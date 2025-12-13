Điểm đến kỳ lạ ở Trung Quốc: Khách phải chi tiền để mua… không khí

Ngọn núi phủ tuyết đẹp như tranh

Mới đây, chị Đoàn Thu Trang (TPHCM) đã có chuyến du ngoạn ở ngọn núi nổi tiếng Ngọc Long (Lệ Giang, Vân Nam, Trung Quốc). Chị đến Lệ Giang vào tháng 11 và trải qua 5 ngày 4 đêm ở vùng đất được xem là “bảo tàng sống” - nơi lưu giữ gần như nguyên vẹn những giá trị lịch sử, kiến trúc và văn hóa độc đáo qua hàng thế kỷ.

Chị Trang trên núi tuyết trắng xóa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị kể, vì đi theo đoàn, nên ngay từ đầu hành trình, mỗi du khách đã được phát thuốc chống say độ cao và một bình oxy dự phòng. “Đi cáp treo lên đến độ cao hơn 4.500m, cảnh tuyết trắng phủ từ chân núi đến đỉnh đẹp huyền bí. Càng lên cao tuyết càng dày, nhìn như bước vào thế giới cổ tích”, chị kể.

Do không khí loãng, khiến mỗi bước đi của chị Trang lại trở nên chậm hơn bình thường. Đi vài bước, chị gặp ngay tình trạng chóng mặt, khó thở. Thế nhưng, chỉ cần hít bình oxy vài lần là chị lại cảm thấy thoải mái trở lại.

“Hôm đó tôi dùng hết bình oxy của mình, rồi lấy thêm bình dự phòng của bạn dùng nữa”, chị nhớ lại.

Quá trình di chuyển bằng cáp treo lên núi trong gió mạnh khiến chị Trang không khỏi lo sợ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh chuyện hít thở khó khăn, cái lạnh cũng là thử thách lớn đối với chị Trang. Gió mạnh, lạnh buốt khiến hơi thở của chị như đông lại giữa không trung. Dù vậy, nhờ chuẩn bị đủ áo giữ nhiệt, áo khoác dày, túi chườm ấm, miếng dán sưởi và nước ấm, đoàn gần 100 người của chị chỉ có hai trường hợp tụt huyết áp phải vào phòng có oxy hỗ trợ.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất với chị Trang chính là lúc cáp treo dần vượt qua rừng cổ thụ, mở ra một biển tuyết trắng mênh mang dưới chân. Nhưng cũng ở khoảnh khắc đó, gió lớn bất ngờ khiến cáp treo rung bần bật.

“Lúc đó tôi hơi sợ, thót tim thật sự. Nhưng trừ đoạn đó ra thì hành trình khá an toàn. Lên núi tuyết Ngọc Long, không khí loãng nên việc khó thở là bình thường, nên ai cũng cần trang bị thêm bình oxy để đảm bảo sức khỏe.

Bỏ chi phí mua bình oxy mà được chiêm ngưỡng sông băng ngàn năm là hoàn toàn xứng đáng”, chị kể.

Chị Trang cho biết khi đặt chân lên núi tuyết Ngọc Long, chị cảm giác như lạc vào một thế giới khác (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo chị Trang, để có một hành trình an toàn và trọn vẹn ở núi tuyết Ngọc Long, du khách nên chuẩn bị kỹ từ trang phục đến thể lực.

Giày thể thao có độ bám tốt sẽ giúp di chuyển vững trên nền tuyết trơn, còn trang phục nên mặc theo kiểu nhiều lớp, gồm áo giữ nhiệt và áo khoác chống gió dày để chống lại cái lạnh cắt da.

Hành trình chạy đua với thời gian

Không chỉ chị Trang, nhiều du khách Việt cũng bị vẻ đẹp của núi tuyết Ngọc Long chinh phục. Trong hành trình lên núi, không ít du khách cho biết đôi lúc choáng váng hay sợ thót tim vì gió rung cáp treo, bù lại, được đứng ở độ cao hơn 4.500m là trải nghiệm đáng giá.

