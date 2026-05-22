Cùng Ascott Vietnam khám phá điểm đến cho kỳ nghỉ dưỡng gia đình mùa hè

Ascott Vietnam - thành viên của The Ascott Limited, một trong những tập đoàn quản lý vận hành lưu trú quốc tế hàng đầu đến từ Singapore - vừa tiếp tục được vinh danh Top 10 doanh nghiệp tăng trưởng ấn tượng 2025-2026 tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2026, đồng thời khẳng định chất lượng dịch vụ và trải nghiệm nghỉ dưỡng được nhiều du khách tin chọn.

Mùa hè là thời điểm để cả gia đình tạm gác nhịp sống bận rộn và tận hưởng những phút giây bên nhau. Nếu đang tìm cảm hứng cho mùa hè này, Ascott Vietnam gợi ý các điểm dừng chân hấp dẫn tại Hạ Long, Sầm Sơn và Nha Trang để cả gia đình tận hưởng mùa hè theo cách riêng.

Hạ Long - Kỳ nghỉ giữa vịnh di sản rực rỡ

Hạ Long mùa du lịch luôn mang vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa sôi động. Bên cạnh vịnh di sản, hè này du khách còn có thể thưởng thức pháo hoa tầm cao, trải nghiệm VuiFest Ha Long 2026 và show 3D Mapping “Long Vân Khánh Hội” tại Ngọn Hải Đăng Bãi Cháy, khiến thành phố thêm lung linh về đêm.

Giữa nhịp sống sôi động của Hạ Long, Oakwood Ha Long mang đến không gian nghỉ dưỡng hiện đại ngay tại trung tâm Bãi Cháy. Với hệ thống biệt thự từ 1 đến 5 phòng ngủ rộng rãi, nơi đây phù hợp cho gia đình, nhóm bạn hoặc các đoàn khách teambuilding (hoạt động nhóm) tìm kiếm không gian riêng tư và tiện nghi.

Du khách có thể tận hưởng ẩm thực tại nhà hàng trong khuôn viên, thư giãn bên bể bơi ngoài trời và tham gia nhiều hoạt động giải trí giữa lòng thành phố biển. Không chỉ là điểm lưu trú cao cấp, Oakwood Ha Long còn mang đến cảm giác ấm áp và gần gũi như trở về nhà, nơi mọi thế hệ cùng tận hưởng những khoảnh khắc nghỉ dưỡng trọn vẹn bên nhau.

Khung cảnh tại Villa Garden View - Oakwood Ha Long (Ảnh: Oakwood Ha Long).

Citadines Marina Halong ghi dấu với phong cách trẻ trung, hiện đại, phù hợp cho các cặp đôi yêu thích nghỉ dưỡng năng động. Với phòng gym hiện đại cùng tầm nhìn hướng vịnh thoáng đãng, nơi đây mang đến không gian lưu trú vừa tiện nghi vừa tràn đầy năng lượng. Mỗi buổi sáng thức dậy đều mở ra khung cảnh biển dịu dàng và nguồn cảm hứng cho hành trình khám phá mới.

Khách sạn Citadines Marina Halong (Ảnh: Citadines Marina Halong).

Sầm Sơn - nơi nhịp nghỉ chậm lại giữa mùa hè rộn ràng

Sầm Sơn những năm gần đây đang dần trở thành một điểm đến nghỉ dưỡng vừa sôi động vừa đủ yên bình, phù hợp cho những kỳ nghỉ gia đình cần sự cân bằng giữa trải nghiệm và thư giãn.

Không khí mùa hè nơi đây thêm phần rộn ràng cùng chuỗi hoạt động nổi bật như Vlasta Summer Fest 2026 với âm nhạc, thể thao và chợ đêm Vlasta, mang đến những buổi tối đầy sắc màu bên bờ biển Nam Sầm Sơn.

Khung cảnh về đêm tại Sky Vista - Lasong Hotel & Villas Sam Son (Ảnh: Lasong Hotel & Villas Sam Son).

Giữa nhịp sống ấy, Lasong Hotel & Villas Sam Son by The Unlimited Collection mang đến một không gian nghỉ dưỡng riêng tư và thư thái hơn. Trong giai đoạn 2 vừa khai trương, tòa tháp khách sạn cao cấp mở rộng thêm 190 phòng Suite sang trọng, với nhiều lựa chọn từ Grand Deluxe đến Executive Suite, diện tích lên tới 52m².

Từng không gian đều được chăm chút tỉ mỉ, kết hợp cùng thiết kế ban công rộng mở. Tầm nhìn bao quát toàn cảnh thành phố rực rỡ hoặc đại dương vô cực giúp thượng khách tận hưởng sự tự do và thăng hoa trong từng khoảnh khắc.

Khu biệt thự Lasong Hotel & Villas Sam Son (Ảnh: Lasong Hotel & Villas Sam Son).

Nha Trang, mùa của nắng, biển và những trải nghiệm đầy sức sống

Nha Trang luôn khiến người ta nhớ đến bởi sắc xanh bất tận của biển, ánh nắng rực rỡ và nhịp sống năng động suốt ngày dài. Mùa lễ hội tới, thành phố tiếp tục trở thành điểm hẹn với Festival Biển 2026, mang đến những trải nghiệm văn hóa đặc sắc, đan xen giữa truyền thống và hiện đại, làm nên một Nha Trang vừa quen thuộc vừa mới mẻ.

Tọa lạc trên đường Trần Phú giữa trung tâm thành phố, Citadines Bayfront Nha Trang là điểm dừng chân lý tưởng bởi không gian lưu trú tiện nghi, ấm cúng kết hợp khéo léo cùng các tiện ích tinh tế dành riêng cho trẻ nhỏ, và đặc biệt là chính sách chào đón thú cưng phù hợp với xu hướng “xê dịch” hiện tại.

Điểm nhấn tại Citadines Bayfront Nha Trang là hạng căn hộ Grande Ocean Duplex với thiết kế thông tầng cao cấp, mang lại sự riêng tư và thoải mái cho các đại gia đình lên đến 6 người lớn và 6 trẻ em. Từ hồ bơi ngoài trời lộng gió đến khung cảnh biển Nha Trang rực rỡ ngay ô cửa kính, mỗi khoảnh khắc nghỉ dưỡng đều trọn vẹn và thư thái.

Không gian tại Citadines Bayfront Nha Trang (Ảnh: Citadines Bayfront Nha Trang).

Hành trình mùa hè cùng Ascott Vietnam được nối dài với chương trình “Summer Together - Thêm kỷ niệm, thêm niềm vui”, nơi mỗi chuyến đi của gia đình trở nên trọn vẹn hơn với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Ascott Vietnam mang tới ưu đãi lên đến 30% khi đặt phòng trực tiếp, món quà bất ngờ khi nhận phòng cùng bữa ăn miễn phí bên bố mẹ dành riêng cho những vị khách nhí. Chương trình áp dụng cho thời gian đặt phòng từ 8/4 đến 31/7; thời gian lưu trú từ 1/6 đến 31/8.

Thông tin chi tiết chương trình tại: Discover ASR Summer Together