Lộ diện vật thể bay khiến 4 chuyến bay hạ cánh xuống Cát Bi phải đổi hướng

Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Cát Bi cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vật thể bay gần khu vực đường bay khi thực hiện tiếp cận hạ cánh, gây ảnh hưởng tạm thời đến hoạt động khai thác tại cảng, đơn vị đã kích hoạt cơ chế phối hợp xử lý theo quy trình đảm bảo an toàn khai thác, đồng thời thông báo tới các cơ quan chức năng liên quan để tổ chức xác minh, truy vết nguồn gốc vật thể bay.

Cảng HKQT Cát Bi đã phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng, lực lượng công an địa phương cùng các đơn vị phòng thủ khu vực tiến hành tổ chức quan sát, truy tìm vật thể bay trong khu vực đường bay.

Đến 20h57 ngày 15/3, lực lượng chức năng đã tổ chức khoanh vùng và phát hiện một vật thể bay là một chiếc diều do người dân thả tại khu vực thôn Tiến Lập, xã An Khánh, Hải Phòng.

Chiếc diều có kích thước khoảng 260cmx100cm, gắn 14 bộ sáo tre và đèn nháy nhiều màu, bay ở độ cao khoảng 400m với dây dài khoảng 900m.

Các cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật và xử lý theo quy định.

Do ảnh hưởng của sự việc, đã có 4 chuyến dự kiến hạ cánh phải bay vòng chờ, sau đó chuyển hướng đáp xuống Nội Bài, 2 chuyến bay khác phải chờ khởi hành tại sân bay Cát Bi.

Sau khi xác minh và xử lý xong vật thể bay, Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi đã thông báo tình trạng đường cất hạ cánh trở lại bình thường, các chuyến bay tiếp tục được điều hành khai thác theo kế hoạch.

Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi (Ảnh: Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng).

Đến 00h30 ngày 16/3, hoạt động khai thác tại Cảng đã được khôi phục hoàn toàn và đảm bảo an toàn.

Trong thời gian xử lý sự việc, Cảng HKQT Cát Bi, các hãng hàng không và các đơn vị liên quan đã phối hợp chặt chẽ để phục vụ hành khách, thực hiện phát thanh thông báo, hỗ trợ suất ăn, nước uống và điều phối hành khách theo đúng quy định.

Cảng HKQT Cát Bi khuyến cáo người dân không thả diều, flycam, UAV hoặc các vật thể bay khác tại khu vực gần sân bay, đặc biệt trong hành lang đường bay, vì có thể gây uy hiếp an toàn hàng không và ảnh hưởng đến hoạt động khai thác bay.

Trong thời gian tới, Cảng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động hàng không.

Trước đó, vào tối 15/3, trong quá trình khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, tổ bay một số chuyến bay đã thông báo quan sát thấy vật thể bay không xác định gần khu vực đường bay khi thực hiện tiếp cận hạ cánh, gây ảnh hưởng tạm thời đến hoạt động khai thác tại cảng.

Cụ thể, vào khoảng 20h15 ngày 15/3, trực ban Cảng HKQT Cát Bi nhận được thông tin về việc cơ phó chuyến bay VJ280, đường bay TPHCM - Hải Phòng quan sát thấy một vật thể bay không người lái (drone) ở vị trí rất gần đường bay trong quá trình tiếp cận hạ cánh.

Vị trí tương đối của vật thể bay cách điểm chạm bánh đầu 07 khoảng 8km, độ cao bay khoảng 300m, nằm về bên trái của trục đường cất hạ cánh theo hướng nhìn của phi công.

Cùng thời điểm, tổ bay chuyến VN1180 (TPHCM - Hải Phòng) khi đang ở vị trí đỗ cũng thông báo trong quá trình hạ cánh trước đó đã quan sát thấy một vật thể bay phát sáng ở khu vực tương tự.