Trong số đó có anh Lê Phát Đạt (TPHCM), người đến Lệ Giang vào giai đoạn giao mùa tháng 10-11/2024, đúng thời điểm trời chuyển lạnh. Điều thú vị là anh không hề chủ đích chọn đi núi tuyết Ngọc Long, mà đây là điểm có sẵn trong hành trình tour.

Chính vì vậy, khoảnh khắc nhìn thấy ngọn núi mờ ảo trong mây ngay khi xe vừa dừng ở bãi đã khiến anh Đạt bất ngờ.

“Xe vừa đậu ở bãi, nhìn từ xa đã thấy núi lúc ẩn lúc hiện trong mây. Với người mê trải nghiệm như tôi thì cảnh đó thật sự quá đã. Ai cũng nhanh xuống xe rồi lấy điện thoại ra chụp liên hồi. Mới đứng dưới chân núi thôi mà tôi đã thấy lạnh run”, anh nhớ lại.

Để kịp khung giờ cáp treo, đoàn của anh Đạt phải có mặt tại bãi xe 5-6h. Mỗi đoàn chỉ được lên đúng giờ đã đặt, đến sớm hay trễ đều không được giải quyết, nên lịch trình cực kỳ chặt chẽ.

“Hướng dẫn viên phải chạy đôn chạy đáo để kịp lấy vé. Một phút lệch giờ là đoàn sẽ phải chờ rất lâu hoặc không được lên. Tôi nghĩ người đi tự túc chắc còn cực hơn”, anh nói.

Anh Đạt chinh phục độ cao 4.506m ở núi tuyết Ngọc Long (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước khi lên núi, du khách có thể thuê áo phao giữ nhiệt với giá khoảng 200 tệ (khoảng 750.000 đồng). Trời rất lạnh nhưng may mắn là đoàn của anh Đạt ai cũng chuẩn bị trang phục kỹ nên không ai phải thuê.

Dù đã được hướng dẫn viên dặn nhiều lần về phản ứng cao nguyên (cơ thể không kịp thích nghi khi di chuyển lên núi cao, gây ra tình trạng say độ cao, sốc độ cao), anh Đạt vẫn đối diện với tình trạng mệt và khó thở.

“Lúc trên núi thì tôi chỉ hơi mệt, nhưng về khách sạn là phản ứng bắt đầu ập tới mạnh hơn: Buồn nôn, chóng mặt, người rã rời, đêm đó tôi còn không tắm nổi, phải uống nước ấm, nằm nghỉ hồi lâu mới đỡ”, anh nói.

Trước đó, anh Đạt đã mua một chai nước chống phản ứng cao nguyên khoảng 100-200 tệ (khoảng 370.000-750.000 đồng) và một bình oxy 30 tệ (khoảng 110.000 đồng) để hỗ trợ thở. Tuy nhiên, mức độ hiệu quả chỉ ở mức “đỡ hơn một chút”, không hề tạo ra khác biệt lớn.

“Hít oxy thì cảm giác thoáng hơn, dễ thở hơn xíu, nhưng không nhiều. Dù vậy, trong lúc leo bậc thang giữa cái lạnh, gió mạnh và không khí loãng, có bình oxy vẫn giúp chúng ta đỡ hoảng.

Đúng như nhiều du khách vẫn truyền tai nhau, đến núi tuyết Ngọc Long là phải bỏ tiền ra để được… thở. Bỏ tiền ra mua không khí nghe lạ nhưng giúp tôi trân trọng hơi thở hơn”, anh nói.

Dù hành trình khá vất vả, anh Đạt vẫn nhớ nhất khoảnh khắc đứng trên độ cao lớn, trước mắt là những dãy núi tuyết trắng muốt.

