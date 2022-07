Cú ngã đoạt mạng sống của nam du khách sau lần thử trò mạo hiểm

Joshua James Connell, 19 tuổi, sống ở Canberra, Úc vừa có chuyến du lịch đến Thái Lan. Anh chàng trẻ tuổi lưu trú ở resort Paripas Patong ở Phuket. Tuy nhiên, trong thời gian ở đây, một thảm kịch xảy ra khiến Joshua mất mạng hôm thứ 5 (30/6).

Theo đoạn video clip do camera an ninh ghi lại cho thấy, Joshua trèo lên một bức tường bên cạnh bể bơi nằm tại tầng cao nhất của resort. Sau đó, anh chàng bước đi thăng bằng trên bức tường hẹp từ đầu này lại đầu kia. Không may khi đi đến đoạn cuối của lan can cạnh bức tường, Joshua bị rơi từ độ cao 15m xuống.

Joshua trèo lên bức tường rồi đi lại khiến nhiều người thót tim (Ảnh cắt từ clip).

Sự việc khiến cho chàng trai trẻ tuổi tử vong. Nhiều người dân địa phương nghe thấy tiếng động mạnh và phát hiện thi thể của Joshua nằm trên mái tôn của một nhà hàng bên dưới khách sạn.

Một cư dân sống gần hiện trường chia sẻ: "Tôi vừa mở cửa hàng thì nghe tiếng động lớn. Tôi nghĩ có vụ nổ lớn trong bếp. Mọi người tập trung quanh nhà hàng và nhìn thấy một anh chàng người nước ngoài nằm trên mái. Mọi người gọi xe cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong".

Khi đi tới đoạn cuối của lan can cạnh tường, nam thanh niên bị rơi xuống từ tầng 6 (Ảnh cắt từ clip).

Cảnh sát địa phương có mặt lúc 17h50'. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện song bác sĩ kết luận đã tử vong.

Trung tá Kokiat, người đứng đầu nhóm điều tra vụ việc này cho hay, nạn nhân rơi xuống từ khách sạn cạnh nhà hàng, mặc quần đùi, không mặc áo.

Qua trích xuất camera an ninh, nhân viên điều tra cho rằng không có ai khác liên quan đến vụ việc. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang lấy lời khai của nhân viên khách sạn về hành vi có liên quan của nạn nhân dẫn đến vụ việc thương tâm và lý do vì sao chàng trai người Australia lại trèo lên bức tường.

Thi thể nạn nhân được đưa tới bệnh viện Patong để khám nghiệm. Cảnh sát địa phương đã thông báo cho Đại sứ quán Australia tại Thái Lan liên hệ, báo tin cho gia đình.