn những đường nét chạm trổ tinh xảo, điêu luyện.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch TP Hội An - cho hay "Con đường nghệ thuật và sáng tạo" là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động chào năm mới 2023 sẽ diễn ra tại TP Hội An trong thời gian đến. Đưa Hội An từ một thành phố di sản văn hóa hướng đến thành phố sáng tạo gắn liền với điểm đến du lịch xanh.

Độc đáo trình diễn nghề thủ công, văn nghệ dân gian Hội An (Video: Ngô Linh).

Lãnh đạo TP Hội An kỳ vọng đến năm 2023, TP Hội An sẽ được ghi danh vào danh sách thành phố sáng tạo toàn cầu. Đây không phải một danh hiệu, mà là một cam kết với tổ chức UNESCO để Hội An tham gia vào mạng lưới thành phố sáng tạo để phát triển bền vững.