Cảnh núi tuyết trắng xóa hùng vĩ khiến anh choáng ngợp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh bộc bạch: “Cảnh núi tuyết phủ trắng xóa nó choáng ngợp lắm. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn tuyết nhiều đến vậy. Không biết đời mình được bao nhiêu lần có cơ hội như vậy nên tôi tận hưởng từng chút một”.

Anh Đạt nhấn mạnh, du khách khi leo núi đừng xem thường phản ứng cao nguyên, phải trang bị cho mình đầy đủ hành trang trước khi thực hiện hành trình. “Nó đáng sợ và gây ám ảnh. Ai lên vùng núi cao cũng phải chuẩn bị sức khỏe thật tốt, hạn chế tắm buổi tối, uống đủ nước và nên mang theo nước hỗ trợ chống phản ứng”, anh chia sẻ.

Dùng hết 3 bình oxy khi chinh phục độ cao gần 5.000m

Nhiều du khách thường biết đến núi tuyết Ngọc Long là “núi tuyết vĩnh cửu”, nhưng thực tế, vào mùa hè (tháng 6-8), nhiều nơi trên núi tuyết tan nhiều do thời tiết ấm hơn. Điều này khiến không ít người đến vào mùa nóng rồi thất vọng vì không tìm thấy khung cảnh tuyết phủ như mong đợi.

Ca sĩ Đoan Trường trên núi tuyết Ngọc Long (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cũng tham quan núi Ngọc Long, ca sĩ Đoan Trường đặt chân lên đến đỉnh núi Ngọc Long ở thời tiết âm 10 độ C. Anh cho biết mình đi đến ngọn núi này vào tháng 1, đúng vào mùa lạnh nhất. Trong chuyến đi này, ca sĩ Đoan Trường đã chinh phục độ cao 4.680m của núi tuyết Ngọc Long.

“Để chinh phục độ cao này, tôi đã phải mang theo 3 bình oxy”, anh kể.

Gió buốt, trời âm 10 độ C khiến điện thoại nhanh hết pin, còn anh thì nhiều lần trượt té vì không mang giày bám tuyết. Anh chứng kiến cả cảnh du khách khóc vì sợ, có người té trật tay, nhiều người lả đi vì khó thở phải vào phòng sưởi có oxy.

Chinh phục độ cao hơn 4.680m của núi tuyết Ngọc Long, ca sĩ Đoan Trường đã dùng hết 3 bình oxy (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Trong đoàn tôi đi có vài thanh niên ỷ lại sức khỏe vì là dân tập gym nên không mua. Đến khi lên đến nơi chưa kịp check-in thưởng ngoạn đã bị khó thở phải đi cáp treo xuống vì không ai bán bình oxy trên đó cũng như không ai còn dư bình oxy cho mượn. Dù hỗ trợ nhau thì các thành viên trong đoàn cũng chỉ có thể cho hít vài hơi thôi", anh kể.

Theo ca sĩ Đoan Trường, riêng chi phí "để thở" ở núi tuyết Ngọc Long đã ngốn một khoản không nhỏ. Chỉ tính các vật dụng tối thiểu, anh đã phải mua ba bình oxy với giá 240 tệ (khoảng gần 900.000 đồng), thuê thêm áo khoác dày 60 tệ (khoảng 220.000 đồng, trả 120 tệ (khoảng 450.000 đồng) cho vé cáp treo và khoảng 100 tệ (khoảng 370.000 đồng) cho thuốc chống độ cao cùng miếng giữ nhiệt.

Nam ca sĩ ở độ cao 4.680m trên núi tuyết Ngọc Long (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tổng cộng, chi phí cần thiết để đảm bảo sức khỏe và giữ ấm trong suốt hành trình lên độ cao gần 5.000m rơi vào khoảng gần 2 triệu đồng. “Đừng tiếc tiền mua oxy và nhớ mang giày, ủng chống trượt, miếng dán giữ nhiệt và 2 pin sạc điện thoại dự phòng”, ca sĩ Đoan Trường nhấn mạnh.