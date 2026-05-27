Công viên nước đầu tiên tại Tây Ninh hút người dân giữa mùa nắng nóng

Cuối tuần, chị T.N. (37 tuổi, phường Trảng Bàng, Tây Ninh) đưa con trai đến vui chơi tại công viên nước vừa đi vào hoạt động tại địa phương. Nhà cách khu vui chơi khoảng 5km, chị N. cho biết trước đây mỗi dịp cuối tuần, gia đình chủ yếu cho con đi hồ bơi hoặc quanh quẩn ở các trung tâm thương mại nhỏ trong khu vực.

“Ở đây trước giờ không có nhiều điểm vui chơi cho trẻ em. Mỗi lần nghĩ đưa con đi đâu cuối tuần cũng khá bí ý tưởng. Giờ có thêm công viên nước gần nhà nên tiện hơn rất nhiều”, chị nói. Theo chị N., con trai chị dành hàng giờ trải nghiệm các trò chơi dưới nước nhưng vẫn chưa muốn ra về.

Nhiều gia đình tại Tây Ninh chọn đến công viên nước mới khai trương ở Trảng Bàng để vui chơi cuối tuần (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Không chỉ các gia đình địa phương, nhiều bạn trẻ từ TPHCM cũng chọn ghé công viên nước mới trong hành trình khám phá Tây Ninh dịp cuối tuần.

Nguyễn Thành Nhân (23 tuổi) cùng bạn gái từ TPHCM xuống Tây Ninh vui chơi dịp cuối tuần. Sau khi tham quan núi Bà Đen, cả hai quyết định ghé công viên nước mới ở Trảng Bàng vì muốn trải nghiệm thêm điểm đến mới tại địa phương. Từ khu du lịch núi Bà Đen đến công viên nước khoảng hơn 40 km.

“Lâu lâu tụi mình mới có dịp xuống Tây Ninh nên muốn đi thêm nhiều nơi thay vì chỉ viếng núi rồi về trong ngày. Thời tiết dạo này khá nóng nên tụi mình thấy ghé công viên nước cũng là lựa chọn phù hợp”, Nhân chia sẻ.

Theo ghi nhận trong ngày đầu hoạt động, khu vực hồ tạo sóng và các máng trượt thu hút đông người dân địa phương, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ. Nhiều phụ huynh cho biết việc xuất hiện thêm mô hình vui chơi quy mô tại Tây Ninh giúp họ có thêm lựa chọn giải trí cuối tuần thay vì phải di chuyển lên TPHCM hoặc các tỉnh lân cận.

Anh Trung, sống cách công viên khoảng 7km, nhận xét khu vui chơi mới khiến khu vực trở nên nhộn nhịp hơn. Tuy nhiên, anh cho rằng khuôn viên hiện vẫn còn khá ít bóng cây nên du khách nên chọn khung giờ chiều để thuận tiện vui chơi hơn trong thời tiết nắng nóng.

“Buổi trưa khá nắng vì cây xanh chưa nhiều. Những lần sau, tôi sẽ lựa chọn đến đây sau 14h. Nhưng nhìn chung khu vui chơi sạch sẽ, nhân viên hỗ trợ nhiệt tình”, anh nói.

Hệ thống trò chơi nước đa dạng hút khách mùa nắng nóng (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Theo giới thiệu, công viên nước được xây dựng trong khu dân cư Thành Thành Công, gồm hồ tạo sóng, hệ thống máng trượt, khu vui chơi trẻ em và khu dịch vụ ăn uống.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Nguyễn Hồng Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh - cho rằng việc đưa vào hoạt động thêm các không gian vui chơi, giải trí sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng dịch vụ phục vụ người dân và lực lượng lao động tại khu vực Trảng Bàng, vốn là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp lớn của tỉnh.

“Trong điều kiện thời tiết nắng nóng đặc trưng của Tây Ninh, nhu cầu về các không gian giải trí dưới nước, sinh hoạt gia đình là khá lớn”, ông Thanh nói.

Đại diện doanh nghiệp đầu tư cho biết Trảng Bàng và khu vực lân cận đang có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số cơ học tăng mạnh nhờ lợi thế công nghiệp và vị trí kết nối giữa Tây Ninh với TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai. Đây cũng là nhóm khách hàng chính mà mô hình công viên nước hướng tới.

"Sự ra đời của công viên nước không chỉ bổ sung thêm lựa chọn giải trí cho người dân mà còn góp phần hình thành diện mạo sống năng động, hiện đại hơn cho khu vực", phía chủ đầu tư chia sẻ.

Khu vui chơi sở hữu hồ tạo sóng diện tích 1.600m2 (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Những năm gần đây, Tây Ninh đang mở rộng thêm các sản phẩm du lịch ngoài thế mạnh tâm linh vốn gắn với núi Bà Đen và Tòa Thánh Cao Đài.

Trước đó, tại một hội nghị về phát triển du lịch tổ chức ở Tây Ninh hồi tháng 4, ông Phạm Tấn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - cho biết địa phương đang định hướng phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng, bên cạnh lợi thế công nghiệp và vị trí cửa ngõ kết nối Campuchia, tiểu vùng Mekong.

Ngoài các sản phẩm vốn quen thuộc như du lịch tâm linh tại núi Bà Đen, du lịch sinh thái và nông nghiệp, Tây Ninh đang tìm hướng mở rộng thêm các loại hình du lịch thể thao, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm ngắn ngày nhằm đa dạng hóa lựa chọn cho du khách.