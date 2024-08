Đặt khách sạn "view kim tự tháp", du khách tá hỏa khi phát hiện sự thật

Mark Jeavons (43 tuổi) - giáo viên đến từ thành phố Wolverhampton, Anh đồng thời là travel blogger (người sáng tạo nội dung về du lịch) - hào hứng khi được nghỉ 4 đêm tại khách sạn Pyramids and Sphinx View ở thành phố Giza, Ai Cập với giá phòng được thông báo là 40 bảng Anh (khoảng 1,3 triệu đồng)/đêm.

Tuy nhiên, khi đến nơi vào tối muộn, anh hoảng hốt phát hiện không có khách sạn nào ở đây, chỉ có một con hẻm vắng vẻ.

Khung cảnh khác hoàn toàn so với những bức hình Mark trông thấy khi đặt phòng qua trang web Booking.com. Thậm chí, "khách sạn" này còn nhận về hàng chục đánh giá tích cực và được mô tả là có thể ngắm kim tự tháp từ trên sân thượng.

"Không hề có dấu hiệu nào của một khách sạn ở đó cả. Tài xế taxi đã hỏi thăm mọi người trên phố nhưng không ai nghe nói đến nơi này. Tình hình thật tệ", người đàn ông kể lại.

Tin tưởng vào những đánh giá khen trên trang web đặt phòng khách sạn, Mark Jeavons đến nơi mới biết mình bị lừa (Ảnh: Mark Jeavons).

Mark đã đặt phòng từ ngày 4/1 đến 7/1. Anh được thông báo thanh toán trực tiếp tại khách sạn có địa chỉ là Gamal abd al nasser st nazlet elsemman, 12557, Ai Cập.

Trong tình huống dở khóc dở cười, Mark buộc phải lang thang trên đường phố cho đến khi tìm được nơi lưu trú khác. Sau khoảng một tiếng đi bộ, anh dừng chân tại khách sạn The Sun and Sand Hotel và phải chi 80 bảng Anh (khoảng 2,6 triệu đồng)/đêm.

Mark cho biết, anh chủ quan khi tin vào những đánh giá tốt về "khách sạn ma" lúc đặt phòng. Khi trở về Anh, anh bắt đầu khám phá bí ẩn về nơi này.

"Tôi phát hiện nhiều người đã cảnh báo trên Google rằng đây là dịch vụ lừa đảo", anh kể.

Sau khi Mark phàn nàn với Booking.com, khách sạn đã biến mất khỏi trang web. Tuy vậy, thông tin về nơi này vẫn tồn tại trên trang web so sánh khách sạn Trivago, không có hình ảnh hoặc đánh giá nhưng vẫn hiển thị vị trí trên bản đồ.

Khách sạn Sphinx and Pyramids View ở Giza được tải lên trang web Booking.com vào ngày 19/7 và được liệt kê trên cùng một con phố với khách sạn The Pyramids and Sphinx View trên Trivago.

Đến nay, khách sạn đã nhận được 44 đánh giá với số điểm 9.0. Những bình luận khen lấn át một số ít người đánh giá nơi này là lừa đảo.

Loạt ảnh của "khách sạn ma" xuất hiện trên Booking.com cho thấy những phòng ngủ sang trọng, các cô gái ăn mặc gợi cảm tạo dáng trong bồn tắm và một vài người đẹp đứng trước kim tự tháp.

Mặc dù khởi đầu không như mong đợi, Mark đã tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời khi tham quan các kim tự tháp, đền thờ và bay trên khinh khí cầu ở thành phố Luxor. Anh đã đặt chân đến hơn 40 quốc gia và viết về trải nghiệm của mình cho blog (một dạng nhật ký trực tuyến) MJ Travel Guides.

Người phát ngôn của Booking.com cho biết: "Chúng tôi rất tiếc khi nghe về trải nghiệm của khách hàng với một chỗ nghỉ được niêm yết trên nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra và sẽ liên hệ trực tiếp với khách hàng để cung cấp thêm bất kỳ hỗ trợ nào".