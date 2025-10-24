Dạo bước giữa sắc màu di sản Katong - Joo Chiat, khu phố quyến rũ nhất Singapore

Katong - Joo Chiat cuốn hút du khách bởi những dãy nhà shophouse (nhà ở kiêm cửa hàng) rực rỡ sắc màu, nền ẩm thực phong phú và không khí nghệ thuật lan toả trên từng góc phố.

Phố Koon Seng - Bức tranh sống động của những ngôi nhà Peranakan

Giữa nhịp sống hối hả của đảo quốc Singapore, con phố Koon Seng vẫn giữ trọn nét duyên dáng cổ điển, như một mảnh ký ức được bảo tồn giữa lòng đô thị hiện đại.

Hai bên đường là dãy shophouse rực rỡ sắc màu pastel - hồng phấn, xanh ngọc, vàng nhạt - tạo nên bức tranh mềm mại, tươi sáng mà bất kỳ ai đi ngang cũng phải dừng chân ngắm nhìn.

Những ngôi nhà hai tầng này được xây dựng từ thập niên 1920, mang đậm dấu ấn kiến trúc Peranakan - giao thoa giữa văn hóa Trung Hoa và bản địa Malaysia, Indonesia.

Từ cánh cửa gỗ pintu pagar nửa thân đặc trưng, gạch men hoa văn tinh xảo, đến phù điêu trang trí cầu kỳ quanh khung cửa sổ, tất cả đều thể hiện sự tinh tế và khéo léo của bàn tay người thợ xưa.

Phố Koon Seng (Ảnh: VisitSingapore).

Năm 2024, phố Koon Seng được Condé Nast Traveler vinh danh là một trong những khu phố đẹp nhất thế giới. Trước đó, vào năm 2003, Koon Seng được đưa vào danh sách khu bảo tồn di sản quốc gia, trở thành một trong những biểu tượng văn hóa của Singapore.

Với người dân và du khách, đây không chỉ là nơi chụp hình nổi tiếng mà còn là “bảo tàng ngoài trời” kể lại câu chuyện của cộng đồng Peranakan - nơi di sản, nghệ thuật và đời sống cùng hòa quyện. Dưới ánh nắng chiều, những dãy nhà pastel ánh lên rực rỡ, khiến Koon Seng trở thành một góc phố nhỏ mà đẹp đến nao lòng.

328 Katong Laksa - Biểu tượng ẩm thực mang đậm hồn phố

Nếu phố Koon Seng là linh hồn kiến trúc của Katong - Joo Chiat, thì 328 Katong Laksa chính là trái tim ẩm thực của khu phố. Nằm trên đường East Coast, quán nhỏ này đã trở thành địa chỉ nổi tiếng suốt hơn hai thập kỷ, gắn liền với hương vị laksa kiểu Katong đặc trưng của Singapore.

Hương vị đậm đà, béo ngậy nhưng không ngấy tại quán 328 Katong Laksa (Ảnh: Klook).

Chủ quán Nancy Koh đã dành nhiều tháng thử nghiệm để hoàn thiện công thức laksa: nước dùng cà ri sánh mịn, thơm béo từ nước cốt dừa, dậy mùi tôm khô và gia vị, ăn cùng bún gạo cắt ngắn để người ăn chỉ cần dùng muỗng, vừa tiện vừa độc đáo.

Hương vị đậm đà, béo ngậy nhưng không ngấy đã làm nên danh tiếng riêng của Katong Laksa, khác biệt với bất kỳ nơi nào khác trên đảo quốc.

Năm 2013, quán 328 Katong Laksa gây tiếng vang lớn khi chiến thắng trước đầu bếp ngôi sao Gordon Ramsay trong cuộc thi Hawker Heroes Challenge, đưa món ăn bình dị này lên bản đồ ẩm thực thế giới.

Ngày nay, dù đã có nhiều chi nhánh, cửa hàng đầu tiên tại số 216 East Coast Road vẫn là điểm hẹn quen thuộc, nơi nồi laksa nghi ngút khói và hương cà ri nồng nàn vẫn kể mãi câu chuyện ẩm thực của Katong.

The Intan: Bảo tàng tại gia lưu giữ tinh hoa văn hoá Peranakan

Ẩn mình trong con ngõ nhỏ Joo Chiat Terrace, The Intan là “bảo tàng tại gia” do ông Alvin Yapp sáng lập sau hơn 30 năm sưu tầm hiện vật văn hóa Peranakan. Tên gọi The Intan nghĩa là viên kim cương hồng trong tiếng Mã Lai, gợi lên vẻ đẹp tinh tế, rực rỡ của nền văn hoá giao thoa này.

Bảo tàng The Intan (Ảnh: VisitSingapore).

Trên diện tích chỉ 100m2, bảo tàng lưu giữ hơn 5.000 hiện vật quý: giày thêu kasut manek, trang sức vàng cổ, đồ sứ hoa lam, vải nyonya… Mỗi món đồ là một lát cắt về đời sống và gu thẩm mỹ người Peranakan xưa.

Không gian được bảo tồn như một ngôi nhà sống: du khách nghe Alvin kể chuyện, thưởng trà và nếm món ngọt nyonya kueh (bánh) trong những bộ đồ sứ cổ.

The Intan chỉ đón khách theo lịch hẹn, mỗi buổi kéo dài 1-3 giờ, và từng được vinh danh tại Singapore Tourism Awards 2016 nhờ trải nghiệm kể chuyện đầy cảm xúc. Giữa lòng đô thị hiện đại, nơi đây chứng minh rằng di sản vẫn đang sống và được nuôi dưỡng bằng đam mê cùng niềm tự hào cộng đồng.

Katong - Joo Chiat không chỉ là điểm đến du lịch, mà còn là biểu tượng cho bản sắc Singapore - quốc gia nhỏ bé nhưng luôn biết trân trọng quá khứ để bước vào tương lai. Ở đây, từng viên gạch, từng món ăn, từng câu chuyện đều phản ánh tinh thần hội nhập mà không đánh mất gốc rễ.

Khi du khách dạo bước giữa những căn shophouse màu pastel, dừng chân bên bát laksa nghi ngút khói, hay lắng nghe câu chuyện tại The Intan, họ không chỉ nhìn thấy một khu phố di sản mà còn cảm nhận được cách Singapore kể câu chuyện phát triển của mình từ gìn giữ đến sáng tạo, từ quá khứ đến tương lai.

Và có lẽ, chính sự giao thoa ấy - giữa di sản và sức sống đương đại - đã làm nên sức hút bền bỉ của Katong - Joo Chiat, một khu phố không chỉ để tham quan, mà để cảm nhận, để sống chậm và để hiểu hơn về trái tim văn hoá của đảo quốc sư tử.