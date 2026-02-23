Dalattourist và hành trình 50 năm đồng hành cùng Lâm Đồng

Nửa thế kỷ qua không chỉ là hành trình trưởng thành của một doanh nghiệp, mà còn là chặng đường song hành cùng sự phát triển của du lịch địa phương, từ những nền móng đầu tiên đến khát vọng bền vững hôm nay.

Dalattourist kỷ niệm 50 năm thành lập (1976-2026) (Ảnh: Dalattourist).

Giữa dòng chảy hiện đại, Dalattourist kiên định với định hướng gìn giữ di sản thiên nhiên và văn hóa bản địa, đồng thời không ngừng đổi mới để tạo nên giá trị khác biệt. Tinh thần ấy được gói trọn trong thông điệp: “Tri ân quá khứ - Kiến tạo tương lai - Trọn vẹn cả hai - Mãi là tâm nguyện”.

Bước vào giai đoạn mới, Dalattourist tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp du lịch tiêu biểu của tỉnh, lấy bản sắc địa phương làm nền tảng và con người Đà Lạt làm trung tâm phát triển.

Trên nền tảng truyền thống và định hướng du lịch xanh, doanh nghiệp không ngừng nâng tầm hệ sinh thái trải nghiệm, để thiên nhiên được bảo tồn, văn hóa được lan tỏa và mỗi điểm đến trở thành dấu ấn bền vững trong lòng du khách.

Hành trình ấy cũng chính là lời khẳng định của một thương hiệu sinh ra từ cao nguyên và trưởng thành cùng xứ sở ngàn thông.

“Tự hào người Đà Lạt” không chỉ là khẩu hiệu, mà còn là cam kết gìn giữ giá trị bản địa, lan tỏa tinh thần hiền hòa, thanh lịch và trách nhiệm của vùng đất sương mù trong từng sản phẩm, từng trải nghiệm và từng bước phát triển tương lai.

Dalattourist là Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024 (Ảnh: Dalattourist).

Đột phá trải nghiệm bằng tư duy công nghệ xanh

Sự đổi mới của Dalattourist thể hiện rõ qua việc ứng dụng công nghệ hiện đại để khai thác thiên nhiên một cách bền vững.

Thác Datanla - Bứt phá giới hạn giữa lòng thiên nhiên: Tại đây, định hướng du lịch xanh được cụ thể hóa bằng các hạng mục trò chơi mạo hiểm như Xe trượt thác, Hành trình trên cao, Zipline 1500m và Canyoning vượt thác.

Tất cả đều được lắp đặt theo tiêu chuẩn an toàn châu Âu và được thiết kế thuận tự nhiên, tận dụng lợi thế địa hình nguyên bản mà không can thiệp hay phá vỡ cấu trúc hệ sinh thái rừng thông.

Chào đón năm 2026, dự án Datanla Pine Karts - lái xe địa hình xuyên rừng thông - chính là minh chứng làm phong phú hệ sinh thái trải nghiệm khám phá giữa đại ngàn.

Trải nghiệm Pine Karts - lái xe địa hình tại Khu du lịch thác Datanla (Ảnh: Dalattourist).

Cáp treo Đà Lạt - “Đài quan sát” xanh giữa ngàn thông: Tuyến cáp treo hơn 2km từ đồi Robin mang đến góc nhìn toàn cảnh núi Voi, Langbiang và hồ Tuyền Lâm.

Băng xuyên rừng thông với tuyến cáp treo dài 2.267m, ngắm Đà Lạt từ trên cao (Ảnh: Dalattourist).

Khơi nguồn bản sắc và gìn giữ di sản

Với Dalattourist, sáng tạo không có nghĩa là xóa bỏ cái cũ, mà là tiếp nối di sản bằng hơi thở của thời đại mới.

Langbiang - “nóc nhà Đà Lạt”: Nằm ở độ cao 1.950m không chỉ nổi bật bởi cảnh quan mà còn là không gian lưu giữ văn hóa Tây Nguyên. Bên cạnh dịch vụ xe chinh phục đỉnh Radar và không gian cồng chiêng được UNESCO công nhận, các sản phẩm như camping săn mây, xích đu giữa trời góp phần mang đến góc nhìn mới mẻ cho du khách trẻ, nhưng vẫn giữ trọn bản sắc nguyên bản.

Xe chinh phục đỉnh Radar cao 1.950m tại núi Langbiang (Ảnh: Dalattourist).

Nhà hàng Thủy Tạ là công trình biểu tượng có từ năm 1919, Thủy Tạ được Dalattourist bền bỉ gìn giữ nguyên vẹn kiến trúc "La Grenouillère" độc đáo. Nơi đây không chỉ phục vụ ẩm thực tinh tế mà còn mang lại sự tĩnh lặng quý giá cho những tâm hồn tìm kiếm giá trị nguyên bản.

Tiên phong đón đầu xu hướng sống bền vững

Khát vọng xanh của Dalattourist còn được lan tỏa mạnh mẽ thông qua lĩnh vực ẩm thực, nơi doanh nghiệp tiên phong định hình lối sống lành mạnh.

Nhà hàng Léguda - buffet rau Đà Lạt - tầm nhìn ẩm thực xanh - sạch - lành: Từ năm 2014, đỉnh đồi Robin trở thành điểm hẹn nông sản sạch với hơn 20 loại rau củ tươi mỗi ngày, giá từ 69.000 đồng. Hơn một thập kỷ phát triển, Léguda khẳng định định hướng “xanh - sạch - lành”, góp phần lan tỏa lối sống an lành cho cộng đồng.

Quầy rau tươi xanh tại nhà hàng Léguda - Buffet rau Đà Lạt (Ảnh: Dalattourist).

Nhìn lại 50 năm (1976 - 2026), Dalattourist khẳng định bảo tồn là tiếp nối và làm giàu truyền thống bằng tư duy mới. Thành công được ghi nhận qua các danh hiệu và sự tin yêu của du khách quốc tế, đồng thời việc góp mặt tại Triển lãm quốc gia “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” năm 2025 tiếp tục minh chứng cho vai trò tiêu biểu của doanh nghiệp tại Lâm Đồng.

Với vị thế “Thương hiệu Quốc gia”, doanh nghiệp đã thành công trong việc kiến tạo một tương lai bền vững, nơi sự sáng tạo luôn song hành cùng trách nhiệm với môi trường và cộng đồng.

Bước sang năm 2026, Dalattourist tiếp tục khơi nguồn giá trị mới, để mỗi điểm đến trở thành trải nghiệm nhân văn và bền vững trong lòng du khách.